Fortnite : la saison 7 du chapitre 2 est arrivée, quelles sont ses nouveautés ?

La saison 7 du chapitre 2 de Fortnite est déjà là et elle a un nom : "Invasion". Trailers, passe de combat, contenu de la saison, skins, nous vous résumons tout.

[Mis à jour le 08 juin 2021 à 11h55] Accrochez bien vos ceintures, ils arrivent... C'est bien ce mardi 8 juin que la saison 7 du chapitre 2 de Fortnite sera déployée sur nos consoles et PC. Et Epic Games ne fait pas dans la dentelle avec deux trailers sortis très récemment, l'un sur le contenu de la saison qui se nomme "Invasion" et l'autre sur son passe de combat. Nos visiteurs venus d'ailleurs semblent avoir terminé leur périple spatial et atteint leur destination : L'Île. Seront-ils bienveillants où une menace pour le métaverse ? Comment bien se préparer pour les accueillir ? Quels personnages rejoignent l'aventure ? On fait le point dans cet article.

Chaque changement de saison est l'occasion pour Epic Games de nous en mettre plein la vue avec le traditionnel trailer de la prochaine saison. Et l'on sait une chose, c'est bien dans le ciel que se passe l'essentiel pour la saison 7. Attendez-vous donc à voir débarquer bon nombre d'OVNIs très prochainement, à défaut d'un évènement de fin de saison de grande ampleur. Une saison 7 de Fortnite qui sera donc basée sur le thème des aliens, ce qui confirme ce que l'on pouvait déjà penser ces derniers jours grâce à certains éléments qui avaient déjà pu mettre la puce à l'oreille de nombreux joueurs. Si vous n'avez pas vu le trailer de la saison 7, c'est juste ici.

Concernant les changements de la saison 7, les armes primales disparaissent tandis que le crafting garde une place centrale dans le jeu, bénéficiant notamment de nouveaux matériaux de construction. La v17.00 sera aussi l'occasion pour Epic de mettre en place des graphismes améliorés sur PC. Côté consommables, les artefacts aliens font leur grande apparition, et seront à récupérer un peu partout sur l'Île. Grâce à ces artefacts vous pourrez personnaliser la tenue de Kyméra, l'un des premiers personnages aliens qui rejoint le métaverse, avec possiblement près de 2000 combinaisons ! Autre changement au niveau du passe de combat cette fois, avec l'arrivée des étoiles de combat, qui vous seront accordées à chaque passage de niveau. Elles vous permettront de débloquer les récompenses du passe dans l'ordre que vous souhaitez et ce en fonction du palier que vous aurez débloqué. Du côté des lingots d'or pas de changement notable, ils continuent de fonctionner comme ils l'ont fait en saison 6.

Sur l'Île beaucoup de changements, avec l'arrivée du vaisseau mère alien au dessus de l'Île, une grande partie de la carte est désormais plongée dans l'ombre. Un trou béant a fait son apparition au milieu de la carte ainsi que d'autres points d'intérêt, avec notamment une base secrète à explorer. Autre évènement assez impressionnant, certains joueurs ont déjà commencé à se faire enlever au cours de certaines parties. Comme vous pourrez le voir sur le clip ci-dessus publié par Hypex, vous feriez mieux de vous méfier si vous vous rendez dans la zone de Risky Reels. Vous pourriez être enlevés et téléportés dans une autre partie de la map, avec... toute votre vie et une jauge de bouclier remplie. Les petits hommes verts semblent somme toute être tout à fait sympathiques, s'ils ne vous lâchent pas en plein milieu de la tempête. Des pads ont aussi été déployés sur la carte afin de favoriser des déplacement plus aisés, ainsi que cinq nouvelles armes.

Nouvelle carte de la saison 7 © Epic Games

Le trailer du passe de combat est lui aussi sorti. On a pu y voir de nombreuses choses, et on sait déjà que son prix est de 975 V-Bucks soit environ 8 euros. Les fans de la série Rick & Morty seront aussi satisfaits d'apprendre que leur scientifique préféré fait sa grande entrée dans le métaverse en tant que récompense ultime du passe de combat. Pour le reste, c'est le personnage Kyméra qui occupe le centre de la saison, avec de nombreuses combinaisons à débloquer. Concernant l'univers DC, la collaboration se poursuit au cours de la saison 7 avec l'arrivée mi-aout de Clark Kent (alias Superman) dans le store. Côté boutique, le crossover avec le MCU continue puisqu'un skin de Loki devrait être introduit au cours de la saison 7, aux côtés d'un autre personnage issu de l'univers Marvel, dont l'identité n'a toujours pas été confirmée. Pour les retardataires, le trailer du passe de combat, c'est juste en-dessous.

Epic Games vous propose de sécuriser rapidement mais sûrement vote compte contre les piratages. Et pour mieux convaincre ses joueurs, le studio américain offrent des récompenses à retrouver en jeu. Concrètement, l'authentification à deux facteurs, également appelé A2F, demande au joueur une seconde vérification après la connexion classique. Après avoir entré son mot de passe, le joueur sera invité à confirmer son identité par le biais d'une application dédiée (Google Authenticator par exemple) ou par mail.

L'A2F est requise en cas de cadeau offert à un de ses contacts, ou pour certains tournois spécifiques. Afin de l'activer, il faut se rendre dans les paramètres du compte, puis dans la section mot de passe et sécurité. Vous avez ensuite le choix entre une activation de l'authentification à deux facteurs par e-mail ou par l'authentificateur. Afin de motiver les joueurs à sécuriser davantage leur compte, Epic Games propose des récompenses en conséquence. Pour les joueurs du mode Battle Royale, vous obtiendrez l'emote Boogie Down. Pour le mode "Sauver le monde", 50 emplacements d'arsenal seront donnés, et 10 de sac à dos. Enfin, un lama à butin de troll en édition légendaire est à récupérer.

Fortnite