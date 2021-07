Death Stranding : une date de sortie pour la version Director's Cut sur PS5

Death Stranding revient sur le devant de la scène avec une version Director's Cut spécialement concoctée pour la Playstation 5. Et il est vrai que cette nouvelle édition apporte avec elle de nombreuses nouveautés, qui pourraient faire de Death Stranding un véritable atout pour la console nipponne.

[Mis à jour le 09 juillet 2021 à 15h15] Death Stranding c'est un véritable ovni dans l'univers pourtant vaste et coloré des jeux vidéos Tout droit sorti de l'imagination d'Hideo Kojima, le réalisateur et game designer derrière la saga des Metal Gear Solid, il avait fait couler beaucoup d'encre avant de recevoir un accueil mitigé par les joueurs. En cause, un gameplay trop plat, que ne parvenaient pas à relever un casting de rêve (Norman Reedus, Léa Seydoux et Mads Mikkelsen tout de même) et un scénario original. Mais Sony nous a préparé une petite surprise, puisqu'une nouvelle édition du jeu arrive bientôt sur Playstation 5. Or il semblerait qu'on soit bien loin de l'habituel duo revalorisation graphique / optimisation des performances, et que cette version apporte de nombreuses nouveautés. On vous explique tout.

Nous en avons déjà parlé dans l'introduction, Death Stranding a souffert de son gameplay trop linéaire, souvent qualifié de "simulateur de marche". Il semblerait que les équipes de Sony Interactive Entertainment aient entendu ces critiques, puisque Death Stranding Director's Cut propose de nombreuses améliorations, tant au niveau de l'histoire que du gameplay. Cette édition Playstation 5 inclut de nouvelles missions scénarisées, et surtout, un système de combat revu. En effet, Sony nous promet de nombreux nouveaux combats, bénéficiant de nouvelles armes et de nouvelles compétences rendant le combat au corps à corps bien plus intéressant. Ce n'est pas tout, puisque cette Director's Cut intègrera de nouveaux systèmes de livraison, dont un canon à colis et un robot porteur, ce qui facilitera certaines parties du gameplay "livreur" trop longues et fastidieuses. Entre autres, cette version proposera aussi des circuits de course, un stand de tir, et bien entendu des graphismes améliorés, le tout en 4K et à 60 FPS sur votre téléviseur. Autant de nouveautés qui pourraient enfin faire de Death Stranding un gros atout exclusif à la Playstation 5. Une sortie à surveiller.

Si ce petit résumé vous a séduit, vous devrez tout de même patienter un tout petit peu avant la sortie de Death Stranding Director's Cut le 24 septembre 2021. Cette édition sera probablement pour beaucoup de joueurs l'occasion rêvée de découvrir ce titre à la direction artistique et au casting incroyable. Il est possible que cette nouvelle édition permette d'exploiter le plein potentiel de Death Stranding en gommant ses défauts et c'est une très bonne chose pour ce titre ambitieux. Il est d'ailleurs déjà disponible en précommande sur le site officiel de Sony. Pour les détenteurs de l'édition PS4, une mise à niveau PS5 sera possible pour la modeste somme de 10 euros.

Death Stranding, c'est quoi ?

Death Stranding est un "open world", c'est-à-dire que le personnage incarné par le joueur évolue en liberté sur un territoire immense. Le but du jeu ? Difficile à résumer en quelques lignes, mais il s'agit de traverser des Etats-Unis au visage post-apocalyptique, le dos chargé de colis afin de reconstruire un réseau de communications pour remettre en connexion des humains vivant sous terre. A cela s'ajoutent évidemment des dangers, matérialisés de manières très différentes avec des fantômes, mais aussi de la pluie qui accélère le vieillissement.

Ce monde sorti de l'imagination du créateur japonais peut paraître loufoque mais il traduit une réelle volonté de dénoncer les dérives du monde actuel (le vrai) : individualisme, inaction contre le réchauffement climatique... "Death Stranding est un nouveau type de jeu, dont l'objectif est de reconnecter des villes isolées et une société fragmentée", résumait en mai 2019 Hideo Kojima sur Twitter. S'il y a bien des séquences d'affrontement, elles ne semblent pas être le point fort du jeu, bien plus prenant lorsqu'il s'agit d'élaborer des stratégies de survie.

A l'image d'un Red Dead Redemption 2, le blockbuster de Rockstar, Death Stranding verse dans le contemplatif, alors que l'objectif du joueur n'est parfois que de partir d'un point A pour rejoindre un point B. Son autre point fort reste sa proximité - saluée par la critique - avec le cinéma. Le casting n'y est pas étranger puisque les personnages du jeu prennent les traits de Norman Reedus, Léa Seydoux ou encore Mads Mikkelsen. Death Stranding "repousse la frontière enter le jeu et le cinéma. C'est en réalité un film interactif, et c'est quelque chose que nous voyons de plus en plus", résume Marc Alonso, expert des jeux pour la société d'études de marché "Euromonitor International", cité par l'AFP.