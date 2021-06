World of Warcraft Shadowlands : la date de sortie et les nouveautés du patch 9.1

Six mois après sa sortie, World of Warcraft Shadowlands va enfin recevoir son patch 9.1, Les Chaînes de la Domination. Date de sortie, nouvelles armures, nouvelles zones, nouveaux donjons... L'essentiel des informations.

Cela fait maintenant près de six mois que la huitième extension de World of Warcraft, Shadowlands, est sortie, et depuis, nombreux sont les joueurs qui attendaient du nouveau contenu. Il est vrai que vaincre les dix boss de l'excellent Chateau Nathria, ou vaincre les niveaux de la Tour des Damnés encore et encore, ça commençait à être un petit peu ennuyant. Plus la peine d'attendre, le patch 9.1 a été annoncé et avec lui son lot de nouveautés qui vont sûrement réanimer l'Ombreterre. Alors quoi de neuf dans le World of Warcraft Shadowlands 9.1 ?

Une nouvelle zone dans l'Antre

L'élément essentiel du patch 9.1 pour World of Warcraft Shadowlands c'est bien l'arrivée d'une nouvelle zone dans l'Antre : Korthia, la Cité des Secrets. Cette cité sera située à l'ouest de l'Antre, et sera un endroit un petit peu moins dangereux que les zones qui l'entourent. Dans Korthia, on pourra retrouver des représentants des quatre Congrégations, et une base qui vous permettra d'annuler les effets de l’œil du Geôlier, afin que les joueurs puissent accomplir les quêtes de l'Antre sans être trop pénalisés. Une quête sera disponible aux joueurs niveau 60 leur permettant de débloquer toutes les montures terrestres dans l'Antre. Elle sera souvent sujette à des invasions ou des incursions qui, une fois repoussées, permettront de débloquer de nouvelles quêtes. Une nouvelle monnaie sera aussi proposée par Ve'nari dans l'Antre, qui remplacera la Stygia.

Changements pour Tourment

Tourment, le donjon rogue-like préféré des joueurs va lui aussi subir beaucoup de changements. Les échelons 9, 10 11 et 12 sont ajoutés à la Tour des Damnés et l'on pourra y obtenir de nombreuses nouvelles récompenses, comme des apparences d'armure. Le compteur de morts sera lui aussi retiré, et l'on pourra dire au revoir au Naphtrémens, le Béhémoth du Geôlier disparaît et laisse sa place à un autre système punissant les erreurs dans le donjon. Un score de 0 à 5 est attribué à chaque tentative, et seul un score supérieur ou égal à 4/5 permet de débloquer le niveau suivant. A chaque échelon terminé, vous gagnerez des Echos spectraux en plus des Cendres d'âme, une nouvelle monnaie vous permettant de débloquer des bonus permanents dans Torghast à l'aide de la Boîte aux Mille Merveilles. On ne sait pas encore si Torghast en sera rendu plus facile, ou si le nouveau système ne sera pas encore plus punitif.

Nouveau donjon

Le donjon Tazavesh, qui sera un méga-donjon, avec pas moins de huit boss à vaincre. Il se trouvera dans la Cité des Négociants et sera débloqué à travers une quête d'introduction. On pourra y obtenir une monture et des mascottes.

Le donjon de Tazavesh © Blizzard

Campagnes de congrégation et montures volantes

La campagne du patch 9.1 sera basée sur l'assaut de l'Antre par une alliance des Congrégations. Une grande partie de ses épisodes sera donc commune à tous les joueurs, bien que certaines missions restent différentes d'une congrégation à une autre. Quarante niveaux de renom supplémentaires seront aussi ajoutés, afin de poursuivre votre progression au sein de votre congrégation, et de débloquer de nombreuses nouvelles récompenses. Cette campagne se déroulera en 8 chapitres, et culminera avec le raid du Sanctuaire de la Domination et l'assaut sur l'Antre. Le chapitre 3 permettra quant à lui de débloquer le vol en Ombreterre, et chaque congrégation proposera des montures contre de l'anima.

Le Naphtrémens revient, en boss de raid cette fois © Blizzard

Suivant la tradition des mises à jours majeures de ses extensions pour World of Warcraft, Blizzard nous offre un tout nouveau raid : Le Sanctuaire de la Domination. Selon ce que l'on en sait, il sera localisé dans l'Antre et comprendra dix boss. Le Naphtrémens, l'Œil du Geôlier, Les Neuf, le Vestige de Ner'zhul, l'Etripeur d'âmes Dormazain, le Mal-ferrant Raznal, le Gardien des Fondateurs, le Scribe du destin Roh-Kalo, Kel'Thuzad et Sylvanas Coursevent elle-même. Il sera ouvert au public le 7 juillet en mode normal et héroïque, et le 14 juillet en mode mythique. Les chasseurs peuvent aussi être heureux car Sylvanas a une chance de donner un arc légendaire, le Murmure de la Mort, si vous la vainquez en mode Mythique.

Niveau d'objets Difficulté 8 premiers boss 2 derniers boss Recherche de raid 184 220 Normal 200 233 Héroïque 213 246 Mythique 226 259

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'attente des amateurs du célèbre MMORPG est enfin terminée, Blizzard l'a annoncé très récemment, le patch 9.1 aussi appelé "Chaînes de la Domination" de World of Warcraft Shadowlands sortira le 30 juin prochain. Le nouveau raid, le Sanctuaire de la Domination sera quant à lui accessible une semaine plus tard, le 7 juillet, en mode normal et héroïque, et le 14 juillet en mode Mythique. "Les Chaines de la Domination" nous réservent de nombreuses nouveautés, avec un tout nouveau pan de la campagne à découvrir. Au cas où vous auriez manqué le trailer, vous pouvez le voir ci-dessus.