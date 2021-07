Steam Deck : date de sortie, caractéristiques, précommande... Tout savoir

On l'attendait depuis quelques mois, Steam a frappé fort en dévoilant sa nouvelle console hybride. Le Steam Deck se place littéralement là où l'on attendait la "Switch Pro", en fournissant des performances next-gen, même en déplacement, un sérieux concurrent aux plus grosses consoles du marché.

Sommaire Performances

Jeux

Prix

Précommandes

Valve a présenté le 15 juillet le Steam Deck, une console hybride. Et on peut vous dire que pour une première console, ce petit bijou se place directement dans la cour des grands. Cette annonce coupe complètement l'herbe sous le pied de Nintendo, que l'on attendait depuis maintenant quelques mois au tournant au sujet d'une nouvelle console, et vient voler la vedette à la Nintendo Switch OLED en ce milieu de mois de juillet. Et pour cause, cette nouvelle console, bien que relativement plus onéreuse, est un véritable concentré de puissance. On vous résume l'essentiel.

Le Steam Deck est un véritable concentré de technologie. Évidemment, cette petite console est une hybride, c'est à dire qu'elle fonctionnera aussi en mouvement grâce à sa batterie et à son écran 7 pouces HD+ 1280x800. Son autonomie reste relativement faible, de 2 à 8 heures annoncées par Steam selon la gourmandise des jeux auxquels vous souhaiterez jouer. Sa dalle LCD possède un taux de rafraichissement de 60 Hz vous permettant d'apprécier une assez grande fluidité même en version portable. On déplore cependant l'absence d'un écran OLED, dont sera équipée sa concurrente chez Nintendo malgré son prix inférieur.

Une console hybride aux performances qui impressionnent © Steam

Ce qui impressionne, ce sont les performances du Steam Deck en mode "docké". Équipé d'un processeur AMD Zen 2 4 cœurs (de 2,4 à 3,5 Ghz tout de même) et de 16 Go de mémoire RAM LPDDR5, c'est un véritable petit ordinateur portable que l'on peut brancher sur sa télévision, soit par l'intermédiaire du dock vendu séparément, ou d'un simple adaptateur USB-C / Display Port 1.4. Vous pourrez alors apprécier la pleine résolution de votre téléviseur, puisque ce Steam Deck soutiendrai un jeu en 4K jusqu'à 120 Hz, et même en 8K jusqu'à 60Hz.

On est habitué au triptyque usuel Sony, Microsoft, Nintendo, alors quoi de plus normal que de s'interroger sur le catalogue de ce nouveau venu ? Le Steam Deck est basé sur une architecture Linux, le Steam OS 3.0, qui bénéficie de la couche de compatibilité Proton afin de pouvoir faire tourner les logiciels Windows. Concrètement, les utilisateurs du Steam Deck pourront accéder à tous les jeux Windows, pourvus qu'ils soient liés à leur compte Steam. Des plus gros titres AAA aux petits jeux indépendants, toute votre bibliothèque Steam sera accessible, que ce soit dans votre salon ou dans les transports. Une bonne nouvelle pour les longs trajets (mais pas trop longs tout de même). Par ailleurs, Steam a confirmé que son Steam Deck était tout à fait comparable à un PC, et que l'on pourrait installer tout type de logiciels dessus, y compris d'autres systèmes d'exploitation.

Cette nouvelle console sortira en trois versions, avec pour différence principale la capacité et le type de stockage de votre petit appareil. La version la moins onéreuse sera équipée d'un disque dur de 64 Go eMMC, et ouvre la gamme à 419 euros. Si vous souhaitez un stockage plus rapide, la seconde version de la console sera équipée d'un disque dur SSD NVMe de 256 Go, disponible pour la somme de 549 euros. Pour 679 euros, vous pourrez vous procurer le Steam Deck avec un disque dur SSD NVMe de 512 Go et une dalle anti-reflets. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations concernant des modes de stockages externes, bien qu'ils semblent essentiels pour la version 64 Go.

Si vous êtes résidents en Europe, vous pourrez réserver votre Steam Deck dès le vendredi 16 juillet à 19h. Pour assurer une distribution équitable de ses consoles, Steam a décidé de respecter plusieurs règles. Premièrement, pour éviter les reventes, la firme américaine limite la distribution à une console par personne, afin encore une fois d'éviter les reventes. Deuxièmement, pour pouvoir réserver votre console dès le 16 juillet, vous devrez avoir effectué au moins un achat sur Steam avant juin 2021, sinon vous devrez patienter jusqu'au dimanche 18 juillet pour émettre une réservation. Une mesure pour éviter les créations de compte en chaîne dans le but de truster les stocks pour encore une fois, les revendre. Vous devrez aussi payer des frais de réservation, qui vous seront entièrement remboursés dans les 30 jours suivant l'annulation de votre commande.

Le Steam Deck ne devrait cependant pas tout de suite arriver dans nos salons. Vous n'êtes pas étrangers à la pénurie de semi-conducteurs qui affecte le monde depuis maintenant un an, et des extrêmes difficultés que rencontrent les fabricants de consoles et de cartes graphiques à maintenir des stocks suffisants pour répondre à la demande. Sur ce sujet, Steam reste assez évasif, et espère pouvoir honorer les commandes d'ici décembre 2021. Une prévision qu'il est encore difficile d'analyser, mais nous croisons les doigts. Pour l'instant, nous n'avons pas non plus d'informations concernant le "dock" vendu séparément.