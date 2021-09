Nintendo Direct : une nouvelle conférence prévue ce jeudi 23 septembre

NINTENDO DIRECT. Le plus nippon des éditeurs de jeux vidéo a prévu de nous dévoiler ses prochains projets dans une conférence la nuit de ce jeudi 23 septembre. Alors, que peut-on en attendre ?

[Mis à jour le 22 septembre 2021 à 17h43] Nintendo, c'est la promesse de mondes colorés et d'univers loufoques, mais aussi de projets de grande envergure sur une console qui envoie. C'est bien la Nintendo Switch qui sera au centre de cette diffusion, ou plutôt les jeux exclusifs à la petite console qui sortiront cet hiver. Un programme chargé qui sera condensé sur quarante minutes de diffusion, et il faudra veiller pour les visionner puisque la Nintendo Direct est prévue pour minuit, dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 septembre.

Visionnez la conférence en direct sur la chaîne Youtube officielle de Nintendo :

On peut s'attendre à beaucoup d'informations sur les prochains projets de Nintendo, y compris ceux dont on attend l'annonce avec espoir (coucou Bayonetta 3). On pourrait espérer des nouvelles de Metroid Prime 4, ou de Donkey Kong, mais ça aussi reste peu probable. Par contre on peut espérer le portage de certains titres Gameboy et Gameboy Color sur la Nintendo Switch. Mais il y a un éléphant dans la pièce, il ne faut pas oublier que le 8 octobre prochain la nouvelle Switch OLED va envahir les étalages de nos revendeurs... ou pas si les stocks sont capricieux. Peut être que Nintendo clarifiera certains points à ce sujet demain soir.