Comment se faire de l'argent dans Red Dead Online ? Notre guide

Red Dead Redemption 2 Online est un monde sans pitié, où chaque cow-boy n'a qu'un seul objectif : se remplir les poches. Or, ce n'est pas toujours une mince affaire, c'est pourquoi nous vous avons préparé un petit guide afin de vous guider sur la voie de la richesse.

Le Far West vous ouvre les bras, vous promettant fortune et postérité. Seulement, se remplir les poches au début du vingtième siècle peut parfois être compliqué et ce n'est pas en jouant à Red Dead Redemption Online que vous allez nous prouver le contraire. Le jeu à service de Rockstar se caractérise par une économie aussi réaliste que cruelle. Inutile d'espérer amasser des millions de dollars comme vous le pourriez dans GTA Online, il vous faudra être patient avant de vous constituer une petite fortune. Cependant, il existe quelques petites combines qui peuvent vous permettre de vous remplir les poches un peu plus vite que les autres Desperados.

1 - Complétez les missions principales

Un conseil qui peut sembler anodin pour tout joueur de RPG mais qui n'est pas forcément inutile dans Red Dead Redemption Online. En effet, une fois votre personnage créé et la première mission d'introduction complétée, vous aurez la possibilité de vous confronter à des missions scénarisées qui constituent l'arc narratif principal du mode multijoueur. Ces missions, symbolisées par des pastilles jaunes avec des initiales, sont extrêmement lucratives, en plus d'être particulièrement divertissantes. D'ailleurs, elles vous proposeront des choix moraux qui impacteront leur issue et votre récompense par la même occasion. Attention, souvent vertu et richesse ne sont pas synonymes. Terminer les missions principales vous fournira un pécule conséquent qui vous permettra d'acheter les objets dont vous aurez besoin.

2 - Achetez uniquement l'essentiel

Une chose que l'on peut affirmer sur Red Dead Redemption 2, c'est que le jeu possède un catalogue d'objets extrêmement fourni. Seulement, seuls très peu d'entre eux sont utiles en début de partie. A part le foin que vous pouvez acheter à l'écurie pour 0.25 cents pour nourrir votre cheval, inutile de vous fournir en nourriture, balles et tonifiants. Tous ces objets peuvent être trouvés dans la nature, en fouillant les maisons et particulièrement celles les plus éloignées des sentiers battus. Vous pouvez chasser pour vous nourrir, et éventuellement acheter des balles pour vos missions scénarisées et pour chasser. Par ailleurs, parcourir le monde et en fouiller les tiroirs peut vous permettre de récupérer des objets à collectionner ou de rencontrer de nouveaux personnages. Seulement, il y a quelques achats que vous ne pourrez éviter, comme celui d'un bon cheval, d'un arc et d'un fusil à verrou.

3 - Chassez et pêchez

C'est une méthode vieille comme le monde, mais elle fait toujours ses preuves. Si vous vous rendez d'un point A à un point B, n'hésitez pas à charger votre cheval en peaux et en gibier au maximum. Privilégiez toujours les animaux trois étoiles, et gardez le corps entier de l'un de ces derniers pour maximiser vos profits. Vous pouvez vendre vos prises à un boucher ou à l'un des nombreux étalages de Gus, le trappeur. Privilégiez l'arc et le fusil à verrou (disponible niveau 7) pour tuer vos proies.

4 - Investissez dans le bon métier

Il y a deux types de monnaie dans Red Dead Redemption Online, les dollars et les lingots d'or. Ces derniers vous serviront à acheter des licences pour exercer un métier particulier. Vous pouvez ainsi choisir une ou plusieurs professions, parmi lesquelles on trouve chasseur de prime, collectionneur, distillateur clandestin et naturaliste. Or les lingots sont particulièrement fastidieux à obtenir, et marchand est de loin le métier le plus rentable. Nous ne pouvons que vous conseiller d'investir vos lingots en priorité dans la licence de marchand. Remplissez ensuite votre camp de matériaux auprès de Cripps, et effectuez des livraisons pour remplir assez vite vos coffres en espèces sonnantes et trébuchantes. Petite astuce, si vous le pouvez, remplissez vos matériaux en groupe, le procédé est bien plus rapide. Les licences de collectionneur et de chasseur de prime sont aussi assez rentables.

5 - Complétez vos défis journaliers

C'est de très loin la meilleure façon de vous faire des lingots d'or. Or comme vous l'avez vu ci-dessus, les lingots d'or sont essentiels pour faire fructifier votre temps. Les défis journaliers sont un ensemble de quêtes relativement simples qui, une fois complétées, vous offrent une petite quantité d'or. De plus, enchaîner les défis journaliers vous permet d'obtenir un multiplicateur pour augmenter la quantité d'or gagnée.