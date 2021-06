Pokémon Diamant et Perle : les remakes disponibles en précommande

Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante sortiront bien cette année. Graphismes, gameplay, date de sortie, précommande, on vous explique tout.

[Mis à jour le 07 juin 2021 à 17h21] Après l'annonce d'une date de sortie officielle pour le très attendu Pokémon Legends Arceus, The Pokémon Company a récemment décidé de gâter ses fans avec une deuxième information : les remakes Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante sortiront le 19 novembre prochain. Ces deux jeux nous proposeront une version remasterisée des titres Pokémon Perle et Diamant de la quatrième génération, sortis en 2007. Selon Nintendo, ces remakes devraient bénéficier des fonctionnalités des jeux les plus récents tout en gardant l'âme des jeux originaux.

Les deux jeux sont confirmés, et afin de patienter jusqu'au 19 novembre, il est nécessaire de se pencher sur les nouveautés apportées par ces remakes. Le trailer, publié le 28 janvier 2021 a provoqué des émotions mitigées. Les graphismes des deux titres seront donc revisités avec l'adoption du style "chibi" qui ne fait pas l'unanimité. Devant les nombreux retours négatifs de sa communauté, Nintendo a récemment affirmé que ses prochains jeux bénéficieront de graphismes largement améliorés à leur sortie. Par ailleurs, la puissance de la Nintendo Switch devrait permettre aux différents joueurs d'apprécier un gameplay fidèle aux originaux (le tour par tour est évidemment maintenu) en HD et ce à 60 fps. Des informations qui restent à confirmer, et côté technique et matériel, et il faudra se tourner vers la conférence Nintendo Direct de l'E3 pour plus d'informations.

Cependant, des versions modernisées des jeux mythiques de 2007 ont de quoi ravir les nostalgiques. Ceux qui souhaitent se replonger dans le monde mythique de Sinnoh et sa végétation luxuriante, et repartir en quête du Maître de la Ligue pourront le faire dès le 19 novembre prochain. Les joueurs pourront aussi redécouvrir les personnages du premier opus Aurore et Louka, ainsi que Barry (René) et le Professeur Sorbier. Ces deux versions sont déjà disponibles en précommande et en exclusivité sur Nintendo Switch.