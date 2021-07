Tom Clancy's XDefiant : Ubisoft nous présente son FPS free-to-play

C'était annoncé depuis plusieurs semaines, Ubisoft nous a finalement présenté Tom Clancy's XDefiant, un nouveau jeu de tir entièrement gratuit et à la saveur unique. Le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, à une date qui reste pour le moment inconnue.

La première impression qui saute aux yeux, c'est que Tom Clancy's XDefiant ne semble pas "comme les autres". La petite présentation du petit protégé d'Ubisoft San Fransisco (South Park : L'Annale du destin) a été pour le moins intense, avec de nombreuses informations sur ce nouvel FPS musclé. Pendant près de dix minutes, Jason Schroeder (directeur créatif) et Mark Rubin (producteur exécutif) nous ont expliqué les spécificités de Tom Clancy's XDefiant, et accrochez-vous parce que c'est assez alambiqué. On fait le tour dans cet article.

Tom Clancy's XDefiant sera donc un FPS entièrement gratuit, basé sur le jeu en équipe et au gunplay "réaliste". Quatre escouades de trois joueurs s'affrontent au cours de plusieurs modes de jeu, en six contre six. Du simple Match à Mort par Équipe au plus complexe mode Escorte, les joueurs se tirent dessus gaiement grâce à leurs différentes armes et gadgets. Jusqu'ici rien de bien nouveau, sauf que ces gadgets seront dépendants de votre faction : Parias, Echelon, Nettoyeurs et Wolves. Chaque escouade est issue de différents titres de Tom Clancy, comme The Division, Splinter Cell et Ghost Recon, et comprend différents personnages, chacun équipé de compétences actives et passives que vous aurez choisies au préalable. Chaque équipe a un style de jeu particulier, Echelon sont plutôt orientés support, Wolves plutôt tank, Parias plutôt healer et Nettoyeurs plutôt assaut, et c'est la combinaison des deux équipes ainsi que la possibilité de personnaliser les équipements de vos personnages qui donne à ce titre une saveur toute particulière. Si vous êtes familiers avec le genre, Tom Clancy's XDefiant partage l'aura d'un Overwatch ou d'un Team Fortress tout en s'en démarquant par son organisation en escouade et non en équipes de champions.

Pour l'instant, on a assez peu d'informations quant à la date de sortie de ce prochain FPS, si ce n'est qu'il sera entièrement gratuit et disponible sur last-gen comme sur next-gen. Il sortira sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 et PS5, et bénéficiera entièrement du crossplay entre les différentes plateformes. Par ailleurs, Ubisoft a affirmé que les joueurs seront largement impliqués dans son processus de développement, à travers un accès anticipé et une beta, que vous pouvez éventuellement rejoindre ici.