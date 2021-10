GTA Trilogy : tout ce qu'il faut savoir des remakes de Rockstar

Rockstar Games a officiellement annoncé la sortie de GTA Trilogy Definitive Edition, trois jeux entièrement remasterisés parmi lesquels on retrouve GTA 3, GTA San Andreas et GTA Vice City. L'occasion de se replonger dans leurs histoires déjantées.

GTA 3 fête ses vingt ans, et Rockstar Games compte bien le célébrer. L'éditeur américain derrière la célèbre franchise de jeu d'action en monde ouvert a récemment annoncé la sortie prochaine d'une version remasterisée de sa "Trilogy". GTA The Trilogy Definitive Edition est un bundle comprenant trois jeux entièrement remasterisés. Et pas n'importe lesquels puisqu'on y retrouvera GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. De quoi raviver la flamme de la nostalgie chez les joueurs du monde entier qui pourront redécouvrir ces histoires légendaires dans des conditions plus modernes. Une sortie qui promet d'être un succès, tant la licence Grand Theft Auto est populaire auprès des joueurs. Il suffit de regarder le plus-si-petit dernier de la fratrie, GTA 5, qui occupe fièrement la seconde place dans la liste des jeux les plus vendus de tous les temps avec ses près de 150 millions de copies vendues depuis sa sortie. De notre côté on attend GTA 6 avec impatience, ce qui ne nous empêchera pas de profiter de la GTA Trilogy Definitive Edition pour patienter. Date de sortie, prix, contenu... Toutes les infos en détail

Rockstar Games n'est pas l'éditeur le plus bavard, ça c'est sûr, et ne nous a pas encore montré d'images de la GTA Trilogy Definitive Edition. On a appris l'existence officielle de cette compilation de remasters le vendredi 8 octobre dernier à travers un tweet assez... sobre. Pas d'images pour l'instant de ces nouvelles versions de Vice City, San Andreas et GTA 3. Il faudra patienter encore un peu avant de voir Big Smoke commander des burgers en HD. Côté moteur graphique il semblerait que des dataminers aient trouvé la mention d'Unreal, le produit phare d'Epic Games, dans les fichiers du jeu. On aurait peut être donc le droit à de tout nouveaux graphismes dans cette Trilogy Definitive Edition. Attention, cette information reste issue de rumeurs, il est donc nécessaire de la prendre avec des pincettes.

Rockstar n'a pas non plus été plus bavard sur le prix de GTA Trilogy the Definitive Edition. Seulement, les spéculations vont bon train. On parle déjà de 70 euros sur consoles last-gen (PS4, Xbox One) et de 80 euros sur consoles next-gen (PS5, Xbox Series). A noter que les trois jeux sortiraient aussi sur Nintendo Switch et PC. Des prix théoriques assez élevés qui ont déjà eu le don de s'attirer les foudres de la communauté des joueurs consoles. Rockstar sera donc attendu au tournant pour ces remasters qui, on l'espère, ne seront pas trop proches des jeux originaux.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Vous l'aurez vu vous-même dans le post Twitter ci-dessus, GTA Trilogy the Definitive Edition n'a pas de date de sortie exacte. Rockstar Games, fidèle à son mutisme typique, s'est fendu d'un simple "Coming Soon" (arrive bientôt) dans cette courte vidéo de présentation. Sauf que certains petits malins sont allés chercher l'information là où ils le pouvaient. C'est le cas des journalistes de PPE, un site polonais spécialisé dans les news sur les jeux vidéo. Ils affirment que cette compilation sortirait le 7 décembre 2021. Un moment propice aux ventes à l'approche des fêtes. Pas folle la guêpe jaune et noire.

GTA Trilogy The Definitive Edition sera disponible prochainement sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.