PS5 : sur quels sites trouver la console aujourd'hui ? Les stocks en direct

PLAYSTATION 5. Simple emplette ou chemin de croix, acheter une PS5 relève de l'exploit par les temps qui courent. En cause, des stocks limités et des réassorts ponctuels, dont nous vous informons en temps réel.

[Mis à jour le 16 mars 2022 à 10h41] Malgré plus de 16 millions d'exemplaires vendus, la Playstation 5 reste un produit très rare en ce début de mois de mars. Plus d'un an après sa sortie, la console est toujours sous le feu d'une crise de semiconducteurs qui impacte gravement le marché des puces électroniques. Logée à la même enseigne que les cartes graphiques ou certains produits automobiles, la toute dernière création de Sony est devenu un produit de luxe, difficile mais pas impossible à trouver, particulièrement en ce mois de mars 2022. On retrouve en effet du mieux sur les sites des revendeurs français, qui remette relativement régulièrement en stock des exemplaires de la console.

La preuve en est, ce lundi, on a retrouvé la console disponible en stock et en packs chez Cdiscount. Une nouvelle excellente pour un mois de mars qui démarre sur les chapeaux de roue côté consoles de salon. On entrevoit en effet quelques éclaircies sur le marché assez morose des consoles next-gen, y compris du côté de la Xbox Series X. Si vous souhaitez vous procurer une console, il vous faudra en revanche faire preuve de vitesse dans l'exécution de votre achat. Pour ce faire, nous vous listons l'évolution des stocks en direct cette semaine, ainsi que tous nos conseils d'achat :

Notre point sur les stocks de PS5 du mercredi 16 mars :

10h38 : Il est fait vent d'un réassort imminent chez Micromania, restez informés.

Il est fait vent d'un réassort imminent chez Micromania, restez informés. 7h00 : La PS5 se fait attendre. On la retrouve cependant d'occasion et à prix fort sur le site Rakuten.

Vous l'aurez compris, plus que jamais, la Playstation 5 est convoitée par de nombreux acheteurs. Il est donc nécessaire de connaître certaines astuces afin de pouvoir réaliser son achat en toute sécurité et le plus rapidement possible. En effet, les stocks sont si limités que la règle du premier arrivé premier servi est devenu de mise à chaque réassort. Vous pouvez apprendre certaines techniques et astuces pour optimiser au maximum votre temps pour réaliser votre achat le plus rapidement possible dans le diaporama ci-dessous. Vous y retrouverez 10 astuces essentielles concernant les achats de PS5 sur le web et sur certains sites en particulier.

Si il est extrêmement compliqué de se procurer une PS5 d'occasion, il est tout de même possible de s'orienter vers l'achat de consoles d'occasion. Mais attention, ce marché très particulier, de par les prix que proposent les revendeurs sur les sites comme Rakuten. En effet, la valeur des consoles next-gen comme la PS5 n'a jamais été aussi haute, en raison de leur rareté. Il n'est donc pas rare de retrouver la console aux alentours de 700 à 800 euros neuve, bien que certaines offres puissent se révéler plus abordables. Le prix original de la console est de 499,99€ pour la version Standard, et de 399,99€ pour la version Digitale.