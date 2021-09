Pokémon Diamant et Perle : un nouveau trailer et de nouvelles infos pour les remakes

Pokémon frappe un grand coup en novembre avec la sortie des remakes Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante. Et à l'occasion de l'anniversaire des quinze ans de la sortie des jeux originaux, Nintendo nous a gâtés avec un nouveau trailer.

[Mis à jour le 30 septembre 2021 à 11h41] Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, ce sont la promesse de deux beaux succès. Basés sur le deux titres éponymes sortis en 2006, ces deux nouveaux titres développés par ILCA nous promettent de revisiter la région de Sinnoh, dans deux versions entièrement remasterisées pour la Nintendo Switch. D'ailleurs c'est à l'occasion des quinze ans de la sortie de ces grands classiques que Nintendo a publié un nouveau trailer de gameplay pour les deux remakes. On y retrouve toutes sortes de nouvelles informations que l'on vous décrypte en détail.

La Pokémon Company nous offre un focus sur les nouveautés de ces deux remakes dans ce nouveau trailer. Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante proposeront de nouvelles fonctionnalités aux joueurs, dont la Pokémontre. Il s'agit d'un gadget multifonction que l'on obtiendra dans son aventure, et qui permettra, entre autres, de trouver des objets cachés ou d'appeler à l'aide des Pokémon sauvages. Le studio ILCA a aussi jugé bon d'introduire un mode photo que l'on pourra utiliser dans le Square Paisible. Les joueurs pourront s'y rendre avec six de leurs Pokémon, pourvu qu'ils soient sur la liste des Pokémon autorisés. Ils pourront aussi y confectionner des Poffins, friandises boostant les statistiques de leurs Pokémon. Ajoutez à cela les mystères des tunnels sous Sinnoh et vous obtiendrez une aventure qui promet d'être charmante.

C'est lors de la Pokémon Presents du 18 août dernier que The Pokémon Company nous a montré les premières images de gameplay de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, les deux remakes des jeux de quatrième génération. Au menu, des graphismes revisités, un style "chibi" confirmé, de nombreux biomes, et moult nouveautés. Ces versions resteront fidèles au scénario original, tout en implémentant de nouvelles fonctionnalités, comme la personnalisation de personnage, des zones d'interaction multijoueur en ville, un système de Pokémon Partenaire (qui vous suivra partout) et surtout de nouvelles régions à explorer dans les souterrains de Sinnoh. Parmi les autres nouveautés de gameplay, les deux jeux proposeront aussi des mini-jeux revisités, et la possibilité de créer sa propre base secrète dans les souterrains. Cette base pourra être fournie en trophées Pokémon qui agiront directement sur la nature des Pokémon présents dans les zones d'exploration souterraines. Et bien sûr, les joueurs pourront retrouver les personnages emblématiques des jeux originaux, comme le Professeur Sorbier, le rival Barry, la Team Galactic et Cynthia, tout en explorant Sinnoh et en découvrant ses mythes et légendes.

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante se refont donc une beauté, en adoptant des textures en full HD. Profitant pleinement de la puissance de la Nintendo Switch et de la Nintendo Switch Lite, ces deux jeux pourront tourner jusqu'en 1080p et à 60 fps sur votre téléviseur avec la Switch dockée. Leurs graphismes améliorés tant au niveau des animations que des textures contribuent à forger des jeux Pokémon modernes qui restent fidèles aux titres originaux. De quoi à la fois ravir les nostalgiques et attirer de nouveaux joueurs.

Par ailleurs, à l'occasion de la sortie de ces deux remakes, Nintendo a annoncé la sortie de deux versions collector de sa Nintendo Switch Lite, avec les éditions Dialga et Palkia. Ces deux Switch arborent un coloris noir et des images des deux Pokémon légendaires, et seront disponibles dès le 5 novembre 2021. Vous pouvez d'ores et déjà les précommander :

Des versions modernisées des jeux mythiques de 2007 ont de quoi ravir les nostalgiques. Ceux qui souhaitent se replonger dans le monde mythique de Sinnoh et sa végétation luxuriante, et repartir en quête du Maître de la Ligue pourront le faire dès le 19 novembre prochain. Les joueurs pourront aussi redécouvrir les personnages du premier opus Aurore et Louka, ainsi que Barry (René) et le Professeur Sorbier. Ces deux versions sont déjà disponibles en précommande et en exclusivité sur Nintendo Switch.