Halo Infinite : les premiers tests approchent, comment y accéder ?

Halo Infinite commence enfin à pointer le bout de son nez. Le très attendu sixième épisode de la série de FPS futuriste est prévu pour la fin de l'année et nous propose un mode multijoueur entièrement free-to-play dont les phases de tests devraient commencer très prochainement.

[Mise à jour le 28 juillet 2021 à 11h40] Annoncé pour la première fois en 2018, Halo Infinite n'avait donné que très peu de nouvelles ces trois dernières années, mis à part un petit trailer de gameplay l'année dernière. Bonne nouvelle pour les fans de la franchise légendaire, on en a appris un peu plus sur le sixième tome de la saga lors de la conférence Xbox de l'E3 2021 avec non pas un mais deux trailers. Halo Infinite sortira donc cet hiver et s'annonce comme le titre le plus ambitieux de la série de FPS futuristes. Une campagne de haute voltige et un multijoueur explosif, la combinaison si essentielle aux meilleurs Halo semble bien en place, le tout en exclusivité sur consoles Xbox et PC.

Halo Infinite comprendra deux expériences différentes. La campagne narrative en solo, qui sera le contenu payant du jeu, et le multijoueur qui sera entièrement free-to-play. C'est d'ailleurs pour le second que l'excitation monte au regard d'une phase de bêta arrivant prochainement. Avant une réelle bêta ouverte, il s'agira plutôt pour 343 Industries de proposer différentes phases de test, appelées "flights" où certains aspects du multijoueur seront testés en environnement contrôlé et avec un nombre réduit de joueurs. Ce qui ne veut pas dire que l'accès à ces phases de test est fermé. 343 Industries l'a d'ailleurs confirmé, le premier "flight" commencera dès le 29 juillet et se terminera le 1er août et sera ouvert à "des centaines de milliers d'Insiders".

Comment y accéder

Techniquement cette phase de test est ouverte à tous les joueurs, pourvus qu'ils soient membres d'Halo Insider. Vous pouvez facilement et gratuitement rejoindre ce programme de partenariat entre les joueurs et les développeurs en passant par cette page. Une fois inscrit(e) et votre email validé, inscrivez vous aux "flights" et vous aurez une chance d'être sélectionné pour l'une des prochaines phases de test. Surveillez attentivement votre boîte mail. 343 Industries a affirmé vouloir ouvrir ces tests au plus grand nombre de joueurs possible, tout en maintenant une diversité des plateformes concernées (Xbox Series X|S et différents types de PC) et en favorisant les membres les plus anciens du programme Insider.

Le but de cette première phase de test

Ce premier "flight" est l'occasion pour Microsoft et 343 Industries d'effectuer ce que l'on appelle une "Tech Preview", c'est à dire de tester les différentes fonctionnalités du jeu, qu'il s'agisse de matchmaking on encore de diverses fonctionnalités de l'Académie, dont les exercices d'armes. Ces exercices sont différentes zones d'entrainement rejouables où le joueur muni d'un arsenal varié (12 armes annoncées) est confronté à des bots de difficulté variable (4 niveaux de difficulté). Cette phase de test inclura aussi un mode de jeu 4 joueurs contre 4 IA, qui permettra de tester le matchmaking et les combats en environnement "réel", sur les cartes multijoueur. Par ailleurs, les créateurs de contenu seront autorisés à diffuser des images de ce "flight", une bonne nouvelle pour tout ceux qui n'ont pas été sélectionnés pour ce premier test.

Joseph Staten, directeur créatif chez 343 Industries, le dit lui-même dans la présentation. Halo Infinite se déroulera sur le plus grand monde ouvert jamais créé par le studio : l'anneau Halo. Cette mégastructure sera le théâtre des aventures du Spartan 177, Master Chief qui une fois de plus sera amené à repousser ses limites afin de protéger l'Humanité d'un ennemi plus puissant que jamais. Halo Infinite sera une sorte de RPG en monde ouvert, mêlant histoire, exploration et phases de combat, une nouveauté dans la franchise de 343 Industries. En ce qui concerne l'histoire d'Halo Infinite, elle prend place après les évènements d'Halo 5, sur l'Installation 07, l'un des cercles Halo. Master Chief devra y affronter un groupe de mercenaires commandé par des Brutes. On ne sait pas encore grand chose de la campagne, si ce n'est qu'elle sera la plus ambitieuse de tous les jeux Halo.

Pour ne pas dévoiler trop de points essentiels de la campagne d'Halo Infinite, 343 Indutries a décidé de communiquer plus en détails sur son mode multijoueur. Et il faut rappeler que le mode multijoueur d'Halo est une référence en termes de jeu de tir à la première personne. Première bonne nouvelle, il sera entièrement gratuit et ce dès la sortie du jeu principal. L'occasion pour beaucoup de nouveaux joueurs de découvrir un mode de jeu qui est souvent défini comme l'une des références des jeux de tir. Par ailleurs, 343 Industries a aussi fait le choix de rendre Halo Infinite cross-plateform, permettant aux joueurs PC et consoles de jouer ensemble. De plus, afin de faciliter l'accès au jeu, le studio américain a créé l'Académie, une sorte de camp virtuel accessible dans le multijoueur où les joueurs pourront tester un nouvel équipement et s'entraîner avant de se lancer dans de vraies parties. Un gros accent a été mis sur la personnalisation. Que ce soit au niveau des skins de véhicules, où encore de l'apparence de votre Spartan, un passe de combat permettra de débloquer du contenu exclusivement cosmétique, le tout essentiellement en jouant (le shop aura quant à lui son propre contenu). Le multijoueur d'Halo Infinite sera pour beaucoup l'occasion de découvrir l'univers d'Halo, ses véhicules, ses armes et son ambiance si particulière.

Lors d'une récente interview pour Dropped Frames, Phil Spencer, le responsable produit d'Xbox, nous a donné un petit peu plus d'informations sur Halo Infinite. Il a notamment expliqué le fait que les équipes de 343 Industries travaillaient ardemment afin de permettre au jeu de sortir au moment des fêtes de fin d'année. Il a aussi affirmé que la fenêtre de sortie du jeu s'était réduite à 3-4 semaines, et que cet été apporterait un peu plus de clarté quant à une date de sortie exacte. Il est donc possible qu'Halo Infinite obtienne prochainement une date de sortie officielle, pour sa campagne et son multijoueur gratuit.

Halo Infinite n'a donc pas encore de date de sortie exacte. Mais on sait désormais qu'il est prévu pour les fêtes de Noël 2021. Le mode campagne et le mode solo sortiront en même temps, et aussi directement sur le Xbox Game Pass. On le sait depuis maintenant vingt ans, Halo et Xbox c'est une grande histoire d'amour, c'est pourquoi le jeu restera une exclusivité Xbox et PC. Le jeu, bien qu'optimisé pour un gameplay en 4K 60fps sur Xbox Series X|S, sortira aussi sur Xbox One, une nouvelle qui fera le bonheur des détenteurs de la console "last-gen". On vous donne rendez-vous pour les fêtes 2021, l'occasion de fêter les vingt ans de la franchise légendaire.