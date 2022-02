Nintendo Direct : où et quand visionner la conférence ?

Nintendo nous donne une nouvelle fois rendez-vous pour un Nintendo Direct ce mercredi 9 février. Une conférence de taille orientée autour du futur de la Nintendo Switch. Toutes les informations.

[Mis à jour le 08 septembre 2021 à 18h20] Nintendo frappe fort en ce début d'année 2022. La compagnie nipponne, après nous avoir gratifié de la sortie de Légendes Pokémon : Arceus, une nouvelle entrée dans la formule jusqu'alors figée des jeux Pokémon. Une sortie couronnée par un succès relativement unanime, qui a su insuffler une seconde vie à la licence bien aimée de la pop-culture. Après ce succès, Nintendo a prévu de nous en mettre plein les yeux lors d'une conférence Nintendo Direct ce mercredi. Au programme, quarante minutes de trailers et d'annonces autour des futures sorties sur Nintendo Switch. On vous explique tout.

Quand voir le Nintendo Direct ?

Si vous souhaitez assister à la conférence en direct, l'entreprise nipponne vous donne rendez-vous le mercredi 9 février à partir de 23h. La conférence devrait durer environ quarante minutes, durant lesquelles vous pourrez apercevoir des trailers et des informations sur les prochaines grosses sorties Nintendo en 2022. Vous pouvez aussi visionner la conférence en direct depuis cet article, ou directement sur la page Youtube de Nintendo.

Que peut-on attendre du Nintendo Direct ?

Vous savez où et quand visionner la conférence du Nintendo Direct, maintenant, il subsiste quelques interrogations quant à son contenu. Ces quarante minutes seront en effet dédiées au futurs jeux Nintendo qui sortiront au cours du premier semestre 2022. On devrait donc retrouver des informations au sujet de Chocobo GP, de Mario et les Lapins Crétins Etincelles d'Espoir, et surtout du nouveau titre de Kirby, Kirby et le monde oublié. On pourrait espérer des images du prochain Zelda Breath of the Wild, qui a été annoncé à l'origine pour 2022, mais que Nintendo nous en montre une partie est assez difficile à croire.