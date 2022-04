ZEvent 2022 : quand aura lieu l'évènement caritatif cette année ?

ZEVENT 2022. Pas de doute, après le succès du ZEvent 2021, l'évènement fera son grand retour pour une nouvelle édition en 2022. De quoi s'interroger sur les dates de ce rendez-vous incontournable. On vous résume ce qu'il faut savoir.

[Mis à jour le 8 avril 2022 à 14h33] Le ZEvent est plus que jamais au centre des attentions, devenu depuis quelques années l'un des plus gros évènements caritatifs au monde, et probablement celui le plus regardé sur Twitch en France chaque année. Surtout après le succès monstrueux de l'édition 2021, qui a permis, malgré des conditions d'organisation difficiles, de récolter plus de 10 millions d'euros pour Action Contre la Faim. De quoi s'interroger sur la nature et les dates du ZEvent édition 2022, qui sera sans aucun doute un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour de nombreux français. Dates de l'évènement, infos essentielles, on vous résume tout ce que l'on sait pour l'instant sur le streamathon caritatif d'Adrien "ZeratoR" Nougaret en 2022.

Pour l'instant, aucune date n'a été vraiment confirmée pour l'organisation du ZEvent 2022, ce qui en soit, est déjà une information. Mais on peut cependant spéculer sur la période durant laquelle l'évènement sera organisé. En effet, le ZEvent se tient habituellement durant le dernier trimestre de l'année, à savoir entre les mois d'octobre et de novembre. La date officielle de l'édition 2022 sera probablement annoncée durant l'été.

Le ZEvent est un évènement organisé par Adrien "ZeratoR" Nougaret et Alexandre "Dach" Dachary depuis 2016. Chaque année, ces deux grands noms de la scène du streaming français rassemblent tout un panel de streamers le temps d'un week-end. Plus de 50h de streaming en continu sur Twitch, l'incontournable plateforme de streaming en direct d'Amazon. Concrètement, les invités se rassemblent au cours d'une gigantesque LAN où chacun diffuse son stream et participe à des activités communes. Le montant des dons offerts par l'ensemble des spectateurs, ou viewers, est cumulé en une cagnotte reversée à la fin du week-end à une association caritative. Chaque streamer encourage ses viewers en s'imposant des "donation goals", des challenges à réaliser si les dons de leurs spectateurs atteignent certains montants. Il faut aussi ajouter à ce montant l'ensemble des ventes de produits dérivés (des t-shirts essentiellement) qui représente chaque année un montant non-négligeable. En 2021, le ZEvent s'est associé à Action contre la Faim, l'ONG française qui lutte contre la malnutrition dans le monde.

Si l'on avait pu croire que l'édition 2020 avait été l'apogée du ZEvent, en termes de dons ou d'audience, rien n'est moins vrai aujourd'hui. L'évènement caritatif du streaming français s'est clôturé avec une cagnotte monstrueuse de 10 064 480 euros. Une somme qui pulvérise le record de l'année 2020 qui était de 5,7 millions d'euros, et prouve une nouvelle fois que le streaming est un élément incontournable de la culture française. Plus d'un million de spectateurs ont visionné la cérémonie de clôture de ce week-end de folie, faisant du ZEvent une sorte de Téléthon nouvelle génération qu'il est désormais impossible d'ignorer.

Si rien ne peut entacher le succès d'un évènement ayant permis de lever plus de 10 millions d'euros pour une bonne cause, le ZEvent 2021 a tout de même été pollué par une petite polémique. En effet, au plus fort de l'émission, le jeune streamer Inoxtag nous a gratifié d'une séquence relativement malaisante en tenant des propos ouvertement sexistes devant son invitée, une actrice mexicaine non-francophone Andrea Pedrero, et devant plus de 400 000 viewers hilares. Une situation qui semble avoir échappé à l'organisation de l'évènement mais pas à Ultia, l'une des rares streameuses présente au ZEvent. La jeune femme a ouvertement critiqué le comportement déplacé du jeune homme et la complaisance générale devant cette séquence dérangeante, avant de subir elle-même des vagues de harcèlement sur les réseaux sociaux. Outre la violence des interactions sur Twitch, Twitter ou Instagram, cette séquence a aussi montré les limites du jeune médium qu'est Twitch. Il fut savoir que la majorité des utilisateurs de la plateforme sont des jeunes hommes entre 15 et 25 ans, et que Twitch a été souvent pointé du doigt pour son manque de modération des chats et des spectateurs, laissant trop souvent le champ libre à une misogynie latente encouragée par l'anonymat des utilisateurs. Elle a aussi quelque peu démontré les dangers du spectacle pour le spectacle, et la nécessité pour le corps organisationnel du ZEvent d'être plus attentif aux contenus qu'il diffuse.