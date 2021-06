Call of Duty Warzone : quelles sont les armes méta en saison 4 ? Notre guide

La saison 4 de Call of Duty Warzone est désormais bien lancée, et quelques armes se profilent déjà pour dominer les combats sur une carte de Verdansk aux nombreuses nouveautés.

[Mis à jour le 28 juin 2021 à 12h35] Call of Duty Warzone, c'est près de 100 millions de joueurs actifs à travers le monde près d'un an après sa sortie. Un chiffre qui a de quoi impressionner et qui place Warzone dans le club fermé des jeux les plus joués au monde. La saison 4 est arrivée sur Call of Duty Cold War et sur Warzone, un très gros patch qui apporte avec lui son lot de nouveautés. Changements sur la carte, patchs, nouveaux opérateurs, nouvelles armes... On vous résume tout.

Nous sommes maintenant plusieurs semaines après le déploiement de la saison 4 de Warzone, et déjà certaines armes commencent à dominer la méta dans Verdansk. Côté fusil d'assaut, c'est le FARA 83 qui arrive en haut de la liste pour les combats moyenne et longue distance tandis que le Milano domine à courte portée. Pour les snipers, le Swiss K31 a remplacé le Kar98k grâce à des petits buffs, mais ce dernier reste toujours extrêmement fort à longue distance.

FARA 83 : Grâce à son absence de recul et son excellente portée, il pourra rappeler le Kilo 141 durant ses meilleurs jours.

Accessoire canon : Poignée Spetsnaz

: Poignée Spetsnaz Munitions : Chargeur rapide de 60 cartouches VDV

: Chargeur rapide de 60 cartouches VDV Bouche : Silencieux GRU

: Silencieux GRU Canon : Canon RPK des Spetznaz

: Canon RPK des Spetznaz Lunette : Axial Arms x3

Milano : Ayant bénéficié d'un buff en saison 4, cette mitraillette domine les engagements à courte et moyenne distance grâce à ses excellents dégâts, la précision de son tir au jugé et son faible recul.

Bouche : Silencieux Agency

: Silencieux Agency Canon : Corps expéditionnaire 10.6"

: Corps expéditionnaire 10.6" Laser : Viseur laser 5mw SWAT

Viseur laser 5mw SWAT Munitions : Chargeur tambour de 45 cartouches

: Chargeur tambour de 45 cartouches Poignée : Poignée bruiser

Kar98k : Indétrônable, ce sniper est toujours extrêmement prisé en saison 4, notamment grâce à ses lourds dégâts, sa vitesse de visée et sa forte cadence de tir.

Optique : Viseur de sniper

: Viseur de sniper Bouche : Silencieux monolithique

: Silencieux monolithique Canon : Singuard personnalisé 27.6"

: Singuard personnalisé 27.6" Laser : Laser tactique

: Laser tactique Crosse : Bande poignée pointillée

Swiss K31 : L'équivalent du Kar98k pour les armes Cold War, il le surpasse aujourd'hui très légèrement grâce aux nombreux buffs des accessoires Cold War.

Bouche : Modérateur de son

Canon : Éclaireur de combat 24.9"

Laser : Viseur laser 5 mw SWAT

Crosse : Crosse raider

Poignée arrière : Poignée de serpent

Sur Verdansk, la saison 4 a apporté avec elle son lot de changements. Des satellites se sont crashés un peu partout sur la carte créant des nouveaux points d'intérêt à Farmland, Downtown, Salt Mines et vers la Tour de contrôle de l'aéroport. Du côté du goulag, la saison 4 apporte de très gros changements, le peu populaire et trop sombre goulag type Nuketown disparaît pour laisser sa place à un goulag inspiré par la carte Hijack, le très apprécié yacht de Black Ops 2. Confirmant certaines rumeurs, des portes rouges sont apparues un peu partout sur la carte, elles permettent de se téléporter d'une zone à une autre, dans des pièces contenant des coffres légendaires. On note aussi du changement du côté de la tour de downtown, et l'arrivée de motos un peu partout sur la carte.

Les premières images du nouveau goulag © Activision

Après les récentes additions de John McClane et de Rambo, c'est un nouvel opérateur sud-africain, Jackal qui rejoint la longue liste des personnages de Warzone. Équipé d'un masque rouge Jackal sera le nouveau visage de la saison 4, aux côté de deux autres opérateurs que l'on peut voir sur l'artwork ci-dessous. Les joueurs qui atteindront le niveau 100 du passe de combat recevront un skin iridescent de Jackal. Concernant les nouvelles armes, le passe de combat introduit un fusil d'assaut, le C58, une arme relativement similaire au FAL, et redoutable à distance, et la MG 82, une mitrailleuse avec un chargeur de haute capacité et une très forte cadence de tir. Pas encore de nouvelles de la mitrailleuse lourde RAAL et de la mitraillette CX-9 aperçues en saison 2. Un pistolet à clou est également disponible, avec un chargeur de faible de capacité mais pas mal de dégâts au corps à corps.

Les trois opérateurs de la saison 4 © Activision

La saison 4 a aussi été accompagnée d'un gros patch d'équilibrage. On peut retenir un nerf de la CR-56 AMAX et de la Balayeuse, et un gros changement sur les canons des armes de Cold War. Leur fonctionnement a été totalement changé afin qu'ils fournissent les mêmes bonus que les canons de Modern Warfare. Les premiers canons augmentent désormais la portée, les canons intermédiaires la portée et la vitesse des projectiles, et les canons les plus longs diminuent le recul horizontal, augmentent la portée et la vitesse des projectiles. Plus récemment, c'est la MG-82 qui a subi un assez gros rééquilibrage. Cette nouvelle arme du passe de combat de la saison 4 le méritait bien étant donné sa surpuissance depuis sa sortie. Les équilibrages plus en détail ci-dessous :

Nerfs :

CR-56 AMAX : dégâts réduits dans le torse

Balayeuse : grosse réduction de portée

MG 82 : réduction des dégâts globaux, augmentation du recul, réduction de la portée maximale

Buffs :

SCAR : dégâts augmentés

Groza : dégâts et portée augmentés

XM4 : dégâts augmentés dans le cou

Mitraillette Echo : dégâts et portée augmentés

Mitraillette Alpha : dégâts et portée augmentés

Milano : dégâts et portée augmentés

KSP 45 : dégâts augmentés

Fusil sniper Charlie : dégâts et vitesse des projectiles augmentés

Correction de bugs :