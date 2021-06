Call of Duty Warzone : la saison 4 dévoilée, quelles sont ses nouveautés ?

La saison 4 de Call of Duty a été présentée lors du Kickoff Live de la Summer Game Fest. Que pouvons-nous attendre de la prochaine saison du Battle Royale ? La réponse dans cet article.

[Mis à jour le 11 juin 2021 à 15h26] Call of Duty Warzone, c'est près de 100 millions de joueurs actifs à travers le monde près d'un an après sa sortie. Un chiffre qui impressionne, à la hauteur du succès du Free-to-play d'Activision développé par Raven Software. Ce jeudi 10 juin, les nombreux joueurs et joueuses du monde entier ont pu visionner le trailer de la saison 4 du populaire Battle-royale lors du Kick-off Live de la Summer Game Fest. La saison 4 arrive à pas de géants, que nous réserve-t-elle ? On vous résume tout.

La saison 4 de Warzone a bien une date de sortie officielle. Rendez-vous le 17 juin prochain pour le lancement d'une saison qui s'annonce explosive. Il reste donc un peu de temps aux retardataires afin de compléter le passe de combat de la saison 3 et de débloquer ses dernières récompenses. Concernant la taille de la mise à jour, elle nous reste pour le moment inconnue. Mais nous vous informerons au plus vite afin que vous puissiez vous préparer à un téléchargement qui est habituellement relativement volumineux.

Etant donné les grands bouleversements de la saison 3, avec l'explosion atomique au cœur de Verdansk et le retour à sa version de 1984, il est normal que la saison 4 soit plus timide de ce côté là. On sait déjà que plusieurs crashs de satellites vont frapper la ville et ses alentours. On sait aussi qu'un site de crash apparaîtra dans le canal entre Verdansk et son Hôpital, rendant plus complexe une zone jusqu'ici très découverte, et qu'un autre changera la topographie de Farmland. Mais il est très probable que d'autres crashs apparaissent un peu partout sur la carte. Du côté du goulag, la saison 4 apporte de très gros changements, le peu populaire et trop sombre goulag type Nuketown disparaît pour laisser sa place à un goulag inspiré par la carte Hijack. Le yacht de Black Ops 2 arrive sur le multijoueur de Cold War et il aurait été dommage que les prisonniers du goulag de Warzone ne puissent pas en profiter.

Les premières images du nouveau goulag © Activision

Après les récentes additions de John McClane et de Rambo, c'est un nouvel opérateur mystérieux qui rejoint la longue liste des personnages de Warzone. L'homme équipé d'un masque rouge dont on ne connait toujours pas l'identité sera le nouveau visage de la saison 4, aux côté de deux autres opérateurs que l'on peut voir sur l'artwork ci-dessous.. Concernant les nouvelles armes, le trailer nous en a dévoilé deux, un fusil d'assaut inspiré de la G3, une arme relativement similaire au FAL, et un pistolet à clous. Pas encore de nouvelles de la mitrailleuse lourde RAAL et de la mitraillette CX-9 aperçues en saison 2. On sait aussi que normalement la batte de baseball de Cold War arrivera dans Warzone au début de la saison 4.

Les trois opérateurs de la saison 4 © Activision

Un minigun sur l'hélicoptère © Activision

La grande nouveauté de la saison 4 de Warzone c'est bien ses deux nouveaux véhicules. Si l'on en croit les images du trailer, une moto devrait bientôt faire son arrivée dans Verdansk. Toujours selon le trailer, il semblerait qu'elle puisse transporter seulement un joueur, bien que l'éventualité d'un siège passager reste fort probable. L'autre ajout de la saison 4 c'est un hélicoptère équipé de miniguns pour les passagers. L'équipe de Raven Software avait déjà tenté d'introduire ce véhicule plusieurs fois au cours des saisons précédentes mais de nombreux bugs (d'invisibilité notamment) l'en avaient empêché. Une addition qui devrait rajouter pas mal de dynamisme aux combats en véhicule et faire de l'hélicoptère un atout puissant.