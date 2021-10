FIFA 22 : comment se procurer le jeu du moment au meilleur prix ?

FIFA 22. Seulement deux semaines après sa sortie, FIFA 22 occupe déjà le top des ventes de jeu vidéo en France. Un succès mérité pour un jeu qui a su en partie se renouveler avec cette nouvelle édition. On vous le trouve au meilleur prix.

[Mis à jour le 13 octobre 2021 à 11h40] Cela fait presque 28 ans que FIFA s'est imposé dans le domaine de la simulation de football. Le plus célèbre des jeux de sport fait son retour dans une édition 2022 marquée par l'arrivée de quelques innovations technologiques qui lui ont donné un petit coup de peinture sur consoles next-gen. FIFA 22 est en effet relativement apprécié des joueurs et des critiques et la fièvre du ballon rond semble avoir repris le contrôle des amateurs de foot et de jeux vidéo en ce milieu de mois d'octobre. Si vous aussi vous souhaitez acheter FIFA 22, que ce soit sur PS4, PS5, Switch, PC, Xbox One ou Xbox Series X|S, voici notre petit guide d'achat.

Vous pouvez d'ores et déjà acheter FIFA 22 sur votre plateforme, en version Standard ou en version Ultimate. La version Ultimate inclut entre autres : un héros FUT, 4600 points FIFA, Kylian Mbappé en prêt et le choix d'un joueur ambassadeur FUT en mode Carrière. Les prix sont assez variables, mais comptez 79,99€ sur next-gen pour l'édition Standard contre 99,99 euros pour l'édition Ultimate, tandis que sur PS4 et Xbox One il faudra compter 69,99 euros pour l'édition Standard. Sur PC, l'édition Standard est à 59,99 euros tandis que l'édition Ultimate est à 79,99 euros.

FIFA 22 est toujours présent sur les consoles "old gen" comme la Playstation 4. Le contenu reste globalement le même, mais certains assets graphiques peuvent s'avérer moins jolis à l'œil que sur la PS5. Le jeu est déjà disponible à la précommande sur PS4 au prix de vente conseillé de 69,99 euros.

Le plus célèbre des jeux de simulation de football est également sortie sur les nouvelles consoles ! Si la PS5 reste toujours difficile à obtenir, les joyeux possesseurs de la console peuvent tout de même profiter d'une version améliorée de FIFA 22. Cette dernière dispose des meilleures graphismes prévus pour le jeu, ainsi que l'ensemble du contenu prévu. Le jeu sur consoles nouvelle génération est disponible à 79,99 euros.

Les possesseurs de Xbox One seront ravis d'apprendre que FIFA 22 est également disponible sur leur console préférée. Le titre, vendu à 69,99 euros (prix de vente conseillé) chez la majorité des revendeurs spécialisés, disposera de jolis graphismes et de tous les effectifs à jour. Vous y retrouverez également l'ensemble des modes de jeu et contenus à venir lors de sa sortie le 1er octobre 2021.

Comme énoncé précédemment, les nouvelles consoles disposeront également de leur propre version du jeu FIFA 22, avec des graphismes améliorés. La Xbox Series X pourra compter sur la nouvelle itération du célèbre jeu de football en format physique et dématérialisé. C'est d'ailleurs cette dernière qui sera uniquement disponible pour les possesseurs de la Xbox Series S, la console 100% digitale de Microsoft.

Pour les possesseurs de Nintendo Switch, une nouvelle version de FIFA 22 est également disponible. Cette dernière reprend cependant la mention "édition essentielle" déjà présente sur les anciennes itérations du titre. Vous ne disposerez ainsi que d'une mise à jour des maillots, effectifs et stades disponibles. Concrètement, cette version n'est intéressante que s'il s'agit de votre premier FIFA sur la console de Nintendo, ou que vous souhaitez disposer du dernier jeu dans votre machine.

Les joueurs PC ne sont pas en reste et disposent bien évidemment d'une version qui leur est dédiée. La version PC est cependant entièrement numérique, et ne contiendra donc qu'un code de téléchargement pour le jeu. Vous aurez donc besoin d'une connexion internet suffisamment stable pour pouvoir activer votre produit et le télécharger.

