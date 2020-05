Overwatch : découvrez en détail l'événement du 4e anniversaire

Jusqu'au 9 juin 2020, les joueurs d'Overwatch peuvent obtenir de nombreux skins et des personnalisations inédites. Voici ce qui vous attend en jeu.

[Mis à jour le 20 mai 2020 à 14h21] Overwatch marque son quatrième anniversaire en beauté en proposant divers événements, de nouveaux produits cosmétiques et une série de défis hebdomadaires pour des skins exclusifs. Depuis sa sortie en 2016, l'anniversaire est célébré de cette façon chaque année. Rappelons qu'en plus des objets inédits, vous avez une faible chance de tomber sur des objets qui sont sortis pendant les éditions d'il y a un ou deux ans. Tout d'abord, sachez que vous pourrez obtenir une récompense rien qu'en vous connectant, quotidiennement. L'offre est valable jusqu'au 9 juin, et c'est l'occasion parfaite pour débloquer un coffre anniversaire légendaire (qui contient au minimum un objet légendaire) sans effort, et surtout gratuitement !

Tout au long de cet événement, les joueurs pourront s'essayer à une multitude de modes de jeu. En effet, chaque jour, un nouveau mode jouable en arcade sera proposé. Bien évidemment, le match à mort compétitif restera en place. Jusqu'au 9 juin 2020, vous pourrez donc essayer ces modes de jeu, qui proviennent là encore d'anciens événements. Enfin, des défis hebdomadaires sont mis en place, et ce dès aujourd'hui. Ainsi, la première semaine, les joueurs doivent terminer le "Sigma Fibre de carbone". Durant la deuxième semaine, ce sera "Fatale Fleur de lys", avant de terminer sur "Mc Cree Homme masqué".

Voici le programme des modes de jeu, suivant les jours. Comme vous pouvez le voir, chacun reviendra entre deux et trois fois.

Chocs des Jeux d'été (Lúcioball) : 19 mai, 27 mai et 4 juin

Chocs d'Un Halloween terrifiant : 20 mai, 28 mai et 5 juin

Chocs de la Féerie hivernale : 21 mai, 29 mai et 6 juin.

Chocs du Nouvel an lunaire : 22 mai, 30 mai et 7 juin

Missions des Archives d'Overwatch : Insurrection - 23 mai, 31 mai et 8 juin

Missions des Archives d'Overwatch : Représailles - 24 mai, 1er juin et 9 juin.

Missions des Archives d'Overwatch : Avis de tempête - 25 mai et 2 juin.

Missions défi des Archives d'Overwatch : 26 mai et 3 juin.

Pour finir, voici les skins que vous pourrez débloquer. Dans les légendaires, nous retrouvons Faucheur Mascarade, Ashe Chaperon rouge, Zenyatta Huitzilopochtli, Bouldozer Sous-marin et Ange Dragoon. En ce qui concerne les skins épiques, vous pouvez obtenir Mc Cree Homme masqué, Sigma Fibre de carbone et Fatale Fleur de Lys ! Pour rappel, les coffres anniversaires sont disponibles dans la boutique, en plus de celui offert à votre connexion quotidienne.

Découvrez Echo, le nouveau personnage jouable

Overwatch a présenté son nouveau héros, Echo, qui est décrit comme un "robot évolutif programmé avec une intelligence artificielle qui s'adapte rapidement". Certains y voient une référence à la gamme de produits Alexa chez Amazon, qui emploie le même patronyme. Selon un tweet du compte officiel, Echo "représente la pointe de la technologie".

Echo est toujours en phase de test, car les développeurs veulent savoir si les joueurs la trouvent trop puissante. Elle dispose d'une capacité inédite appelée Duplicate lui permettant de copier d'autres héros. On imagine facilement que cela ouvre la voie à tout un tas de nouvelles stratégies intrigantes pour les joueurs… Son attaque principale est le Tri-Shot, qui permet de tirer trois coups à la fois. Elle a également un système appelé Focusing Beam, qui inflige de gros dégâts à des cibles dont la santé est inférieure à la moitié.

Echo est le premier nouveau personnage du jeu depuis la sortie de Sigma en juillet 2019. Il s'agit du plus grand écart entre deux nouveaux héros dans l'histoire du jeu. Blizzard investit beaucoup de ressources dans le développement de Overwatch 2. Elle est disponible dès le 14 avril !

Following the flight plan.



Echo swoops into Overwatch on April 14! pic.twitter.com/BWO8W6ivDO — Overwatch (@PlayOverwatch) April 9, 2020

En savoir plus

Overwatch, c'est quoi ?

Développé par Blizzard Entertainment, Overwatch est un jeu de tir à la première personne multijoueur en équipe. Le titre ne vieillit jamais grâce à des mises à jour fréquentes, de nouveaux modes de jeu, de nouvelles cartes, de nouveaux skins et des héros flambant neufs. Lors d'une partie, vous êtes associé à d'autres joueurs et vous formez une équipe. Vous devez alors vous mesurer à une autre équipe dans divers modes de jeu. Bien que ce soit un jeu de tir à la première personne, Overwatch se distingue des autres jeux de tir multijoueur, car il vous permet de choisir des héros parmi une gamme de personnages très diversifiée. Il est nécessaire de prendre un personnage en fonction des choix de vos coéquipiers.

Combien de personnages dans Overwatch ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Overwatch propose actuellement 32 personnages jouables appelés héros ainsi qu'un certain nombre de personnages secondaires qui font partie de la narration du jeu. Cette dernière se déroule sous forme de médias et de vidéos animés en marge du jeu. La majorité des héros sont viables (à jouer). Vous devez donc découvrir quel type de personnage vous correspond le mieux, et exploiter au mieux ses compétences aussi bien en mode de jeu occasionnel qu'en mode compétitif.