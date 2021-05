Sonic Rangers : SEGA se lance sur next-gen, ce que l'on sait

La prochaine grosse sortie de la franchise présentée dans un court trailer lors de la Sonic Central, Sonic Rangers serait prévu sur PC, PS4, PS5, Nintendo et Xbox.

Sonic fête ses trente ans cette année. L'occasion pour SEGA de lui préparer une fête digne de ce nom, avec de nombreux partenariats et projets présentés lors de la conférence Sonic Central du 27 mai dernier. Au menu, des jeux mobiles, un remake (Sonic Colors Ultimate) mais aussi un trailer, d'une trentaine de seconde. Dans ce trailer, on peut voir le hérisson bleu parcourir les chemins d'une forêt mystérieuse, un sigle et surtout une date de sortie : 2022. Il semblerait donc que la franchise arrive bien l'année prochaine sur Next-Gen, avec un titre sur lequel on a déjà pu glaner quelques informations.

Alors qu'est-ce que l'on sait déjà ? Selon Eurogamer, le titre devrait s'appeler Sonic Rangers, une information transmise puis retirée par SEGA, et confirmée par l'analyse des données du teaser. Côté contenu, on n'a que très peu d'informations. Selon certaines rumeurs, il pourrait d'agir d'un RPG à la Zelda Breath of the Wild où Sonic devra résoudre certaines énigmes et vaincre des ennemis afin de progresser d'une zone à l'autre. On parle déjà d'un système d'arbre de compétences et de niveaux. Alors que penser d'un RPG Sonic ? Après un RPG Zelda et un futur RPG Pokémon, SEGA semble surfer sur la mode des open-worlds. Les avis sont mitigés mais SEGA dispose encore de quelques mois pour nous assurer une sortie de qualité grâce aux nombreuses possibilités offertes par la Next-Gen. On croise les doigts.