Le contenu du jeu sur PC est cependant complet, et vous pouvez profiter de superbes graphismes sur votre machine. Les prix affichés sont ceux des précommandes à l'heure où nous écrivons cet article. Il est tout à fait possible que ces tarifs changent en fonction d'éventuelles offres à venir comme c'est parfois le cas chez certains revendeurs spécialisés. N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet, ou à annuler et repasser votre commande pour bénéficier du meilleur prix disponible.

FIFA 22 est arrivé, et déjà la presse spécialisée a commencé à nous sortir ses tests et reviews en tous genres. Cumulant un score de 79/100 sur Metacritic (attention, les critiques françaises sont connues pour être plus tatillonnes que les critiques internationales), FIFA 22 semble se placer au dessus de son prédécesseur, qui lui n'avait atteint que la note moyenne de 72/100 pour les critiques, et de 0,8/10 pour le public. De quoi faire réfléchir sur le ratio critiques presse / avis du public avant de se lancer dans l'analyse des tests de FIFA 22.

Pour ce qui est des critiques françaises, quelques tendances globales se dégagent. Bien que loin d'être révolutionnaire, ce nouvel opus semble tout de même apporter du mieux côté simulation. Si EA s'est targué de ses nouvelles technologies d'animation sur next-gen, c'est que, de près, on sent vraiment une amélioration de ce côté là. On peut ici citer Gamekult qui lui met cependant la note de 6/10 : "FIFA n'a jamais été aussi beau, aussi détaillé et aussi bien animé avec pour symbole cette année l'introduction de la technologie Hypermotion." FIFA 22 a en effet bénéficié (sur consoles next-gen) de nombreuses nouvelles animations, qui se traduisent par un gameplay un poil plus réaliste (grâce à la physique du ballon, et les animations du gardien notamment), plus lent, et plus proche d'une simulation. C'est d'ailleurs l'avis d'IGN Portugal : "La nouvelle physique du ballon ainsi qu'un gameplay plus lent rendent cette itération bien plus méritante du label de simulation". FIFA 22 a su apporter du neuf, sans pour autant bouleverser le genre. Pour un joueur lambda, FIFA 22 ne se différencie pas vraiment de son prédécesseur.

Pour les joueurs hardcore, c'est la même chose. Les mêmes défauts de placement des joueurs, de physique globale du jeu, font de FIFA 22 le même calvaire que FIFA 21 à haut niveau. Il subsiste toujours un gros déséquilibre entre l'attaque et la défense (contres défavorables improbables, petit jeu bien trop précis, pointes de vitesse irrattrappables) qui laisse entrevoir une saison catastrophique pour le mode FUT. Bien que bénéficiant d'un jeu plus lent et d'un gardien au garde-à-vous, comme le rappelle le champion du monde Bruce Grannec dans sa critique pour l'Equipe, FIFA 22 est plus proche d'un street fighter aux combos imparables que d'une réelle simulation de football, souffrant de la trop grande influence du mode FUT. On peut toujours citer l'excellente critique de Gamekult : "On se retrouve devant une espèce de FIFA 21-bis dont on connaît déjà tous les abus, toutes les limites.". Les joueurs à l'oeil aiguisé ne trouveront pas de renouveau dans FIFA 22, qui souffre toujours des mêmes symptômes que FIFA 21, où les statistiques des joueurs et leur intelligence artificielle sont des facteurs trop prédominants pour assurer des parties équilibrées ou surprenantes. Et le mode FUT s'en retrouve totalement impacté, on ne peut se passer des joueurs phares si l'on souhaite être compétitif, faisant de FUT un mode toujours aussi pay-to-win. D'ailleurs, c'est l'un des points les plus unanimement reprochés à FIFA 22, la preuve avec les mots de Millenium Spain : "FIFA 22 est un pas dans la bonne direction. Il ne sera cependant jamais le meilleur, car pour cela nous devrions voir des changements dans la politique de micro-transactions du mode FUT".

En résumé FIFA 22 semble, pour un jeu FIFA, assez bien reçu par la critique. Il bénéficie de ses quelques innovations sur next-gen et d'un jeu globalement plus lent, plus proche d'une simulation de football. Les nouvelles animations apportées par l'Hypermotion ne sont pas désagréable et rendent le produit lissé, sans franchement être synonyme d'un réalisme monstre, ou d'une grande différence par rapport à FIFA 21. Par ailleurs, le jeu souffre toujours des mêmes problèmes : une physique des contacts aléatoires, des replis défensifs aux six mètres, des passes téléguidées qui en font toujours une expérience assez arcade à haut niveau. On pourra cependant noter les points positifs que sont le ralentissement du rythme du jeu, l'amélioration de l'IA défensive et du gardien, bien que le portier semble être devenu dans bien des cas un véritable super-héros. Malheureusement, le mode FUT est bien trop central dans cette expérience footballistique, et fait de FIFA 22 le royaume des micro-transactions, de l'ouverture des packs et plus globalement du pay-to-win.

Par contre, on peut tout de même y jouer sans y mettre le moindre sou, la preuve avec notre guide :

FIFA 22 est arrivé officiellement le 1er octobre et est d'ores et déjà disponible, en version d'essai ou en entier, dans les abonnements EA Play et EA Play Pro. En effet, EA propose un service d'abonnement, EA Play qui permet aux abonnés de profiter de différents avantages. Ces avantages incluent des réductions sur les achats numériques, un accès à une bibliothèque de jeux EA, des bonus en jeu et surtout, la possibilité de tester les nouveaux jeux dès 10 jours avant leur sortie pendant 10 heures.

Pour accéder à cette offre, il vous faut souscrire à un abonnement EA Play. La bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, les abonnements EA Play sont en promotion. Les prix de l'abonnement :

PC (Steam et Origin) : 3,99 euros/mois et 24,99 euros/an

Xbox : 0,99 euro/mois et 24,99 euros/an

Playstation : 0,99 euro/mois et 24,99 euros/an

Par ailleurs, l'abonnement EA Play est inclus pour tous les membres du Xbox Game Pass. Si vous avez souscrit au célèbre service d'abonnement de Microsoft, que vous soyiez joueur PC ou joueur Xbox, il est important de noter que vous bénéficiez aussi des avantages EA Play.

Si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, et profiter de plusieurs jeux comme FIFA 22, vous pouvez toujours souscrire à la version d'abonnement supérieure. Par contre, cette offre ne concerne que les joueurs PC. Il s'agit d'EA Play Pro (14,99 euros par mois et 99,99 euros par an) qui vous offre tous les avantages d'EA Play plus un accès illimité aux nouveautés EA, 10 jours avant leur sortie. Le détail de l'offre dans l'image ci-dessous :

Les offres EA Play et EA Play Pro © EA

Si cette offre vous intéresse, rendez-vous sur le site EA Play

D'habitude, EA sort son FIFA annuel aux alentours de la rentrée scolaire de septembre. Cette année, FIFA 22 est sorti le 1er octobre, tandis que les joueurs ayant commandé l'édition Ultimate pouvaient y jouer dès le 26 septembre. Par ailleurs, FIFA 22 fait parti de l'offre EA Play, un abonnement mensuel à la manière d'un Xbox Game Pass, proposant de nombreux jeux et avantages, dont celui d'accéder aux nouvelles sorties 10 jours avant les joueurs non-abonnés. Il fallait donc attendre la rentrée avant de pouvoir fouler la pelouse des plus grands stades d'Europe. Côté plateformes pas de changement, puisque le jeu est sorti sur PC, Xbox One et Playstation 4 dans sa version normale, et sur Playstation 5, Stadia et Xbox Series X|S dans sa version bénéficiant de la technologie Hypermotion.

Qui dit nouveau FIFA dit nouvelle saison du mode FIFA Ultimate Team. FUT pour les intimes, reprend sa saison 22 dès la sortie de FIFA 22, et EA nous a concocté quelques nouveaux changements pour ce mode plus compétitif.

On peut noter qu'EA a instauré un nouveau système de progression pour son Division Rivals. Gagner des matchs vous permettra de progresser dans les niveaux, au sein des divisions pour gagner de meilleures récompenses hebdomadaires. Un match gagné vous fait gagner un niveau, un match perdu vous fait baisser d'un niveau, et un match nul vous permet de conserver votre place actuelle. Certains niveaux sont des paliers qui une fois passés vous assureront de ne plus redescendre. Les séries de victoires accélèrent votre progression, ce qui permet aux meilleurs joueurs de monter un peu plus facilement. Vous pouvez entrer en série au bout de deux succès, et vous gagnez alors deux niveaux par victoires. Par ailleurs, les matchs de placement ont été supprimés, et tous les joueurs débutent désormais à la Division 10.

L'autre nouveauté encore plus compétitive de ce FIFA 22 c'est l'avènement de la Division Elite, nouvelle venue dans le haut de tableau de la compétition FIFA. Elle regroupera les meilleurs joueurs FUT au monde. Au sein de la Division Elite, les joueurs progressent avec un système de note technique. Tous les joueurs Elite sont classés et le 200 premiers figurent au classement mondial. La Division Elite est elle-même une division palier, on ne peut la quitter une fois atteinte.

Aussi, chaque semaine, vous pourrez gagner des récompenses en remportant un certain nombre de victoires. Plus votre Division est haute, plus vos récompenses hebdomadaires sont hautes. Les semaines de compétition dans Division Rivals se cumulent en saisons. Un peu à la manière d'un Apex Legends. Chaque saison de Division Rivals durera environ 6 semaines, et entrainera un reset de votre Division en fin de saison. Cependant, plus votre Division sera haute, plus vous recommencerez la nouvelle saison haut. Hors de question de recommencer en Division 8 si vous avez atteint la Division 3 au préalable par exemple. Chaque début de saison entraîne une baisse d'une seule Division.

FUT comprend aussi un nouveau mode de matchs amicaux. Ce Matchmaking Coop public vous permettra de jouer en équipe avec un autre joueur FUT, contre une autre équipe de deux joueurs, dans un match amical des plus légers. En revanche, pas question d'y utiliser sa propre équipe FUT, mais plutôt une sélection d'équipes aléatoires qui changeront avec le temps. Si jamais vous ne parvenez pas à trouver d'adversaire, EA a prévu d'ouvrir le mathmaking aux joueurs de matchs amicaux classiques.

Un autre petit détail qui plaira aux amateurs de personnalisation hardcore : les stades FUT sont désormais entièrement personnalisables. De la zone VIP qui peut désormais être modifiée en profondeur, jusqu'à la personnalisation du public lui même (cartons, drapeaux, bannières, tifos...), en passant par les accessoires sur le terrain, votre pelouse ne risque pas de ressembler à celle de votre voisin, c'est un détail que l'on apprécie grandement. Allez, on se remet le trailer de FUT le temps de pouvoir s'y replonger :

Un nouveau FIFA implique de nouvelles notes pour les joueurs, et pour les équipes. EA et certains clubs les révèlent au compte-goutte, et déjà une hiérarchie se dessine. Le top 22 des meilleurs joueurs a été publié, et une fois encore, Lionel Messi règne en maître, seul joueur affublé de la note 93. Derrière lui, on retrouve Robert Lewandowski, le polonais a réalisé une nouvelle fois une saison de folie qui lui vaut son 92, et détient toujours le record de but inscrits sur une saison régulière. Il devance Cristiano Ronaldo, qui complète ce top 3, avec une note de 91, contre 92 l'année dernière. Cristiano partage donc le score de Kevin de Bruyne, Kylian Mbappé et Neymar Junior, qui culminent tous les trois à 91. Notons aussi la superbe note de 90 pour N'Golo Kanté, et de 89 pour Karim Benzema.

Le top 22 des meilleurs joueurs sur FIFA 22 © EA Sports

Ce qui nous donne trois joueurs français dans le top 14, si ce n'est pas une coïncidence. Pour les fans de FUT, il y a un grand absent du top 22. Erling Haaland, le prodige norvégien attaquant du Borussia Dortmund, s'invite aux portes du top 22, avec un très beau 88, une grosse progression par rapport à sa note de 84 dans FIFA 21. Gros bon en avant aussi pour Heung Min Son, l'attaquant de Tottenham marque une belle avancée, de 87 en 2021 à 89 en 2022.

Les notes pleuvent et une hiérarchie se crée. Avec sur la plus haute marche du podium des meilleures équipes du jeu, le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale comptabilise quatre joueurs dans le top 13 des meilleurs joueurs du jeu. Pour aller plus loin encore, son attaque comprend trois des six meilleurs joueurs du jeu, avec une note moyenne de 91,7 rien que ça. Si vous ajoutez à ce cocktail un portier à 89, autant vous dire que les bleus et rouges seront quasiment imprenables virtuellement. D'ailleurs, FIFA a publié les notes complètes de son 11 type. Et la moyenne globale de l'équipe est assez impressionnante. On peut remarquer les excellentes notes de la nouvelle charnière défensive de l'équipe parisienne, avec un score de 88 pour Sergio Ramos et 87 pour Marquinhos. Côté milieu, le Paris Saint-Germain n'est pas en reste, avec un très bon 87 pour Marco Verratti et 84 pour Wijnaldum. Si l'on rajoute à cela un banc porté par Di Maria et son 87 et Navas avec son 88, on se retrouve avec une équipe qui cumule pas moins de 88,1 de score moyen. Autant vous dire que vous aurez totalement de quoi justifier quelques regards noirs lancés à votre ami si il sélectionne le PSG en match amical.

Les notes des joueurs du PSG © FIFA

L'autre club qu'il faudra surveiller de prêt c'est Chelsea. Le club britannique affiche des scores très solides, malgré la "chute" de Timo Werner, Kai Havertz et Hakim Ziyech de 85 à 84. Le titre de meilleur joueur du club revient sans contestation possible à N'Golo Kanté, le milieu de terrain français a réalisé une saison dantesque (Ligue des Champions, tout de même) et est toujours en lice pour le statut de Ballon d'Or, méritant parfaitement son score de 90. Romelu Lukaku le talonne à 88 points, tandis qu'on note la grosse progression du portier Édouard Mendy, passant de 79 en 2021 à 83 en 2022.

Autre mention spéciale, Jan Oblak. Le portier de l'Atlético Madrid et international slovène se place en haut de la liste au niveau des gardiens. Il garde sa note confortable de 91 et réalise la belle performance de se placer devant le duo allemand Manuel Neuer et Marc-André ter Stegen tous deux à 90. Tradition oblige, les notations de FIFA 22 font aussi des mécontents. C'est Riyad Mahrez, l'international algérien, milieu de Manchester City qui a réagi le premier sur Twitter, en exprimant son incompréhension devant sa note (très correcte) de 86.

Les 11 joueurs les plus rapides dans FIFA 22

On le sait depuis maintenant un moment, l'une des statistiques les plus importantes d'un joueur dans FIFA est la vitesse. Ca tombe bien, EA a publié la liste des joueurs les plus rapides dans FIFA 22. Une liste qu'il faudra prendre au sérieux lors de la création de votre première équipe FUT. Sans surprise, c'est Kylian Mbappé qui arrive à la tête du classement, avec une statistique de vitesse atteignant près de 97/100. Une note pharamineuse pour le champion du monde, qui on le rappelle, restait l'un des joueurs les plus forts de FIFA 21. Associé au très joli 95 d'Achraf Hakimi, le PSG promet de démarrer très fort au milieu de terrain. Le top 10 des joueurs les plus rapides :

Kylian Mbappé : 97 VIT / 91 globale (PSG) Adama Traoré : 96 VIT / 78 globale (Wolves) Alphonso Davies : 96 VIT / 82 globale (Bayern de Münich) Daniel James : 95 VIT / 77 globale (Leeds) Achraf Hakimi : 95 VIT / 85 globale (PSG) Vinicius JR : 95 VIT / 80 globale (Real de Madrid) Gerrit Holtmann : 94 VIT / 72 globale (Bochum) Ismaïla Sarr : 94 VIT / 78 globale (Watford) Georges-Kévin Nkoudou : 94 VIT / 75 globale (Besiktas) Liniton Maina : 94 VIT / 70 globale (Hanovre)

Les plus grosses progressions entre FIFA 21 et FIFA 22

Les joueurs de FIFA, comme dans la vie réelle, ont l'opportunité de progresser ou de régresser d'une saison à l'autre. Les cartes de joueurs de FIFA sont d'ailleurs bien trop souvent prises comme un indicateur de la valeur sportive d'un joueur, à tort et à raison. Récemment, EA a publié la liste des 10 joueurs dont les notes ont le plus progressé de FIFA 21 à FIFA 22. Un classement à surveiller à tout prix pour les amateurs du mode FUT :

Ibanez : +13 / 77 globale (Roma) Maxence Lacroix : +12 / 79 globale (Wolfsburg) Robert Sanchez : +12 / 76 globale (Brighton) De Frutos : +11 / 78 globale (Levante) Weisley Fofana : +11 / 78 globale (Leicester City) Noni Madueke : +11 / 77 globale (PSV) Giovanni Renna : +11 / 77 globale (Dortmund) Ronald Araujo : +11 / 77 globale (Barcelone) Jens Petter Hauge : +11 / 76 globale (Francfort) Nayef Aguerd : +11 / 76 globale (Rennes)

