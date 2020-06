Cyberpunk 2077 : le jeu à nouveau reporté, quelle date de sortie ?

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le studio CD Projekt Red a annoncé à ses fans la mauvaise nouvelle : son nouveau jeu Cyberpunk 2077 n'arrivera finalement pas au mois de septembre.

[Mis à jour le 19 juin 2020 à 9h59] Dans un communiqué directement adressé à ses fans sur les réseaux sociaux, le studio CD Projekt Red a annoncé un nouveau report de Cyberpunk 2077, son nouveau jeu très attendu. Celui-ci devait sortir le 17 septembre prochain mais les fans devront attendre encore un peu. Le studio précise que le jeu est à l'heure actuelle terminé dans sa partie gameplay et contenu mais, étant donnée l'ampleur de ce RPG cyberpunk, il reste énormément de travail de correction de bugs et d'équilibrage. "Nous souhaitons que Cyberpunk 2077 reste avec vous encore pendant des années. Nous espérons que vous comprendrez notre décision". Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre 2020, deux mois après la date de sortie précédemment annoncée. Prochain événement prévu : le Night City Wire du 25 juin nous donnera de nombreuses nouvelles informations sur le jeu. Marquez donc vos calendriers !

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

Cyberpunk 2077 présente ses gangs

Sur le compte Twitter officiel de la franchise, nous pouvons découvrir chaque semaine un ou plusieurs éléments de contenu inédit. Très souvent, CD Projekt nous offre une partie de la vie de Night City, avec des gangs très divers. Cette fois-ci, c'est la méga-corporation Millitech qui se dévoile. Sa spécialisation repose sur l'équipement militaire, qu'il s'agisse d'armes à commercialiser, ou de véhicules blindés. Véritable force armée, cette faction peut intervenir sur demande privée d'un client fortuné.

Everyone in Night City knows that Militech equals one of the largest manufacturers of weapons and military vehicles in the world. They've worked closely with American military and police agencies for years, providing high-grade weaponry and training. #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/hvVHCArwMU — Cyberpunk 2077(@CyberpunkGame) May 4, 2020

Ce n'est pas tout, puisqu'un nouveau gang est également présenté. Nous partons cette fois-ci à la découverte des Voodoo Boys, qui ont déjà été aperçus dans l'extrait diffusé en août 2019. Alors que d'autres gangs se spécialisent dans le commerce sexuel, celui-ci semble davantage intéressé par les virus informatiques. Cependant, nous apprenons qu'ils reçoivent une large partie de leur revenu avec le trafic de drogue. Ils sont commandés par Placide et Brigitte, deux personnages qui croiseront sans aucun doute la route de notre personnage principal. Leur principale quête est de pirater "l'Ancien Net et le Blackwall". Ils se montrent également très intéressés par la programmation de virus qui peuvent geler les réseaux neuronaux...

Voodoo Boys, an enigmatic gang from Pacifica, arent just netrunners devoted to uncovering the secrets of the Old Net and behind the Blackwall. They're also edgerunners: breaking every rule there is to break, and programming viruses that can freeze neural networks. #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/Q1ckqAf5we — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) May 7, 2020

Une personnalisation toujours plus poussée

Depuis 2017, nous en apprenons régulièrement davantage sur le contenu extrêmement fourni de Cyberpunk 2077. Attendu comme l'un des titres phares de cette année 2020, on sait déjà qu'il abordera une multitude de sujets sérieux, allant de la thématique suicidaire, la dépression, ou encore les divers problèmes mentaux. Ces dernières semaines, le compte Twitter officiel nous offre des éléments de précision sur les divers clans et gangs qui composeront les rues de Night City. Mais cette fois-ci, les nouvelles informations concernent le début de votre aventure. Comme dans beaucoup d'autres jeux, vous aurez la possibilité de personnaliser votre personnage.

Là encore, Cyberpunk 2077 pourrait repousser le concept à un niveau jamais-vu. Et pour cause. À titre d'exemple, le développeur a indiqué qu'il serait possible de personnaliser votre sexe, dans tous les sens du terme. La liberté sera totale pour le joueur, afin de le propulser dans une aventure extrêmement personnelle. Si des modèles préexistants seront proposés, les joueurs les plus exigeants seront comblés. Que ce soit homme, femme, transsexuel ou encore transgenre, CD Projekt vous laisse carte blanche. L'organisme de classification américain, qui s'occupe d'analyser le contenu des jeux avant de leur attribuer une catégorie, nous a révélé un surprenant détail : il sera possible de personnaliser la représentation des seins, des fesses et des parties génitales... ce qui comprend différentes tailles et combinaisons pour ces dernières. Maintenant, reste à voir comment le jeu exploitera cette personnalisation et le mettra en scène au sein de votre aventure !

