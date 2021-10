ZEvent : Dates, streamers, donations goals... Ce qui est prévu ce week-end

Le Zevent revient ! Le marathon caritatif des streamers français débute officiellement ce vendredi soir après une soirée d'ouverture en concert devant plus de 100.000 spectateurs. Tout ce qu'il faut savoir sur le ZEvent 2021 c'est un peu plus bas dans cet article.

[Mis à jour le 29 octobre à 11h39] Le monde du streaming français se rassemble une nouvelle fois pour la bonne cause. Le ZEvent est de retour pour une édition 2021 extrêmement ambitieuse et pleine de surprises. Ce qui fut il y a bien longtemps un évènement discret est aujourd'hui un véritable téléthon sur le web, où les streamers francophones se rassemblent le temps d'un week-end pour rassembler des dons pour une association caritative. On attend beaucoup d'activité du côté de Montpellier, où 52 streamers sont réunis pour fournir à leurs communautés par moins de 50h de live d'affilée. Un évènement qu'il faut absolument saluer, le tout pour le bénéfice d'Action contre la Faim. Dates, heure, streamers, donations goals... On vous explique absolument tout, même comment y participer.

Qu'est-ce que le ZEvent ?

Le ZEvent est un évènement organisé par Adrien "ZeratoR" Nougaret et Alexandre "Dach" Dachary depuis 2016. Chaque année, ces deux grands noms de la scène du streaming français rassemblent tout un panel de streamers le temps d'un week-end. Plus de 50h de streaming en continu sur Twitch, l'incontournable plateforme de streaming en direct d'Amazon. Concrètement, les invités se rassemblent au cours d'une gigantesque LAN où chacun diffuse son stream et participe à des activités communes. Le montant des dons offerts par l'ensemble des spectateurs, ou viewers, est cumulé en une cagnotte reversée à la fin du week-end à une association caritative. Chaque streamer encourage ses viewers en s'imposant des "donations goal", des challenges à réaliser si les dons de leurs spectateurs atteignent certains montants. Il faut aussi ajouter à ce montant l'ensemble des ventes de produits dérivés (t-shirt, casquettes, mugs...) qui représente chaque année un montant non-négligeable. Cette année, le ZEvent s'associe à Action contre la Faim, l'ONG française qui lutte contre la malnutrition dans le monde.

Il se tiendra du vendredi 29 à 18h au dimanche 31 octobre au soir et se tiendra avoir lieu comme toujours aux alentours de Montpellier. 52 streamers se relaieront pendant près de 50 heures de diffusion sans interruption, chacun dans leur domaine de prédilection ou pendant des activités communes. Le ZEvent est devenu un rendez-vous culturel incontournable et cette édition 2021 promet une nouvelle fois d'attirer tous les regards. Petite nouveauté cette année, le ZEvent a été cette année précédé d'un petit concert qui a été diffusé en live le jeudi 28 octobre sur Twitch, dans une salle d'environ 400 places, au Palais des Sports de la Grande Motte. Plus d'infos ci-dessous.

En ce qui concerne le programme de l'évènement en lui même, il sera ponctué de quelques grandes émissions dont on peut retrouver le planning sur le site officiel du ZEvent. On retiendra notamment le retour de Samuel Etienne pour une deuxième édition de Question pour un Streamer, un Question pour un Champion orienté autour de l'univers des jeux-vidéo fait par et pour les streamers français. Cette émission sera diffusée à 18 heure le samedi 30 octobre en direct sur Twitch. Bien entendu, les spectateurs pourront le visionner et faire des dons pendant toute la durée de l'évènement, jour et nuit.

Grande nouveauté de cette édition 2021, le ZEvent a été précédé d'un concert dont les bénéfices sont aussi allés à Action Contre la Faim. Il s'est tenu le 28 octobre au soir à partir de 20h35 et a réuni quelques artistes de renom dans une salle d'une capacité relativement réduite (300 à 400 places). On a retrouvé au Palais des Sports de la Grande Motte les rappeurs Fianso et Kikesa, ainsi que le musicien électronique PV Nova et un trio acoustique avec les talentueuses LEJ. Ils ont été accompagnés de la streameuse LittleBigWhale qui est montée pour la première fois sur scène devant les pas moins de 100 000 spectateurs visionnant le concert en direct. Une performance à saluer et une audience méritée pour un concert aussi joyeux que divertissant. Les dons (déjà 15,640 euros tout de même !) pendant le show sont allés directement dans la cagnotte du ZEvent tandis que les bénéfices de la vente des places ont servi à financer l'évènement. Vous pouvez visionner des extraits du concert sur la chaîne Twitch officielle du ZEvent et sur le compte Twitter du ZEvent.

