PS5 : sur quels sites trouver la console ? Le point sur les stocks en direct

PLAYSTATION 5. Le mois de mars est définitivement plus positif pour les chercheurs de PS5 que celui de février. Les réassorts se multiplient chez les revendeurs français. Voici sur quels sites trouver la console en temps-réel.

[Mis à jour le 22 mars 2022 à 10h35] La PS5 est progressivement devenu l'objet de toutes les convoitises depuis sa sortie en novembre 2020. La toute dernière console de Sony est en effet aussi efficace que rare, en faisant une prise idéale pour tout amateur de jeu vidéo. En proposant un gameplay en 4K pouvant aller jusqu'à 120 images par seconde, la toute dernière génération de consoles s'est progressivement implantée comme un concurrent sérieux du jeu sur PC, à moindre coût. Mais c'était sans compter la pandémie de coronavirus qui a fortement impacté le marché des semiconducteurs, et impacte toujours la production de consoles. Il est donc compliqué, mais pas impossible de se procurer une Playstation 5. Pour mettre toutes les chances de votre côté, nous vous avons réuni toutes les informations nécessaires, de l'état des stocks en direct à nos astuces, en passant par les meilleures offres de consoles d'occasion.

Notre point sur les stocks de PS5 du lundi 12 mars :

10h35 : La PS5 se fait attendre. On la retrouve cependant d'occasion et à prix fort sur le site Rakuten.

Vous l'aurez compris, plus que jamais, la Playstation 5 est convoitée par de nombreux acheteurs. Il est donc nécessaire de connaître certaines astuces afin de pouvoir réaliser son achat en toute sécurité et le plus rapidement possible. En effet, les stocks sont si limités que la règle du premier arrivé premier servi est devenu de mise à chaque réassort. Vous pouvez apprendre certaines techniques et astuces pour optimiser au maximum votre temps pour réaliser votre achat le plus rapidement possible dans le diaporama ci-dessous. Vous y retrouverez 10 astuces essentielles concernant les achats de PS5 sur le web et sur certains sites en particulier.

Si il est extrêmement compliqué de se procurer une PS5 d'occasion, il est tout de même possible de s'orienter vers l'achat de consoles d'occasion. Mais attention, ce marché très particulier, de par les prix que proposent les revendeurs sur les sites comme Rakuten. En effet, la valeur des consoles next-gen comme la PS5 n'a jamais été aussi haute, en raison de leur rareté. Il n'est donc pas rare de retrouver la console aux alentours de 700 à 800 euros neuve, bien que certaines offres puissent se révéler plus abordables. Le prix original de la console est de 499,99€ pour la version Standard, et de 399,99€ pour la version Digitale.