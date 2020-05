Borderlands 3 : une nouvelle aventure épique vous attend !

À l'occasion du dernier Borderlands Show, nous venons d'apprendre que Borderlands 3 va bénéficier de contenus additionnels et d'une nouvelle campagne : Prime de Sang - La Rédemption par les Poings.

[Mise à jour le 22 mai 2020 à 14H33] Le mois prochain, Borderlands 3 va recevoir deux grosses mises à jour de contenu. En ce qui concerne la troisième extension payante du titre, il faudra attendre le 25 juin prochain. À cette occasion, on nous promet un tout nouvel écosystème et environnement, qui est inspiré du Far West américain. Dans les faits, vous serez sur la planète de Géhenna. Vous serez alors opposé aux Diables Sauvages, qui sont, sans surprise, un gang hostile. Cette bande de malfaiteurs persécute une petite ville appelée Vestige, et leurs têtes sont mises à prix.

Pour le joueur, de nombreuses missions secondaires seront également incluses. Vous aurez par exemple le loisir de reconstruire la ville, afin qu'elle retrouve sa gloire d'antan. Cela passera, concrètement, par des défis d'équipe, et des missions ou plutôt des quêtes secondaires à réaliser. Bonne nouvelle pour l'immersion, puisque l'ensemble de vos actions auront des répercussions sur la ville et ses habitants, pendant que vous jouez. À mesure que votre aventure avancera, un narrateur toujours invisible comme c'est l'habitude de la série, commentera votre épopée.

Ce contenu additionnel reprend les mêmes mécaniques que les précédents, toujours autant appréciées par la communauté. Ainsi, en plus de la bonne dose d'action et d'explosions caractéristiques, de nombreux personnages inédits seront à rencontrer. Ce sera par exemple le cas de Juno, une femme au caractère bien trempé. Petit à petit, vous aurez l'occasion d'explorer le lore de chacun de ces nouveaux personnages. Enfin, un nouveau véhicule, le jetbeast fait son apparition pour la première fois. Il s'agit d'un hoverbike, qui vous facilitera les déplacements fastidieux !

Tout savoir sur Borderlands 3

Borderlands, c'est une série de Looter-Shooter qui a eu un très bon accueil chez tous les joueurs qui ont posé les mains dessus. Que ce soit par la nervosité de son gameplay ou par l'originalité des personnages, drôles et hauts en couleurs, tous ceux qui ont touché au jeu ont pu accrocher très vite à son gameplay. Borderlands 3 se positionne ainsi très vite sur une évolution de ce qui a fait le succès de la série, instaurée il y a une dizaine d'années.

Les antagonistes ont toujours beaucoup impacté le succès des Borderlands, et ceux de Borderlands 3 ne seront pas en reste, rien que par le postulat de départ. En effet, ils sont deux, s'appellent Tyreen et Troy, et sont des streameurs, des influenceurs, obsédés par leur image, et qui ont réussi à militariser leur fanbase, aveuglée par un culte de la personnalité, pour essayer de s'emparer de Pandora. Dans le but de lutter contre cette menace, Lilith, un personnage du premier épisode, recrute des chasseurs pour les envoyer en mission et arrêter ces instagrammeurs fous.

4 héros sont donc jouables pour cet opus : Zane, Fl4k, Moze et Amara, chacun disposant de capacités et d'une personnalité propre. Un tuto présenté par Clap-Trap, le drôle de robot de la série, vous explique rapidement les nouveautés de gameplay, et met en lumière les nouveautés graphiques, qui si elles restent proches des précédents opus, n'en sont pas moins travaillées et ont bénéficié de leur passage sous un nouveau moteur graphique. Époque oblige, le gameplay, s'il garde la signature Borderlands, gagne en mobilité et en verticalité pour offrir plus de liberté de mouvement au joueur. Liberté qui se retrouve aussi dans les armes, annoncées pour être au nombre de 1 million (ou miliard ? de toute manière le nombre est tellement démentiel qu'on peut facilement en douter).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Côté coopération, qui est quand même indissociable du succès de Borderlands, Gearsbox a choisi d'apporter quelques améliorations. Par exemple, le loot est désormais instancié, ce qui signifie que chaque joueur pourra obtenir un objet différent lorsqu'il viendra à bout d'un ennemi. Cela évitera ces scénarios durant lesquels votre coéquipier s'emparait de tout le butin alors même qu'il ne lui était pas forcément destiné. Instanciés aussi : les adversaires. Afin de proposer un challenge constant, rejoindre un ami d'un niveau sensiblement différent au vôtre ne posera plus de problème puisque le jeu s'adaptera automatiquement pour avoir un challenge à peu près constant tout au long de l'aventure. Mais bien évidemment, l'intelligence de Gearsbox repose dans le fait que ces deux nouveautés sont des options désactivables, notamment si vous êtes un vieux de la vieille qui préfère jouer à l'ancienne.