De nouvelles infos dès le 11 juin !

Cyberpunk 2077 aura son Night City Wire le 11 juin prochain. La date coïncide avec la période initiale du plus grand salon de jeu vidéo, qui a été annulé en raison de l'épidémie de coronavirus qui paralyse le monde entier. Au cours des deux précédentes éditions, Cyberpunk 2077 s'était déjà largement dévoilé au sein des conférences, et il y a fort à parier que c'est ce qui avait été prévu cette année également.

On ne sait pas exactement ce qu'implique ce Night City Wire pour le moment. On pourrait envisager une vidéo de gameplay, une nouvelle bande-annonce, les deux ou quelque chose de complètement différent. Marcin Momot, community manager, promet que "des trucs seront montrés". Cela suggère qu'il devrait y avoir une sorte d'événement numérique qui inclura sans doute plusieurs annonces ainsi que de nouvelles séquences. Pour le moment, nous avons déjà eu des extraits de la vie nocturne à Night City, une mission (pendant l'E3 2018) ainsi qu'une seconde à l'édition 2019. Même si les scènes et la conduite de véhicules passent parfois à la troisième personne, Cyberpunk 2077 implique beaucoup de phases à la première personne. On remarque notamment beaucoup d'armes différentes. Ces derniers mois, le compte Twitter officiel du jeu nous tease les diverses factions et clans qui sont présents dans le jeu. Peut-être aurons-nous des nouvelles indications à ce sujet.

Des premiers indices sur le contenu du jeu

Le nouveau jeu de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, devrait bientôt sortir. Le jeu est envoyé à des comités d'évaluation dans le monde entier pour noter dans quelle mesure il est approprié aux moins de 18 ans. Sans surprise pour les personnes ayant déjà joué à un jeu de CD Projekt Red, une classification a déjà été divulguée, et c'est celle des "18 ans et plus seulement". Dans le résumé, une mise en garde est faite concernant le "contenu sexuel, la drogue, la violence extrême".

Comme la classification était à l'origine en portugais, la traduction n'est pas parfaite. On a donc du mal à dire exactement ce qu'on va retrouver dans le jeu. Il est cependant question de "mutilation, suicide, exploitation sexuelle, prostitution" et bien plus encore. Plus qu'un panorama globale de ces souffrances, Cyberpunk les dépeindra de manière à ce que les joueurs les comprennent davantage. Un designer de Cyberpunk 2077, Paweł Sasko a eu vent de la fuite de classification et a tweeté "Vous êtes surpris ? On ne déconne pas." Toutefois, c'est la représentation de la "cruauté" qui a fait passer la note à 18+, bien que la signification exacte de ce terme reste à voir. En attendant la publication de Cyberpunk 2077 en novembre, il sera intéressant de voir comment les autres commissions de notation traiteront le sujet.

Les versions next-gen arriveront "plus tard"

Elles "viendront plus tard". Rappelons que, grâce à la rétrocompatibilité de la PS5 et de la Xbox Series X, vous pourrez jouer à Cyberpunk 2077 sur les consoles next-gen lors de leur sortie. Toutefois, la "version complète next-gen", qui sera distincte, arrivera ultérieurement à une date inconnue. On ne sait pas encore si le portage de Cyberpunk 2077 next-gen sera disponible sur PS5, puisque les développeurs n'ont évoqué que la version Xbox Series X. Cependant, à la vue de la niche énorme de joueurs, on imagine mal le studio se passer d'une telle version améliorée, surtout que le titre paraîtra déjà sur PS4.

"Cependant, lorsqu'il s'agit d'une version next-gen à part entière, qui viendra plus tard, nous n'avons pas annoncé quand et je n'ai pas de nouveau commentaire à ce sujet. Cyberpunk 2077 fonctionnera avec le système Smart Delivery de Microsoft, alors que Sony n'a pas encore communiqué de système comparable pour prendre en charge les versions transgénérationnelles." Voici ce que l'on peut lire dans la série questions-réponses posées par les internautes.

