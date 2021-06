STALKER 2 : le trailer analysé par les développeurs... On fait le point

STALKER 2, c'est l'annonce qui a marqué l'E3 2021. Après près de douze ans d'attente, les fans du RPG de survie ont pu y voir un trailer de gameplay, qui a depuis été analysé par les développeurs de GLC Game World.

[Mis à jour le 23 juin 2021 à 12h45] Les fans de la franchise STALKER commencent à voir la lumière au bout du tunnel. La dernière sortie de la franchise de GLC Game World date d'il y a, tenez-vous bien, douze ans, avec STALKER : Call of Pripyat. Il est vrai que le studio ukrainien a connu de grandes difficultés, avec notamment un dépôt de bilan puis une résurrection peu de temps après. Peu importe, l'attente est finie, le développement de STALKER 2 : Heart of Chernobyl semble en très bonne voie et un premier trailer de gameplay a fait sensation lors de la conférence Xbox de l'E3 2021.

Le projet d'un STALKER 2 (qui est en réalité en le quatrième jeu de la série) avait initialement été annoncé en 2013, mais c'est en 2018 que l'on a su qu'il était bel et bien en cours de développement. C'est en 2020 lors de la conférence Xbox que GSC Game World a présenté un trailer cinématique de son petit protégé. Mais il ne faut pas se tromper, la star, c'est le trailer de gameplay présenté lors de la conférence Xbox & Bethesda de l'E3 2021. Cinq minutes d'une grande intensité, marquées par des graphismes somptueux, quelques séquences de combat musclées et surtout, l'ambiance si étonnamment poétique et frissonnante qui a fait le succès des jeux STALKER.

Concernant le gameplay de STALKER 2 : Heart of Chernobyl, on a encore très peu d'informations. On sait déjà qu'il s'agira d'un jeu d'exploration et de survie à la première personne, en monde ouvert, où il faudra trouver et gérer ses ressources et ses alliés afin de survivre dans un univers extrêmement dangereux. Au sujet de cet univers, d'ailleurs, il est inspiré du roman Stalker : Pique-nique au bord du chemin des frères Arcadi et Boris Strougatski et paru en 1981. Les jeux STALKER se déroulent près de trente ans après la catastrophe nucléaire qui a détruit la centrale de Chernobyl. Autour de la centrale, un périmètre a été créé, la Zone, étudiée par des scientifiques et gardée par des militaires. La Zone est un endroit périlleux, où pillards et mutants règnent en maître. C'est aussi le terrain de chasse préféré des STALKERs, des aventuriers prêts à tout pour récupérer ses nombreuses richesses, dont fait partie Stif, le personnage incarné par le joueur.

GSC Game World a récemment publié une analyse du trailer par l'un de ses développeurs. Zack, de son prénom, nous explique plusieurs petits détails, séquence par séquence. Premièrement, STALKER 2 introduit un système instantané de modification d'arme, ainsi qu'une toute nouvelle faction, dont on ne connaît pas encore le nom exact. Dans la deuxième séquence, Zack nous explique que l'on pourra visiter des lieux présents dans les premiers STALKER, et utiliser un détecteur d'artéfact nomme Gilka. Les artéfacts offrent divers bonus à Stif, à l'image de "Jelly" qui restaure son endurance. La carte sera composée de plusieurs villes, dont Pripyat et Tchernobyl 2, et de divers feux de camp qui sont des zones sécurisées où le joueur pourra s'équiper et préparer ses prochaines sorties. Des nombreux ennemis qui rôdent dans la Zone, celui qu'on peut apercevoir est la "Sangsue", que l'on avait déjà pu voir dans les précédents jeux. Pour survivre, le joueur aura à sa disposition de nombreuses armes dont le Fusil Gauss montré à la fin du trailer.

STALKER 2 était l'une des annonces phare de la conférence Xbox de l'E3 2021. Il est donc très clair qu'il s'agit d'une exclusivité Xbox et PC. On peut néanmoins espérer une sortie éventuelle sur Playstation 5, mais il semblerait que la Playstation 4 ne soit pas une option. En effet les performances des consoles "last-gen" ne semblent pas suffisantes pour supporter une telle qualité graphique, d'ailleurs il ne sortira pas sur Xbox One, seulement sur Xbox Series X|S et PC.

La deuxième grande nouvelle, c'est que STALKER 2 : Heart of Chernobyl a une date de sortie officielle. Et oui, vous ne rêvez pas, il sortira bien le 28 avril 2022. Il faudra donc patienter encore quelques mois avant de vous lancer dans les ruines radioactives de Chernobyl. Le jeu a confirmé son statut d'exclusivité Xbox, et sera disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass, sur Xbox Series X|S et PC. Il est par ailleurs déjà disponible en précommande. Malheureusement, aucune information n'a été donnée quant à une éventuelle sortie sur Playstation 5, mais on croise les doigts.