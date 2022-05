PS5 : le point sur les stocks du mois de mai, où trouver la console

PS5. Toujours très prisée, la Playstation 5 pointe le bout de son nez chez quelques commerçants durant ce mois de mai. Découvrez notre suivi des stocks et où trouver la PS5 au meilleur prix, ainsi que ses jeux et accessoires.

[Mis à jour le 17 mai 2022 à 09h57] Bien qu'elle soit disponible depuis un moment, la Playstation 5 continue d'être activement recherchée par de nombreux internautes. La dernière console de Sony suscite de plus en plus d'intérêt, au fur et à mesure de ses nouvelles exclusivités disponibles et à venir. Des titres comme God of War, Spider-Man ou encore Horizon Forbidden West incitent de plus en plus d'internautes à craquer pour la PS5.

Si vous souhaitez craquer pour la PS5, et prêt à y mettre le prix, la console est toujours disponible chez Rakuten. Le site dispose régulièrement de la Playstation 5, mais à prix fort. Cette dernière reste cependant une option viable si vous n'arrivez pas à mettre la main sur la console, et ne désirez plus attendre son retour en magasin.