Minecraft : Les nouveautés de la mise à jour 1.17 Cavernes et Falaises

L'année 2021 est une année chargée pour Minecraft avec le déploiement progressif du patch Cavernes et Falaises. Sa première partie, la mise à jour 1.17 a déjà apporté beaucoup de nouveautés au célèbre jeu cubique.

Mojang a encore de grands projets pour Minecraft. Le célèbre jeu de construction et d'aventure en milieu cubique est régulièrement mis à jour depuis sa sortie il y a presque dix ans. Et l'année dernière, lors du Minecraft Live de 2020, Mojang nous avait présenté le projet Cavernes et Falaises, la plus grosse mise à jour de contenu jamais développée sur Minecraft. Nouveaux blocs, nouveaux objets, nouveaux animaux, cette mise à jour prévue pour 2021 est censée changer totalement l'expérience de gameplay des joueurs. Divisée en deux parties, nommées respectivement 1.17 et 1.18, elle devrait insuffler un vent de renouveau sur l'un des jeux les plus populaires du monde. D'ailleurs, la première partie de la mise à jour Cavernes et Falaises, Minecraft 1.17 a déjà été déployée sur le jeu. L'occasion pour nous de vous résumer ses nouveautés, et ce qui nous attend dans la seconde moitié de Cavernes et Falaises, qui devrait sortir d'ici à la fin de l'année.

Disponible depuis le 8 juin dernier, cette mise à jour est censée préparer le terrain pour la version 1.18, qui devrait être bien plus lourde. Cette version 1.17 de Minecraft apporte tout de même son lot de surprises. Mojang s'est assuré d'inclure de nombreuses nouveautés, qu'il s'agisse de nouveaux blocs, de nouveaux animaux, voire même de nouveaux biomes.

Trois nouveaux animaux :

La chèvre des montagnes, que l'on peut trouver dans les biomes montagneux. Il s'agit d'un animal passif, qui attaque uniquement pour se défendre. Elle peut sauter près de dix blocs, et possède une tendance à foncer sur les autres monstres afin de les projeter sur plusieurs mètres. Cette animal n'est donc pas agressif, mais peut poser problème. Par ailleurs, ses représentants les plus bruyants sont aussi les plus belliqueux.

L'axolotl, ce nouvel animal aquatique a tendance à apparaitre dans les mares et les lacs les plus sombres. Il s'agit d'animaux passifs qui n'attaquent pas les joueurs, mais qui sont en revanche de dangereux prédateurs pour les poissons et les calamars. Ils sont aussi de redoutables alliés sous-marins car ils combattent également les noyés et les gardiens. Tuer un monstre qu'un axolotl est en train de combattre peut permettre d'obtenir des bonus temporaires. Ils peuvent aussi être élevés à l'aide de poisson, transportés dans les sceaux et guidés par une laisse.

Le calamar brillant, grand vainqueur du vote pour un nouvel animal lors du Minecraft Live, est un animal entièrement passif qui vit dans les profondeurs marines. Il est en tout point similaire au calamar existant, mis à part le fait qu'il produit de l'encre brillante.

Des nouveaux blocs :

L'améthyste fait son apparition dans les grottes de Minecraft 1.17. Il apparaît dans des structures circulaires, appelées géodes, et produit lentement des cristaux qui peuvent être minés pour fabriquer une longue-vue. Ces géodes sont assez rares, et on peut les trouver dans les grottes souterraines.

Le cuivre est un nouveau métal, un peu plus rare que le fer, mais moins rare que l'or. une fois miné, il produit du minerai de cuivre qu'il faut faire fondre dans un coffre à la manière d'un minerai classique. La particularité du cuivre, c'est qu'il peut s'oxyder, ses textures changent avec le temps, un procédé que l'on peut stopper à l'aide de cire d'abeille. Il peut permettre de fabriquer de nombreuses choses, dont un paratonnerre.

Autre nouveau bloc, la pierre des abîmes, qui remplace la pierre dans les couches les plus profondes du monde de Minecraft. Elle se comporte exactement comme la pierre traditionnelle, mis à part qu'elle prend légèrement plus de temps à miner. Une fois minée, elle donne des blocs de pierre des abîmes, qui peuvent servir à former différentes variations, grâce au tailleur de pierre notamment. Elle peut aussi contenir des minerais.

Les blocs de minerai ne restent plus entiers une fois minés. Qu'il s'agisse du fer, de l'or où du cuivre, ils produisent maintenant des minerais bruts que l'on peut ensuite faire fondre. Un peu à la manière du lapis-lazuli où du charbon.

Des stalactites et des stalagmites peuvent aussi être trouvés dans les cavernes. Ils sont produits assez lentement par la dripstone, pierre angulaire de l'un des futurs biomes ajoutés dans la version 1.18. Si le joueur tombe sur l'un d'eux, ses dégâts de chute en sont accrus.

Le lichen brillant est aussi trouvable dans les cavernes, il produit une faible lumière et peut être récolté à l'aide de cisailles. Il fonctionne comme toute plante dans Minecraft.

Les feuilles d'azalée et les bocs d'azalée, qui feront partie du biome "cavernes florissantes" qui sera introduit avec la version 1.18. On peut en trouver en mode survie, et les récolter à l'aide de cisailles. Si l'on utilise de la poudre d'os sur des feuilles d'azalée, il y a une chance de faire pousser un arbre azalée.

Les blocs de mousse, qui indiqueront au joueur la présence d'une caverne florissante dans les environs. Ils peuvent servir à fabriquer un tapis de mousse.

Les blocs de poudreuse, nouvelle addition aux biomes montagneux, il s'agit d'un bloc relativement dangereux. Similaire à la neige, il peut piéger animaux, monstres et joueurs à la manière d'une toile d'araignée. Une fois piégés, certains animaux subiront des dégâts de glace, auxquels les chèvres, les ours et les golems de glace sont immunisés. Porter des chaussures de cuir permet d'éviter de se faire piéger par ces blocs, et les chèvres les évitent activement.

De nouveaux objets à fabriquer :