Pour résumer, le titre bénéficiera de versions spéciales et optimisées pour la prochaine génération de consoles. Comme pour la version PC, on retrouvera des temps de chargement ultrarapides, des fréquences d'images élevées, un ray tracing matériel, des textures 4K, un framerate de 60 FPS, et plus encore. Mais il faudra attendre quelques mois, au minimum. On peut également imaginer que la version définitive ne débarque qu'au bout d'un an, en incluant les DLC qui sortiront, au sein d'une version GOTY !

En savoir plus

Le jeu Cyberpunk 2077 est attendu depuis de nombreuses années et a fait figure d'arlésienne pendant très longtemps. Comme avec The Witcher 3 : The Wild Hunt, CD Red Projekt nous prépare un RPG, mais cette fois-ci de taille gargantuesque, avec toujours autant de place réservée à la narration. De quoi donner la chair de poule aux amateurs de jeu à chaque étape d'un plan média très bien agencé. Lors de l'E3 en juin dernier, un trailer cinématique a par exemple marqué les esprits. Pour présenter le jeu, il donnait d'infimes détails sur quelques mécaniques de gameplay et le scénario. Mais la grosse surprise de cet E3 était la présence de l'acteur Keanu Reeves à la fin du trailer, qui montera même sur scène en chair et en os à l'issue de la présentation. Il aurait fallu pas moins de 15 jours à Keanu Reeves pour enregistrer ses lignes de dialogue, on peut donc en déduire que c'est lui qu'il faut retenir de ce trailer, car il ne s'agira pas d'un simple cameo ou d'une apparition temporaire, mais bel et bien d'un personnage important.

Un an plus tôt, lors de l'E3 2018, nous avons eu le droit à près d'une heure de gameplay juste après la diffusion du premier trailer. Une heure mettant à mal les capacités cognitives de plus d'un visionneur tant la quantité d'information était conséquente et les possibilités du titre gargantuesques. Mais plusieurs informations capitales en ressortaient assez aisément. Tout d'abord, on a appris que Cyberpunk 2077 sera bel et bien d'un FPS. Mais on est en droit de se demander comment un FPS peut-il être aussi un RPG... C'est là que le talent et l'expérience de CD Red Projekt entre en jeu avec des possibilités permettant d'attirer à la fois l'amateur de l'un ou l'autre de ces deux genres. Si les phases de tirs sont chaotiques, nous sommes toutefois loin d'un Doom, et les phases de loot et de dialogues seront, semble-t-il, prépondérantes dans ce titre.

Conduire, se battre, dialoguer, interagir, tout semble simple et fluide dans Cyberpunk 2077. Le jeu est large et profond et essaye de faire au mieux pour ne jamais couper l'immersion. Et bien évidemment pour un jeu de ce studio, le contenu mature est présent en quantité non négligeable. Que ce soit les relations ou les contenus violents, tout est clairement identifié pour les adultes, dans l'objectif, encore une fois, de rendre l'immersion totale. Cette immersion pourrait d'ailleurs être partagée, à termes, puisqu'un partenariat entre CD Red Projekt et Digital Scape, un studio spécialisé dans les jeux multijoueurs, a vu le jour pour développer plusieurs technologies. Il est assuré que le multijoueur ne sera pas disponible à la sortie, mais il est très probable qu'il fasse son apparition au bout de quelques mois, puisque le monde de Cyberpunk 2077 est beaucoup moins verrouillé que celui de The Witcher.

Les développeurs de Cyberpunk 2077 ont d'ailleurs confirmé qu'un mode multijoueur était dans les cartons pour le RPG. Le mode semble encore être en développement. L'annonce a été faite sur Twitter via le compte officiel du studio de développement. Le tweet a aussi confirmé que Cyberpunk 2077 recevra des DLC pour le solo, qui seront pour certains gratuits, et les autres payants.

Initialement programmée pour le 16 avril 2020, la sortie a été décalée au 17 septembre 2020 puis à nouveau reportée au 19 novembre 2020. Le titre sortira sur PC, Xbox One, PS4, Stadia et GeForce Now. Puisque la nouvelle Xbox Series X est rétrocompatible, le titre sera également jouable sur la plateforme. Le jeu est également prévu sur les consoles next-gen mais la date de sortie n'a pas encore été précisée.

