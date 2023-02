Soluce et guides Hogwarts Legacy : toutes nos astuces pour se lancer dans l'aventure

Votre périple en Ecosse commence sur les chapeaux de roue dans Hogwarts Legacy. Heureusement, nous vous avons préparé quelques guides et astuces pour vous aider à devenir les plus grands sorciers de tous les temps.

Hogwarts Legacy a charmé le monde du jeu vidéo. Philtre d'amour ? Sortilège Impardonnable ? Non, c'est tout simplement la qualité du travail des studios d'Avalanche Software qui a convaincu les joueurs comme la presse, nous ayant proposé pour la première fois un jeu d'une ambition démesurée dans l'univers d'Harry Potter. Ajoutez à cela une histoire originale, un gameplay foncièrement fun et des graphismes de haute volée, et vous aurez la recette d'un succès titanesque. Si vous aussi vous vous lancez dans votre première année à Poudlard, nous vous avons rassemblé tous nos guides et astuces essentielles sur Hogwarts Legacy, juste ci-dessous.

Quelle maison choisir dans Hogwarts Legacy ?

Toujours au centre des débats entre les fans d'Harry Potter, l'appartenance à l'une des quatre Maisons de la prestigieuse école, et son impact sur votre personnalité. Hogwarts Legacy fait les choses très bien dans son propre univers :

Petits puzzles répartis aux quatre coins de Poudlard, les portes d'Arithmancie peuvent pourtant être ouvertes dès le début du jeu. On vous explique comment faire :

N'arrivant que relativement tard dans la campagne du jeu, les montures et le vol sont des aspects essentiels du gameplay d'Hogwarts Legacy. On vous explique où et comment les débloquer :

Votre base dans Hogwarts Legacy n'est autre que la célèbre Salle sur Demande. On vous explique comment y accéder.

Les Sortilèges Impardonnables sont bien présents dans Hogwarts Legacy. On vous explique où et comment les débloquer, à vos risques et péril :

Le monde des sorciers ne comprend pas vraiment de chômage ou d'allocation logement. Pour vous aider à survivre dans cet univers financièrement rude, on vous a préparé quelques astuces.

Les premiers jours d'existence d'un jeu PC aussi exigeant qu'Hogwarts Legacy sont toujours mouvementés. Voici notre guide pour régler ses crashs et ses bugs.

Hogwarts Legacy est disponible depuis le 7 février 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S