Nintendo Switch : son meilleur prix est chez Amazon !

Nintendo Switch OLED - Noir, Rouge fluo, Bleu néon

Neuf à partir de 310,49 € Occasion à partir de 360,00 € Leclerc 310,49 € Voir

Amazon 339,99 € Voir

Cdiscount 412,00 € 339,99 € Voir

Fnac 339,39 € Voir

Micromania 349,99 € Voir

Rakuten 386,87 € Voir Rakuten 386,87 € 360,00 € Voir

Pour davantage d'informations sur la Nintendo Switch modèle OLED, n'hésitez pas à consulter notre article dédié à la dernière version de la célèbre console de Nintendo. Vous y trouverez ses meilleurs prix affichés, ainsi que toutes les nouveautés relatives à la console modèle OLED.

Quels sont les meilleurs jeux Nintendo Switch ?

Avec près de 5 ans d'existence, la Nintendo Switch bénéficie de nombreux jeux compatibles qui plairont à tout type de public. Parmi les plus gros hits de la console, nous sommes obligés de citer The Legend of Zelda : Breath of the Wild qui a su réinventer le genre même du jeu d'aventure/exploration. Les amateurs de jeux décomplexés et funs apprécieront s'amuser sur Mario Kart 8 Deluxe ou Super Smash Bros Ultimate. Les joueurs plus "posés" et désireux de vivre une petite vie tranquille sur une île déserte pourront craquer pour le cultissime Animal Crossing : New Horizons.