Une version next-gen officialisée

Fin février, les développeurs de chez CD Projekt RED avaient officialisé une autre information de taille : Cyberpunk 2077 sera bien disponible sur les consoles de nouvelle génération. Sur le compte Twitter officiel du jeu, il y a été expliqué que les acheteurs du titre sur Xbox One recevront le titre sur Xbox Series X lorsque celle-ci sera disponible. Ce qui vient, par définition, confirmer une sortie sur la prochaine génération de machines. Aucune date n'a cependant filtré. Il faudra probablement attendre l'annonce officielle des constructeurs (Microsoft, Sony) pour en savoir davantage.

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2020

Alors que le tout premier teaser de Cyberpunk 2077 est apparu en 2012, le jeu s'est fait discret pendant 6 ans. Ce premier teaser, de plus, n’était qu'une scène fixe. En 2018 en revanche, CD Projekt Red avait partagé un trailer complet détaillant dans les grandes lignes les directions que le jeu a prises. La même année, le studio enchaînait en révélant pas moins d'une heure de gameplay. Puis, à l'E3 2019, nous avons eu le droit à un trailer cinématique ajoutant même Keanu Reeves. Le voici ci-dessous.

Présentation de Gameplay à la Gamescom 2019

À travers une nouvelle vidéo de 15 minutes, les développeurs ont dévoilé des fonctionnalités concernant le gameplay. Cette vidéo nous embarque vers Night City et nous plonge dans le quartier nommé "Pacifica". Initialement promis à un attrait touristique massif, les différents investisseurs se sont progressivement retirés du quartier pour ne laisser d'un ensemble de bâtiments inachevés, qui sont maintenant devenus les repaires de quelques-uns des gangs les plus dangereux de la ville. Dans cette vidéo, deux gangs nous sont présentés : Les Voodoo boys et les Animals.

Après avoir résumé la création de personnage, l'historique et les compétences, la vidéo nous emmène vers le "Grand Imperial Mall" pour y découvrir les objectifs que nous avons concernant les Animals. Chaque gang semble avoir sa particularité et celui des Animals est spécialisé dans la force brute, chacun de ses membres étant une armoire à glace. Les développeurs nous offrent alors deux voies à exploiter : la voie brutale, avec un personnage ayant des compétences autour du combat, et une voie de Hacker, qui utilise les implants des adversaires pour les neutraliser.

On en sait plus sur l'héroïne

Cyberpunk 2077 est toujours attendu pour la rentrée, mais le studio CD Projekt Red continue à savamment distiller les détails du jeu le plus attendu de l'année. Ce week-end, c'est le protagoniste du jeu qui s'est un peu plus dévoilé, avec un nouveau visuel féminin. V version femme ressemble toujours à celle que nous avions vu dans différentes vidéos, mais elle a subi quelques modifications mineures en terme d'apparence. Dorénavant, elle a des cheveux rouges beaucoup plus brillants, des oreilles percées et plusieurs changements sur son visage. Le maquillage est également moins présent.

CD Projekt RED en a profité pour réaffirmer qu'il ne s'agissait pas uniquement d'un visuel, mais bien d'un personnage jouable. En début de partie, chacun aura la possibilité de sélectionner s'il souhaite incarner un personnage homme ou femme. V en version femme sera disponible sur la jaquette du jeu, en particulier sur la "art cover". La personnalisation ne se limite pas à ça puisque le studio désire proposer une expérience allant au-delà de la polarité des genres. CD Projekt Red permet aux joueurs de choisir un type de corps plutôt qu'un sexe strictement défini.

Le titre pousse l'immersion au maximum

On en sait désormais plus sur l'un des titres les plus attendus de l'année 2020. Le tweet indique que la motivation de The Mox, par exemple, est de "protéger les filles et les garçons qui travaillent de la violence et les abus". C'est un collectif qui s'est formé en 2076, après la mort d'Elizabeth "Lizzie" Borden. Celle-ci était propriétaire d'un club de strip-tease et était une ex-prostituée qui "traitait ses employés avec équité et les défendait contre les clients violents". Les développeurs de CD Projekt Red semblent avoir mis en place un lore exceptionnel. Le titre, toujours prévu pour 2020, proposera plusieurs types de "factions" comme celle-ci.

Le compte Twitter indique que d'autres petites introductions à l'univers du même genre sont à venir. Ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur le contenu titanesque qui attend le joueur. La dimension roleplay a toujours été au cœur du développement et les interactions seront plus que jamais dynamiques. On nous promet une "série de messages sur les entreprises et les gangs que vous pourrez rencontrer dans les rues de Night City" !