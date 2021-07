Zelda Skyward Sword HD : un remake à la hauteur ? Les avis de la presse

Link revient dans cette version remasterisée du célèbre jeu de 2011. Zelda Skyward Sword HD est arrivé sur Nintendo Switch et montre un nouveau visage qui semble avoir conquis la presse. Prenons ensemble la température de ce retour très attendu.

[Mis à jour le 16 juillet 2021 à 12h32] Link et Zelda fêtent leur trente-cinquième anniversaire, et pour célébrer l'occasion, Nintendo a décidé de nous proposer une nouvelle version de Zelda Skyward Sword, entièrement remasterisée et adaptée aux excellentes performances de la Nintendo Switch. Des graphismes améliorés et des fonctionnalités de gameplay facilitées, ce nouveau volet pourrait bien être l'occasion rêvée de se replonger dans les premières aventures de notre chevalier favori, en attendant la sortie de Breath of the Wild 2. Notre autopsie de ce retour en fanfare.

A l'ère des remakes en tout genre, il est vrai que l'on attendait Zelda Skyward Sword HD au tournant. La réception du jeu original sur Wii avait été plus que mitigée, en cause : des tutoriels intrusifs, des contrôles assez maladroits et un motion control plus handicapant qu'amusant. Cependant il semblerait que ce remake ait gommé les imperfections de son ancêtre. Le jeu cumule un score de 81/100 sur Metacritic, une très belle performance pour un remake somme toute assez léger.

Si l'on en croit Jeuxvideo.com, ce titre bien que daté et vendu à un prix prohibitif a su tirer profit des fonctionnalités et de la fluidité de la Nintendo Switch : "Cette version n'offre peut-être pas de remaniement intégral ou de gap graphique phénoménal, mais modifie ce qui en avait le plus besoin. Il en résulte un jeu particulièrement agréable à parcourir, qui n'a jamais été aussi bon."

Il est vrai que malgré ses contrôles et sa caméra maladroits, le premier opus avait une direction artistique très colorée qui plongeait le joueur dans une aventure agréable. Un avis positif partagé aussi Outre-Manche, car si l'on en croit GamesRadar : "Skyward Sword HD donne une seconde chance à l'un des titres les plus incompris des jeux Zelda. C'est un joyau sous-apprécié, qui trouve l'espace de respirer avec une méthode de contrôle plus fiable." Il semblerait donc que le motion control sur Nintendo Switch soit un véritable plus.

L'une des citations qui résume le mieux l'état actuel du jeu vient à notre sens de GAMINGBible, le site britannique résume parfaitement les apports de ce nouveau titre : "Ce que nous avons ici est une version polie d'un jeu qui avait sérieusement besoin d'attention. C'est toujours vieux, mais c'est suffisamment nouveau -et plus que suffisamment bon- pour mériter votre temps." Les avis sont relativement unanimes, et Zelda Skyward Sword HD s'annonce comme une aventure légère et agréable, qui sans transcender le médium semble plus que justifier son existence, et son prix.

Petit rappel, Zelda Skyward Sword est le dernier titre sur console Nintendo de la franchise avant la sortie de Breath of the Wild. Il porte donc dans son gameplay certaines idées originales qui ont fait le succès de son successeur. Les joueurs du remake pourront donc utiliser le Parachâle pour ralentir leurs chutes, améliorer leurs équipements ou encore gérer leur barre d'endurance lors des phases de course et de combat. Ils pourront aussi chevaucher un oiseau géant afin d'explorer divers endroits d'Hyrule à leur guise. Des arguments avec lesquels Nintendo espère séduire les nombreux joueurs de son plus récent open-world.

La sortie de ce remake de Zelda approche à grands pas et elle sera pour nous l'occasion de voir ce que Nintendo a fait pour remettre un coup de peinture sur un jeu qui fête ses dix ans cette année. Et en ce moment, il y a de l'activité chez Nintendo, avec la sortie de la Nintendo Switch OLED qui sera bien entendu compatible avec Skyward Sword HD. Par ailleurs, Nintendo nous a récemment gratifié d'un autre trailer, intitulé "A Hero Rises" qui nous a fortement donné envie d'y replonger un petit coup. Musique légendaire et personnages hauts en couleur, tout y est fait pour façonner l'excitation avant sa sortie le 16 juillet prochain.

Ces quatre minutes nous en apprennent un peu plus sur le contenu exact du jeu. Et l'une des raisons d'attendre ce titre avec impatience est aussi la qualité visuelle qu'il propose. Les textures et HD ainsi que la résolution et le nombre d'images par seconde permettent de proposer un gameplay d'une grande fluidité. Le seul élément qui pourrait peut être freiner les joueurs aujourd'hui est l'utilisation du capteur de mouvement. Révolutionnaire lors de la sortie de la Wii, il s'est relativement effacé depuis, et beaucoup de joueurs préfèrent aujourd'hui le confort de jeu d'une manette. Mais pas de panique, de ce côté là aussi, Nintendo a prévu de revoir et de faciliter la prise en main du jeu. Le système de mouvements avec la Wiimote et le Nunchuk pour contrôler l'épée et le bouclier de Link est porté sur Nintendo Switch. Les joueurs pourront contrôler l'épée avec l'un des Joy-con et le bouclier avec l'autre, tout en bénéficiant du capteur de mouvement plus performant de la Nintendo Switch. Pour ceux qui n'avaient pas été convaincus par ce genre de technologie, ou qui souhaitaient profiter de ce nouveau remake sur Nintendo Switch Lite, le jeu sera tout de même jouable avec les boutons uniquement. Par ailleurs, Nintendo sort une version customisée de ses Joy-cons à l'occasion de la sortie de Zelda Skyward Sword HD.

Côté histoire, il s'agit d'une quête centrée autour des origines de l'épée de légende, et de la toute première aventure de Link. Dans Skyward Sword HD, Link est un jeune chevalier tout droit sorti de l'Académie de Chevalerie de Célesbourg, et l'un des amis les plus proches de Zelda. Il doit partir des cieux d'Hyrule à la recherche de son amie disparue, et découvrir les secrets du continent sous les nuages tout en déjouant les plans d'un roi maléfique qui cherche a réveiller une puissance démoniaque. Vous pourrez explorer deux mondes totalement différents, les cieux et la surface d'Hyrule, tout en combattant des hordes de monstres déterminés à vous arrêter. Une histoire qui avait été acclamée par la critique lors de la première sortie du jeu en 2011, et avait posé les bases d'un gameplay en monde semi-ouvert, qui a grandement inspiré la conception de Breath of The Wild.

Des graphismes revisités, un gameplay facilité tout en gardant les éléments essentiels du jeu de 2011, tout est réuni pour une sortie à succès. Il n'y a plus qu'à espérer que les joueurs apprécient la redécouverte d'un jeu qui avait largement séduit il y a près de dix ans et dont l'intrigue centrée autour de la création de l'Epée de Légende se situe bien avant Ocarina of Time. Le jeu est déjà disponible en précommande sur le Nintendo Store. Il sortira le 16 juillet prochain, en exclusivité et en haute définition, sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite.