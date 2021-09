FIFA 22 : notes des joueurs, gameplay et précommande, on vous résume tout

FIFA 22 se porte sur next-gen. La plus célèbre des simulations de football revient dans une édition 2022 truffée d'innovations technologiques sur PS5 et Xbox Series. En attendant sa sortie, on analyse les notes des joueurs.

[Mis à jour le 14 septembre 2021 à 17h29] Si FIFA reste chaque année le jeu le plus vendu en France, c'est qu'il y a une raison. Avec prêt de 1,3 million d'exemplaires vendus en France en 2020-2021, la licence souhaite réitérer l'exploit avec son enfant prodige : FIFA 22. Le football se porte enfin sur next-gen (uniquement pour les versions PS5, et Xbox Series) et risque de se présenter sous les meilleurs angles possible. A l'approche de sa sortie, c'est maintenant l'heure du traditionnel balais des notations de joueurs. Alors si vous souhaitez bien préparer votre saison FUT, c'est ici que ça se passe.

Un nouveau FIFA implique de nouvelles notes pour les joueurs, et pour les équipes. EA et certains clubs les révèlent au compte-goutte, et déjà une hiérarchie se dessine. Le top 22 des meilleurs joueurs a été publié, et une fois encore, Lionel Messi règne en maître, seul joueur affublé de la note 93. Derrière lui, on retrouve Robert Lewandowski, le polonais a réalisé une nouvelle fois une saison de folie qui lui vaut son 92, et détient toujours le record de but inscrits sur une saison régulière. Il devance Cristiano Ronaldo, qui complète ce top 3, avec une note de 91, contre 92 l'année dernière. Cristiano partage donc le score de Kevin de Bruyne, Kylian Mbappé et Neymar Junior, qui culminent tous les trois à 91. Notons aussi la superbe note de 90 pour N'Golo Kanté, et de 89 pour Karim Benzema.

Ce qui nous donne trois joueurs français dans le top 14, si ce n'est pas une coïncidence. Pour les fans de FUT, il y a un grand absent du top 22. Erling Haaland, le prodige norvégien attaquant du Borussia Dortmund, s'invite aux portes du top 22, avec un très beau 88, une grosse progression par rapport à sa note de 84 dans FIFA 21. Gros bon en avant aussi pour Heung Min Son, l'attaquant de Tottenham marque une belle avancée, de 87 en 2021 à 89 en 2022.

Les notes des meilleurs joueurs du jeu © EA Sports

Les notes pleuvent et une hiérarchie se crée. Avec sur la plus haute marche du podium des meilleures équipes du jeu, le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale comptabilise quatre joueurs dans le top 13 des meilleurs joueurs du jeu. Pour aller plus loin encore, son attaque comprend trois des six meilleurs joueurs du jeu, avec une note moyenne de 91,7 rien que ça. Si vous ajoutez à ce cocktail un portier à 89, autant vous dire que les bleus et rouges seront quasiment imprenables virtuellement. De quoi justifier les quelques regards noirs lancés à votre ami qui sélectionnera le PSG en match amical.

L'autre club qu'il faudra surveiller de prêt c'est Chelsea. Le club britannique affiche des scores très solides, malgré la "chute" de Timo Werner, Kai Havertz et Hakim Ziyech de 85 à 84. Le titre de meilleur joueur du club revient sans contestation possible à N'Golo Kanté, le milieu de terrain français a réalisé une saison dantesque (Ligue des Champions, tout de même) et est toujours en lice pour le statut de Ballon d'Or, méritant parfaitement son score de 90. Romelu Lukaku le talonne à 88 points, tandis qu'on note la grosse progression du portier Édouard Mendy, passant de 79 en 2021 à 83 en 2022.

Les notes des meilleurs joueurs du jeu © EA Sports

Autre mention spéciale, Jan Oblak. Le portier de l'Atlético Madrid et international slovène se place en haut de la liste au niveau des gardiens. Il garde sa note confortable de 91 et réalise la belle performance de se placer devant le duo allemand Manuel Neuer et Marc-André ter Stegen tous deux à 90. Tradition oblige, les notations de FIFA 22 font aussi des mécontents. C'est Riyad Mahrez, l'international algérien, milieu de Manchester City qui a réagi le premier sur Twitter, en exprimant son incompréhension devant sa note (très correcte) de 86.

Le mode Volta revient en version survitaminée dans FIFA 22. Héritier de FIFA Street, ce mode de football en version réduite mettra l'accent sur les aspects techniques du jeu, privilégiant des terrains et des effectifs plus petits au profit du spectacle. Jonglez, dribblez, taclez, le tout dans des matchs intenses qui feront rougir les enfants de Foot 2 Rue. Tout est fait avec style, le jeu vous encourageant à tenter de nouveaux mouvements, à développer vos compétences dans des affrontements saisonniers qui pourront aussi vous procurer des récompenses. Un mode légèrement sous-estimé qu'il faudra surveiller de très près.

FIFA c'est une recette relativement inchangée, et extrêmement efficace. FIFA 22 ne déroge par à la règle bien qu'il ait subi beaucoup d'améliorations techniques ouvrant la porte à une cinquième génération de jeu FIFA. On pourra y retrouver 30 championnats, 90 stades officiels et près de 700 équipes. Le jeu innove technologiquement, puisqu'il a été basé sur la technologie Hypermotion d'EA. Comme vous pouvez le voir dans ce trailer, 22 joueurs ont été équipés de combinaisons Xsens, qui ont pu capturer et retranscrire précisément leurs déplacements et leurs mouvements au cours d'un match. Près de 8,7 millions d'images ont été ensuite analysées et transformées en animations d'une grande fidélité. FIFA 2022 se targue d'un réalisme sans précédent puisque l'Hypermotion pourrait permettre au joueur de prendre jusqu'à 6 décisions par seconde, et on se prend à y croire. Quant aux animations, FIFA 22 devrait en comprendre près de 4000 de plus que son prédécesseur, dont des interactions entre les joueurs qui devraient renforcer grandement l'immersion en jeu. Malheureusement pour les détenteurs de consoles "last-gen", cette technologie ne sera appliquée que sur les éditions Playstation 5, Xbox Series X|S. Les versions PS4 et Xbox One resteront sur la génération antérieure de jeu FIFA, avec un titre techniquement plus proche de FIFA 21.

Un fait important à noter, la version PC de FIFA 22 ne comprendra pas les nombreuses améliorations techniques vantées par EA dans cette nouvelle campagne publicitaire. Là où les versions Xbox Series et PS5 bénéficieront d'un moteur graphique amélioré, avec l'Hypermotion, la déformation du ballon et des muscles des joueurs en temps réel, la version PC reste au niveau des versions Playstation 4 et Xbox One. Si l'on en croit Aaron McHardy, ce choix a été fait afin d'offrir à un nombre plus important de joueurs l'opportunité d'accéder à ce nouveau titre, permettant de baisser la configuration minimale requise pour profiter du jeu. Une annonce qui ne fait pas l'unanimité chez les joueurs PC, qui ont plutôt de l'habitude de se placer aux côtés des consoles next-gen sur les titres multigénérationnels.

Une autre nouveauté dans ce prochain FIFA, une intelligence artificielle revisitée qui permet de donner un peu plus de profondeur au jeu défensif. Les blocs offensifs et défensifs se déplacent de manière plus logique, permettant des phases de jeu plus réalistes. EA a aussi ajouté un sprint tactique dans ce prochain volet, qui va permettre de fondamentalement changer les situations de un contre un. L'IA du gardien de but a elle aussi été revisitée, et de nouvelles animations permettront d'humaniser les joueurs peu importe leur place sur le terrain. En bref, FIFA n'a jamais été aussi réaliste, et c'est bien dommage que ces innovations ne concernent que les versions "next-gen".

En définitive, les joueurs attendent EA au tournant pour cet énième volet de la franchise. Ils pourront une nouvelle fois profiter des modes Carrière, Volta Football et surtout FUT et de quelques innovations techniques. L'Hypermotion, l'amélioration de l'IA et de la physique sont des arguments marketing efficaces et pourraient réellement contribuer au renouvellement d'un gameplay de plus en plus répétitif. Il faudra attendre d'avoir une manette en main pour se faire un avis définitif, et pas n'importe quelle manette, puisque (on se répète on sait) les versions PC, PS4 et Xbox One ne bénéficieront pas de toutes ces innovations technologiques.

D'habitude, EA sort son FIFA annuel aux alentours de la rentrée scolaire de septembre. Cette année, FIFA 22 sortira le 1er octobre prochain, tandis que les joueurs ayant commandé l'édition Ultimate pourront y jouer dès le 27 septembre. Par ailleurs, FIFA 22 fera partie de l'offre EA Play, un abonnement mensuel à la manière d'un Xbox Game Pass, proposant de nombreux jeux et avantages, dont celui d'accéder aux nouvelles sorties 10 heures avant les joueurs non-abonnés. Il faudra donc attendre la rentrée avant de pouvoir fouler la pelouse des plus grands stades d'Europe. Côté plateformes pas de changement, puisque le jeu sortira sur PC, Xbox One et Playstation 4 dans sa version normale, et sur Playstation 5, Stadia et Xbox Series X|S dans sa version bénéficiant de la technologie Hypermotion.

Vous pouvez d'ores et déjà précommander FIFA 22 sur votre plateforme, en version Standard ou en version Ultimate. La version Ultimate inclut entre autres : un accès au jeu en avant première, un héros FUT, 4600 points FIFA, Kylian Mbappé en prêt et le choix d'un joueur ambassadeur FUT en mode Carrière. Les prix sont assez variables, mais comptez 79,99€ sur next-gen pour l'édition Standard contre 99,99 euros pour l'édition Ultimate, tandis que sur PS4 et Xbox One il faudra compter 69,99 euros pour l'édition Standard. Sur PC, l'édition Standard est à 59,99 euros tandis que l'édition Ultimate est à 79,99 euros.

FIFA 22 est toujours attendu sur les consoles "old gen" comme la Playstation 4. Le contenu reste globalement le même, mais certains assets graphiques peuvent s'avérer moins jolis à l'œil que sur la PS5. Le jeu est déjà disponible à la précommande sur PS4 au prix de vente conseillé de 69,99 euros.

Le plus célèbre des jeux de simulation de football est également prévu sur les nouvelles consoles ! Si la PS5 reste toujours difficile à obtenir, les joyeux possesseurs de la console pourront tout de même profiter d'une version améliorée de FIFA 22. Cette dernière disposera des meilleures graphismes prévus pour le jeu, ainsi que l'ensemble du contenu prévu lors de sa sortie en octobre prochain. Le jeu sur consoles nouvelle génération est prévu à 79,99 euros.

Les possesseurs de Xbox One seront ravis d'apprendre que FIFA 22 est également prévu sur leur console préférée. Le titre, vendu à 69,99 euros (prix de vente conseillé) chez la majorité des revendeurs spécialisés, disposera de jolis graphismes et de tous les effectifs à jour. Vous y retrouverez également l'ensemble des modes de jeu et contenus à venir lors de sa sortie le 1er octobre 2021.

Comme énoncé précédemment, les nouvelles consoles disposeront également de leur propre version du jeu FIFA 22, avec des graphismes améliorés. La Xbox Series X pourra compter sur la nouvelle itération du célèbre jeu de football en format physique et dématérialisée. C'est d'ailleurs cette dernière qui sera uniquement disponible pour les possesseurs de la Xbox Series S, la console 100% digitale de Microsoft.

Pour les possesseurs de Nintendo Switch, une nouvelle version de FIFA 22 est prévue. Cette dernière reprend cependant la mention "édition essentielle" déjà présente sur les anciennes itérations du titre. Vous ne disposerez ainsi que d'une mise à jour des maillots, effectifs et stades disponibles. Concrètement, cette version n'est intéressante que s'il s'agit de votre premier FIFA sur la console de Nintendo, ou que vous souhaitez disposer du dernier jeu dans votre machine.

Les joueurs PC ne sont pas en reste et disposeront bien évidemment d'une version qui leur est dédiée. La version PC est cependant entièrement numérique, et ne contiendra donc qu'un code de téléchargement pour le jeu. Vous aurez donc besoin d'une connexion internet suffisamment stable pour pouvoir activer votre produit et le télécharger.

Le contenu du jeu sur PC est cependant complet, et vous pourrez profiter de superbes graphismes sur votre machine. Les prix affichés sont ceux des précommandes à l'heure où nous écrivons cet article. Il est tout à fait possible que ces tarifs changent en fonction d'éventuelles offres à venir comme c'est parfois le cas chez certains revendeurs spécialisés. N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet, ou à annuler et repasser votre commande pour bénéficier du meilleur prix disponible.