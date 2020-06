The Last of Us 2 : nouveau chef d'œuvre pour Naughty Dog ? Ce que disent les tests

THE LAST OF US PART 2 - Après des années d'attente et plusieurs reports de dates de sortie, The Last of Us 2 est enfin disponible en France. Qu'en disent les tests ?

[Mise à jour le 19 juin 2020 à 9h02] Il aura fallu s'armer de patience pour enfin pouvoir découvrir The Last of Us 2, suite aussi attendue que redoutée d'un des jeux les plus appréciés du studio Naughty Dog (Jak & Daxter, Uncharted). Dans cette suite, le joueur incarne Ellie dans une quête de vengeance qui la mènera jusqu'à Seattle cinq ans après les événements survenus à la fin du premier jeu. Les développeurs de Naugthy Dog n'ont pas caché leur intention d'aller plus loin dans cette suite, que ce soit en terme de mise en scène, de violence mais aussi de possibilités en jeu. Résultant satisfaisant ? Voici une revue des tests publiés en France pour faire le point sur ce qui se dit au sujet de The Last of Us Part II.

Pour Gamekult, The Last of Us 2 propose une "performance technique exceptionnelle" au service d'une expérience "qui laisse le joueur sonné, bouleversé, ému et furieux". Le dernier-né de Naughty Dog est cependant "gêné par un deuxième segment maladroit et fort peu subtil". Le site spécialisé, qui lui accorde un très bon 8/10, précise par ailleurs que le jeu est trop long pour son propre bien. Jeuxvideo.com s'accorde avec ce constat, notant que "la narration s'étire quelque peu en longueur dans son dernier tiers". Le site web précise par ailleurs qu'il vous faudra entre 25 et 30 heures pour faire le tour de The Last of Us 2, jeu qui brille par une écriture qui refuse le manichéisme dans un monde résolument sombre. Accordant la note quasi-parfaite de 19/20, JVC affirme par ailleurs que cette suite a "peaufiné son gameplay, désormais plus immersif" mais qu'elle "suscitera des débats".

Chez Gameblog, The Last of Us Part II obtient la note maximale de 10/10. Le nouveau jeu de Naughty Dog est tout simplement qualifié d'indispensable. "Si seulement toutes les suites pouvaient être de cette envergure", rêve-t-on dans le test du jeu qui réussit à "créer encore et encore la surprise jusqu'à la dernière minute et prendre certaines attentes à contre-pied quitte à – clairement – cliver". La rédaction des Numériques a elle aussi eu l'occasion de tester The Last of Us 2. Elle lui a accordé sa note maximale de 5/5, affirmant par ailleurs que le jeu est un "authentique chef-d 'œuvre, monumental et vertigineux, face auquel il est impossible de ne pas tomber KO".

Dans les colonnes de melty, on confirme cette tendance aux louanges. "Véritable merveille de narration", le jeu de Naughty Dog fait passer le joueur dans un véritable "ascenseur émotionnel" à tel point qu'il en finira "éreinté". La presse se montre en grande partie dithyrambique au sujet de The Last of Us 2, non sans évoquer certains défauts ainsi que certains points qui risquent de provoquer des discussions endiablées. Toujours est-il que cette suite semble bel et bien répondre aux attentes, aussi démesurées soient-elles, que bon nombre de joueurs avaient placées en elle. The Last of Us Part II est disponible exclusivement sur Playstation 4 et PS4 Pro.

Fin d'année 2019, février 2020, mai 2020... La date de sortie de The Last of Us 2 a fait l'objet de nombreux reports pour diverses raisons. C'est finalement le 19 juin 2020 qu'est sorti le nouveau jeu du studio Naughty Dog. Pour rappel, The Last of Us Part II est disponible exclusivement sur PS4 et PS4 Pro.

Tout au long du développement de The Last of Us 2, Naughty Dog a dévoilé de multiples trailers et bandes-annonces de son nouveau jeu. Dans ces vidéos, on peut notamment voir Ellie promettre qu'elle "les tuera tous jusqu'au dernier". Bien évidemment, on ne nous dit pas exactement de qui elle parle. Pour plus de simplicité, nous avons rassemblé dans la playlist ci-dessous un certain nombre des vidéos qui ont été publiées par Naughty Dog et Sony en amont de la sortie de The Last of Us 2. Pour les regarder, il suffit de cliquer sur l'image ci-dessous.

Et pour savoir exactement ce qui vous attend quand vous lancerez pour la première fois The Last of Us 2, nous vous conseillons de regarder la longue présentation de gameplay dévoilée par Playstation et Naughty Dog lors d'une conférence State of Play. On en apprend plus sur les nouvelles fonctionnalités présentes dans cette suite mais aussi sur l'histoire d'Ellie dans ce nouvel épisode très attendu. Vous cherchez plus de 20 minutes de vidéo pour tout comprendre à The Last of Us Part II ? C'est juste en dessous.

Le jeu développé par Naughty Dog est édité par Sony Computer Entertainment. Sauf cataclysme, les possesseurs de Xbox One ne pourront pas toucher au jeu. À l'instar du premier épisode qui avait fait l'objet d'un remake sur PS4, il est en revanche fort possible qu'une version PS5 voit le jour, à terme. On pourrait même s'imaginer qu'elle soit proposée dans une version compilation avec le premier The Last of Us. Mais le jeu vidéo pourrait finalement ne pas se limiter à l'écosystème Sony, et faire un pas historique vers les joueurs PC. Une offre d'emploi pour rejoindre le studio afin de développer le jeu vidéo demande des compétences spécifiques : connaissance des architectures actuelles dont NVIDIA (GPU exclusif sur PC) et expérience avec DirectX12 (une technologie utilisée par l'OS Windows). On peut logiquement penser que The Last Of Us 2 et Naughty Dog fassent leurs premiers pas sur PC, dans une version publiée ultérieurement. Si cette décision est prise, la franchise des Uncharted, déjà compilée sur PS4, pourrait également arriver sur ordinateur. C'est une tendance qui semble se confirmer puisque Horizon Zero Dawn, le jeu PS4 de Guerrilla Games, fait lui aussi l'objet d'un portage PC.

The Last of Us 2 est disponible dans plusieurs éditions. La version classique qui ne comprend que le jeu et une version Deluxe (79.99 €) retrouvable sur le PlayStation Store et comprenant le jeu (dématérialisé), un avatar exclusif, l'OST téléchargeable et un artbook. Une version collector est bien évidemment proposée, à plus de 160€. Elle comprend l'ensemble du contenu proposé dans la version Deluxe (à l'exception de l'avatar), un thème PS4, une statue d'Ellie jouant de la guitare (30 cm de hauteur), une lithographie et une réplique du bracelet de la jeune femme. Vous recevrez également un petit mot des développeurs, un set de 6 pin's émaillés et 5 stickers.