League of Legends Worlds 2022 : le tirage au sort place G2 en difficulté

G2 et Rogue avaient les yeux fixés sur le tirage au sort des Worlds cette après-midi, et on peut dire que le destin n'a pas été très clément avec l'une des deux équipes européennes. Il faut dire que le niveau de ces Worlds 2022 est très relevé.

Après leur défaite face à Rogue en finale du Summer Split de la LEC, les joueurs de G2 aurait pu espérer meilleur réveil ce lundi que le tirage au sort des Worlds 2022. L'équipe de Caps et Jankos qui partait archi favorite dans ce split européen, avant ladite défaite brutale infligée ce dimanche par Rogue (0-3), se retrouve dans le groupe le plus complexe des phases de groupe des Worlds 2022. Les ninjas seront confronté au champion en titre de LPL (Chine), JD Gaming, et à Damwon Gaming, les coréens champions et finalistes en titre des Worlds 2020 et 2021. Côté Rogue on garde plutôt le sourire, leur équipe ayant certes hérité du vice-champion de Chine Top Esport, grands favoris de ces Worlds, mais aussi des vietnamiens de GAM Esport, une équipe plus prenable.

Pour ce qui est des américains, il reste beaucoup de travail à effectuer si l'on souhaite sortir des phases de groupe. L'éternel Cloud 9 affrontera nul autre qu'SKT T1, l'équipe de Faker qui a dominé le premier split de la saison en Corée, et Edward Gaming littéral champion du monde en titre. Pour 100 Thieves c'est aussi une mini-douche froide, puisque l'équipe de Dan Gilbert devra affronter les champions de Corée en titre, Gen G. Des poules difficiles pour les équipes NA qui devront s'accrocher fermement pour espérer une place en play-offs. Les quatre poules des phases de groupe des Worlds seront complétées par les quatre meilleures équipes des phases de play-ins, elles aussi tirées au sort dans la matinées.

On y retrouvera les stars européennes de Fnatic et MAD Lions. Les premiers ont été relativement gâtés par un tirage favorable, une poule en compagnie de Evil Geniuses (NA), Beyond Gaming (Taïwan) ou encore LOUD (Brésil), et peuvent largement espérer rejoindre la phase de groupe des Worlds. Pour les MAD Lions, ce sera une autre paire de manche, puisque nos européens devront surpasser les coréens de DRX et les chinois de Royal Never Give Up. Rappelons que les deux meilleurs de chaque poule de six pourront rejoindre les phase de poule de la compétition principale.