Pour nos lecteurs un peu moins familiers avec cette évènement caritatif de taille, sachez que tout le monde peut participer au ZEvent. Si vous aussi vous souhaitez assister à l'évènement, il sera diffusé pendant toute sa durée, jour et nuit sur la plateforme de streaming Twitch.tv, et plus particulièrement sur la chaîne officielle du ZEvent et celle de Zerator. Pas besoin de posséder un compte si vous voulez simplement regarder les streams, en revanche, si vous souhaitez donner, il vous suffit de créer un compte Twitch, de vous rendre sur la chaîne de votre streamer favori et de cliquer sur le bouton "Donation". Vous pourrez alors choisir un montant et accompagner votre geste généreux d'un petit message.

C'est l'heure ! Le #ZEVENT2021 C'est le 29-30-31 Octobre 2021 au profit d'@ACF_France , voici le trailer d'annonce. On espère vous y voir nombreux pic.twitter.com/kePNIhNmOU — ZeratoR (@ZeratoR) October 14, 2021

Le #ZEVENT2021 , on vous résume les annonces :



Un concert ouvert au public et diffusé sur Twitch aura lieu le 28 octobre 2021 !



Le marathon réunira 52 streamers et se tiendra du 29 au 31 octobre 2021 au profit d' @ACF_France



Infos : https://t.co/mZei5oR1kN pic.twitter.com/dynFVBrzGS — Z Event (@ZEventfr) October 14, 2021

On retrouvera cette année plus de 52 streamers différents au cours du ZEvent, mais aussi une longue liste d'invités parmi lesquels on pourra apercevoir quelques célébrités mais aussi des artistes. Parmi les streamers, on retrouve quelques habitués comme Domingo, Mister MV, Antoine Daniel, Joueur du Grenier, Maghla ou encore Kameto. La chaîne dédiée à League of Legends Solary s'y trouvera aussi. Le ZEvent accueillera aussi tout un tas de nouveaux venus, dont Rebeudeter, Michou, Angle Droit et Inoxtag entre autres. On s'attend aussi à quelques invités qui animeront des émissions spéciales tout au long du week-end, on se souvient de Samuel Etienne qui avait fait une apparition au cours de l'édition 2020 pour animer un Question pour un Champion avant de lui-même lancer sa chaîne Twitch. Grand absent cette année, le youtubeur et streamer Squeezie qui n'a pas encore révélé les raisons de sa non-participation à l'évènement. La liste complète :

Alexclick

Alphacast

Aminematue

Angle Droit

Antoine Daniel

Bob Lennon

Camak

Chap

Chowh1

Dach

Damdamlive

Deujna

DFG

Doigby

Domingo

Etoiles

Gius

Gob

Gom4rt

Gotaga

Inoxtag

Jean-Massiet

Jeel

Jiraya

JL Amaru

JL Fake

JL Tomy

Joueur du Grenier

Kameto

Kenny

Kotei

Lapi

Lebouseuh

Lege

Littlebigwhale

Locklear

LRB

Maghla

Michou

Mister MV

Moman

Mynthos

NtK_TV

Ponce

Rebeudeter

Rivenzi

Sardoche

TPK

Trinity

Ultia

Wakz

Xari

Zerator

Le ZEvent 2020, l'édition de tous les records ?

Si l'on effectue un bref retour dans le passé, on arrive en octobre 2020, au moment ou Adrien Nougaret organisait l'édition précédente du ZEvent. Un week-end qui, on s'en souvient, avait été marquée par la crise sanitaire et des conditions de stream particulièrement difficiles. Certains streamers avaient pu liver en direct depuis l'évènement tandis que d'autres participaient au ZEvent à distance. Ce qui n'a pas empêché nos streamers francophones de rester en direct pendant près de 45 heures d'affilée, récoltant en fin de compte plus de 5,7 millions d'euros pour le compte d'Amnesty International. Une performance caritative et sportive saluée alors par Emmanuel Macron en personne. Le président de la République avait d'ailleurs déjà félicité les streamers en 2019 pour leur 3 millions d'euros récoltés pour l'Institut Pasteur.

#ZEVENT2020, vous pouvez être fiers ! Fiers davoir mobilisé plus de 5,7 millions deuros (un record !) pour faire respecter les droits humains avec Amnesty. Fiers davoir montré quen étant unis et solidaires on peut accomplir de grandes choses. Cette unité, nourrissons-la ! https://t.co/GuGHzlAUAy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 18, 2020

Outre la générosité de la jeunesse française et le talent de ses créateurs de contenu vidéoludique, on aurait pu expliquer le montant de la cagnotte de 2020 par plusieurs facteurs. Les français coincés chez eux par la crise sanitaire pourraient avoir eu plus de temps pour regarder l'évènement de l'année dernière. Mais rien ne retirera à tous les donateurs et les participants leur énorme générosité qui a permis, en plus de lever des fonds pour une association humanitaire de renom, de mettre un peu plus en lumière un médium de divertissement souvent décrié par les médias plus traditionnels. C'est aussi ça le travail du ZEvent, un travail que l'on salue en souhaitant à cette édition 2021 de battre tous les records.