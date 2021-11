Comment cultiver les nouveaux légumes dans Animal Crossing New Horizons ?

La mise à jour 2.0 apporte avec elle de nombreuses nouveautés, y compris celle de pouvoir trouver, cultiver et cuisiner tout un panel de nouveaux légumes. Nous vous avons préparé un petit guide pour pouvoir égayer votre jardin sans difficulté.

Animal Crossing : New Horizons s'est refait une petite beauté avec l'arrivée de sa version 2.0, la plus grosse mise à jour gratuite jamais vue dans la (courte) vie du petit jeu de simulation de vie. Pour pouvoir profiter de la toute nouvelle cuisine de la version 2.0 d'Animal Crossing, encore faut-il avoir débloqué tous ses nouveaux aliments. Et parmi ces-derniers, on retrouve tout un panel de légumes et de céréales qu'il vous est possible de cultiver dans votre jardin favori. On en retrouve cinq au total, ils ne sont pas forcément aisés à trouver, mais on vous a préparé un petit guide pour vous aider dans cette quête à la fois gustative et botanique.

Comment trouver les cinq nouveaux légumes ?

On vous l'avait expliqué ci-dessus, les nouveaux légumes d'Animal Crossing New Horizons 2.0 sont au nombre de cinq. Ils comprennent : du blé, des pommes de terre, de la canne à sucre, des tomates et des carottes. Pour les obtenir vous aurez deux solutions. Soit, vous rendre sur l'Île de Joe où vous aurez au préalable ouvert la boutique de Racine (moyennant 10 000 clochettes). Le petit paresseux peut vous vendre des graines de ces différentes plantes au rythme de deux types de graines par jour. L'autre moyen est de se rendre sur les île désertes avec Amiral. Retrouvez le vieux loup de mer sur le tout nouveau ponton et suivez le dans ses aventures sur les îles aléatoires. Sur certaines d'entre elles, vous pourrez trouver des tomates, des carottes et cætera. Cueillez vous-même les plantes afin de les ramener sur votre île.

Comment faire pousser les nouveaux légumes ?

Pour faire pousser vos tous nouveaux légumes, rien de plus simple. Plantez-les dans votre jardin et respectez bien la règle d'un arrosage par jour. Si vous n'arrosez pas vos plantes, elles pousseront, certes, mais avec une production inférieure à celle d'un plant qui a été préalablement bien hydraté. Il est donc recommandé d'arroser ses plantations au moins une fois par jour pour maximiser le rendement de production. Chaque plant prend jusqu'à trois jours pour arriver à maturité. Trois arrosages pour obtenir des tomates fraîches à utiliser en cuisine, c'est assez simple, mais on ne s'en plaint pas.

Comment utiliser les légumes en cuisine ?

Ce n'est pas tout, mais arroser et faire pousser des tomates ça vous sert à quoi ? Et bien il s'agit d'utiliser pleinement l'une des autres additions de la version 2.0 d'Animal Crossing : New Horizons, la cuisine. Une fois que vous posséderez une bonne cuisine dans votre maison, vous pourrez utiliser les ingrédients de votre jardin pour créer des recettes savoureuses. Entrées, plats, desserts, pâtisseries, gâteaux... Les possibilités d'égayer vos palais sont nombreuses. Et quoi de mieux que de cuisiner avec des ingrédients issus de son propre jardin (et bio en plus). Bien sûr, débloquer une cuisine vous coûtera un peu de temps et quelques clochettes mais croyez-nous ça vaut le coup.