God of War : le jeu sur PC offre probablement la meilleure expérience possible

GOD OF WAR. Après plusieurs années d'attente, les utilisateurs PC ont pu découvrir le chef d'œuvre de Sony en 4K et avec un framerate débloqué. Pourquoi tenter l'expérience God of War sur PC ? La réponse dans cet article.

[Mis à jour le 25 janvier 2022 à 10h49] God of War, le quatrième et dernier volet en date de la célèbre série des aventures de Kratos est enfin disponible sur PC. Sony poursuit sa politique de portage de ses exclusivités sur la plateforme des amateurs de clavier et souris avec cette sortie qui rencontre un succès monstre, nous prouvant une nouvelle fois qu'il s'agit de la bonne décision. Le titre a atteint plus de 70 000 joueurs en simultané sur Steam le week-end de sa sortie, des joueurs qui ont pu découvrir la quête de Kratos et de son fils Atreus en profitant de graphismes en 4K et d'un framerate entièrement débloqué. Des conditions de jeu optimales pour profiter de cette aventure mêlant poésie, action, et graphismes impressionnant.

Trailer

Quelles nouveautés pour la version PC ?

Nous avons eu la chance de pouvoir profiter de la version PC de God of War, et on peut vous dire que l'on ressent très vite les avantages de la plateformes. Si le jeu reste extrêmement beau graphiquement parlant, il n'en est pas moins exigeant, et requiert tout de même une machine performante si vous souhaitez profiter de framerates décents en 1440p ou en 4K. Le jeu intègre aussi les toutes dernières fonctionnalités de Nvidia que sont le DLSS et la technologie Reflex pour les détenteurs de cartes Nvidia. Pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec ce jargon technique, le DLSS permet de calculer une résolution donnée à partir d'une résolution inférieure, permettant de profiter de meilleurs taux d'images par seconde sans pousser votre ordinateur dans ses retranchements. Concrètement, votre ordinateur fait tourner votre jeu en 1440p et le DLSS part de cette résolution pour afficher le jeu en 4K par exemple. Sur God of War, le rendu est assez époustouflant, offrant des performances en 4K et à 60 fps sur les machines assez haut de gamme.

Quelle configurations pour jouer à God of War sur PC ?

MINIMALE :

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processeur : Intel i5-2500k (4 core 3.3 GHz) or AMD Ryzen 3 1200 (4 core 3.1 GHz)

Intel i5-2500k (4 core 3.3 GHz) or AMD Ryzen 3 1200 (4 core 3.1 GHz) Mémoire vive : 8 GB de mémoire

8 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GTX 960 (4 GB) or AMD R9 290X (4 GB)

NVIDIA GTX 960 (4 GB) or AMD R9 290X (4 GB) DirectX : Version 11

Version 11 Espace disque : 70 GB d'espace disque disponible

RECOMMANDÉE :