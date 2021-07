New World : la bêta fermée du MMO arrive, comment y accéder

Le très attendu MMORPG d'Amazon Games commence sa phase de bêta fermée et on prévoit un assez grand afflux de vacanciers sur les rives d'Aeternum avant sa sortie prévue pour le 31 août 2021. Toutes les informations.

Si vous êtes fans de MMORPG, vous avez probablement entendu parler de New World depuis un moment déjà, ce tout nouveau titre développé par Amazon Games est attendu au tournant, étant donné la qualité et la quantité des nouveautés qu'il promet. Rejoignez l'Île d'Aeternum, un lieu empli de mystère où la magie a foncièrement modifié le paysage et ses habitants, créant milles merveilles et défis à relever. C'est vrai que sur le papier c'est plutôt tentant. En phase d'Alpha depuis maintenant un petit bout de temps, le jeu s'ouvre à tous les joueurs ayant précommandé le jeu et à certains inscrits sur une liste. Alors qu'est-ce que New World et comment y accéder exactement ? On vous explique tout.

La bêta fermée de New World débute le mardi 20 juillet prochain, à 18h30 (heure française). Comme nous vous l'avons déjà précisé, cette bêta est ouverte à tous les joueurs ayant précommandé le jeu. Si vous n'avez pas encore précommandé New World et souhaitez participer à cette bêta, vous pouvez toujours commander le jeu et y accéder 48h environ après votre achat. Par ailleurs une certaine quantité de joueurs seront sélectionnés au hasard sur cette liste, même sans précommande préalable, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Cette bêta durera jusqu'au 3 août à 8h59 heure française.

New World est un MMORPG aux combats en temps réels, où vous incarnez un aventurier échoué sur l'Île d'Aeternum, à la recherche de reliques antiques. Évidemment, vous pourrez vous soumettre à tout un système de d'expérience, basé sur des quêtes et de la fabrication d'endroits et d'objets. Le jeu est organisé en trois factions, l'Ombre, les Maraudeurs et les Engagés, qui se disputent le contrôle des différents points d'intérêt et colonies d'Aeternum. Les joueurs ont aussi accès à un marché et à de l'artisanat, pour les amateurs d'un gameplay un peu moins linéaire et plus rôle-play. Le combat de New World est basé sur les armes que vous aurez dans les mains, qui possèdent chacune des pouvoirs particuliers, que vous pourrez utiliser pour vous défendre, vous repositionner ou blesser vos adversaires. Invasions, raid, donjons, tout y est pour proposer des combats variés, orientés JcE (joueur contre environnement) ou JcJ (joueur contre joueur). En somme, un gros MMORPG qui a énormément de potentiel.

Plusieurs fois repoussé, New World est prévu pour sortir le 31 août prochain. Une sortie très attendue pour un jeu particulièrement lissé et agréable à regarder. En attendant de pouvoir mettre les mains dessus, vous pouvez toujours le précommander sur Amazon pour la modique somme de 39,99 euros pour la version Standard, et 49,99 euros pour la version Deluxe, qui comprend différents cosmétiques et un animal de compagnie, le Mastiff.