Le mode Volta revient en version survitaminée dans FIFA 22. Héritier de FIFA Street, ce mode de football en version réduite mettra l'accent sur les aspects techniques du jeu, privilégiant des terrains et des effectifs plus petits au profit du spectacle. Jonglez, dribblez, taclez, le tout dans des matchs intenses qui feront rougir les enfants de Foot 2 Rue. Tout est fait avec style, le jeu vous encourageant à tenter de nouveaux mouvements, à développer vos compétences dans des affrontements saisonniers qui pourront aussi vous procurer des récompenses. Un mode légèrement sous-estimé qu'il faudra surveiller de très près.

FIFA c'est une recette relativement inchangée, et extrêmement efficace. FIFA 22 ne déroge par à la règle bien qu'il ait subi beaucoup d'améliorations techniques ouvrant la porte à une cinquième génération de jeu FIFA. On peut y retrouver 30 championnats, 90 stades officiels et près de 700 équipes. Le jeu innove technologiquement, puisqu'il a été basé sur la technologie Hypermotion d'EA. 22 joueurs ont été équipés de combinaisons Xsens, qui ont pu capturer et retranscrire précisément leurs déplacements et leurs mouvements au cours d'un match. Près de 8,7 millions d'images ont été ensuite analysées et transformées en animations d'une grande fidélité. FIFA 2022 se targue d'un réalisme sans précédent puisque l'Hypermotion pourrait permettre au joueur de prendre jusqu'à 6 décisions par seconde, et on se prend à y croire. Quant aux animations, FIFA 22 en comprend près de 4000 de plus que son prédécesseur. Des interactions entre les joueurs qui devraient renforcer grandement l'immersion en jeu. Malheureusement pour les détenteurs de consoles "last-gen", cette technologie n'est appliquée que sur les éditions Playstation 5, Xbox Series X|S. Les versions PS4 et Xbox One restent sur la génération antérieure de jeu FIFA, avec un titre techniquement plus proche de FIFA 21.

Un fait important à noter, la version PC de FIFA 22 ne comprend pas les nombreuses améliorations techniques vantées par EA dans cette nouvelle campagne publicitaire. Là où les versions Xbox Series et PS5 bénéficient d'un moteur graphique amélioré, avec l'Hypermotion, la déformation du ballon et des muscles des joueurs en temps réel, la version PC reste au niveau des versions Playstation 4 et Xbox One. Si l'on en croit Aaron McHardy, ce choix a été fait afin d'offrir à un nombre plus important de joueurs l'opportunité d'accéder à ce nouveau titre, permettant de baisser la configuration minimale requise pour profiter du jeu. Une annonce qui n'a pas fait pas l'unanimité chez les joueurs PC, qui ont plutôt de l'habitude de se placer aux côtés des consoles next-gen sur les titres multigénérationnels.

Une autre nouveauté dans ce nouveau FIFA, une intelligence artificielle revisitée qui permet de donner un peu plus de profondeur au jeu défensif. Les blocs offensifs et défensifs se déplacent de manière plus logique, permettant des phases de jeu plus réalistes. EA a aussi ajouté un sprint tactique dans ce prochain volet, qui permet de fondamentalement changer les situations de un contre un. L'IA du gardien de but a elle aussi été revisitée, et de nouvelles animations permettent d'humaniser les joueurs peu importe leur place sur le terrain. En bref, FIFA n'a jamais été aussi réaliste, et c'est bien dommage que ces innovations ne concernent que les versions "next-gen".

En définitive, les joueurs attendent EA au tournant pour cet énième volet de la franchise. Ils pourront une nouvelle fois profiter des modes Carrière, Volta Football et surtout FUT et de quelques innovations techniques. L'Hypermotion, l'amélioration de l'IA et de la physique sont des arguments marketing efficaces et pourraient réellement contribuer au renouvellement d'un gameplay de plus en plus répétitif. Il faudra attendre d'avoir une manette en main pour se faire un avis définitif, et pas n'importe quelle manette, puisque (on se répète on sait) les versions PC, PS4 et Xbox One ne bénéficient pas de toutes ces innovations technologiques.