Cyberpunk 2077 : le patch 1.5 et les versions next-gen annoncées

Après plus de deux années d'un silence relatif autour de son dernier "chef d'œuvre" Cyberpunk 2077, CD Projekt Red va sortir du silence d'ici quelques minutes. Au menu, annonces, next-gen et DLC. Suivez la conférence en direct.

[Mis à jour le 15 février 2022 à 16h58] Après le relatif échec du lancement de Cyberpunk 2077 il y a un peu plus de deux ans, CD Projekt Red compte bien faire entendre sa voix en ce début d'année 2022. La compagnie polonaise a préparé une série d'annonces concernant son dernier petit protégé, qui devraient être consacrée à son arrivée sur next-gen et peut être à ses DLC prévus à l'origine. Il est vrai que le développement du jeu a connu un énorme coup de frein après sa sortie, plombé par de nombreux bugs qui ont eu raison de l'ambition du jeu. Seulement voilà; Cyberpunk est un projet titanesque, avec un potentiel énorme. Il ne serai pas étonnant que CD Projekt Red nous prépare une année 2022 riche en surprise.



Suivez la présentation Twitch en direct à 16h :

Après son lancement complètement raté en fin d'année 2020, Cyberpunk a emprunté le chemin compliqué de la rédemption. Après plusieurs années passées à réparer des versions old-gen qui étaient proches d'être injouables à la sortie, le studio polonais a peut-être enfin réussi à se sortir d'une situation complexe. Il est peut être temps pour ce RPG en open-world ambitieux d'aller de l'avant et de nous montrer la pleine étendue de son potentiel. Il est vrai que le jeu nous avait promis de nombreux DLC et un contenu qui se devait de vivre sur plusieurs années. Avec l'arrivée des consoles next-gen l'année dernière, une nouvelle ère s'annonce pour le jeu comme le studio.

Des version next-gen confirmées

C'est avec plusieurs minutes de gameplay que CD Projekt Red a ouvert sa conférence ce mardi à 16h. Avec une surprise qui n'en était pas une : des séquences de jeu sur Playstation 5, Xbox Series S et Xbox Series X. Une démonstration de la capacité de ces consoles nouvelles génération d'assumer le moteur graphique très demandant de Cyberpunk 2077. Bien entendu, ces versions arriveront avec le patch 1.5, qui apportera en plus des versions next-gen, des DLCs gratuits sur toutes les plateformes. Par ailleurs, les joueurs auront la possibilité de faire passer leur sauvegarde de la version PS4 à la version PS5. La manipulation n'a pas encore été détaillée. Les versions next-gen auront deux modes de jeu : performance, ou ray-tracing.

Le patch 1.5

Les améliorations du patch 1.5 © CD Projekt Red

Vous l'aurez compris, Cyberpunk va recevoir son patch 1.5, qui apporte en plus des mises à jour next-gen, un rework total de l'arbre de compétence. Ce qui permettra aux joueurs de redistribuer leurs points de compétences dans de nouveaux domaines plus efficaces. Ce patch permettra de rééquilibrer le combat et de le rendre "plus juste" selon les équipes de CD Projekt Red. Les joueurs auront aussi l'occasion de découvrir de nouvelles compétences et de nouvelles façons de jouer, comme le lancer de couteau par exemple. La mise à jour 1.5 apporte aussi des modifications de comportement de l'IA en combat et dans la ville, pour les rendre plus "intelligents, vivants et efficaces" selon les mots des équipes de CD Projekt Red. Ajoutez à cela des petits détails comme des cercles néons sur les motos en jeu, un nouveau système de conduite (des possibilités de dérapage, une conduite moins imprévisible...), la personnalisation d'appartement et des améliorations d'UI. Un patch qui devrait peser dans les 15 Gb, et qui est déjà disponible.