Gran Turismo 7 : une arrivée prochaine sur PC ?

Kazuroni Yamauchi, le créateur de la série d'exclusivités Playstation Gran Turismo, a laissé entendre que la franchise pourrait rejoindre l'univers du jeu PC d'ici peu.

[Mis à jour le 28 novembre 2022 à 16h17] Après une sortie remarquée en fin d'année 2021, Gran Turismo 7 est une nouvelle fois au coeur des débats après la finale de son championnat international. Un championnat durant lequel GTPlanet a pu croiser le créateur de la franchise, Kazuroni Yamauchi, et lui poser quelques questions clefs sur son avenir. Et il se pourrait que la franchise arrive incessamment sous peu sur PC.

C'est la grande question qui anime les fans de jeux de course en ce moment, pourra-t-on un jour profiter des jeux Gran Turismo sur PC ? La franchise de jeux de course qui nous a récemment gratifiés d'un excellent Gran Turismo 7 reste une exclusivité Playstation jusqu'à nouvel ordre. Mais son créateur, le célèbre Kazuroni Yamauchi, a laissé entendre dans une interview par GTPlanet pendant la finale mondiale de Gran Turismo 7 que cette possibilité est plus que jamais d'actualité. Lorsque l'interviewer lui a posé la question du portage de Gran Turismo 7 sur PC, Yamauchi a répondu sans hésitation "Yes, I do think so", avant d'évoquer les problèmes de performance du jeu sur PC, convaincu que Gran Turismo 7 devrait être joué en 4K et à 60 fps.

Avec son excellent 87 / 100 sur Metacritic, il semblerait que Gran Turismo 7 mérite son statut d'incontournable des jeux de course. Appréciée des critiques, la nouvelle sortie de Polyphony Digital est parvenue à se faire son trou, proposant une expérience fun relativement classique tout en montrant son amour de l'univers automobile à travers une quantité astronomique de contenu éducatif et documentaire. Son seul petit défaut ? Son absence d'ambition côté gameplay, Gran Turismo 7 restant une sortie cross-génération bridée par les caractéristiques techniques de la PS4. IGN lui attribue la note de 90 / 100 : "En mélangeant le format immuable des jeux GT avec le focus stoïque de GT Sport sur le multijoueur en ligne compétitif, Gran Turismo 7 fait quelques erreurs mais reste une performance digne d'un podium pour son développeur Polyphony Digital." Destructoid, la respectée revue américaine lui offre un très beau 85/100 : "Gran Turismo 7 n'est pas une refonte complète de la formule des jeux de course, mais n'a pas besoin de l'être."

Côté français, le jeu est un succès, même si les notes sont un peu moins dithyrambiques, une tendance assez commune dans les notations. On retrouve Gran Turismo noté 80 / 100 chez IGN France, qui commente sa note par un : "Une synthèse des licences GT et GT Sport, mais toujours avec les mêmes défauts. GT7 reste une belle lettre d'amour à l'histoire du sport automobile et une très bonne "simarcade"." tandis que Gameblog lui offre lui aussi 80 / 100 : "Gran Turismo 7 est loin d'être la meilleure simulation de course du marché, mais c'est une lettre d'amour envers les voitures, et il brille dans d'autres endroits que la simple course."

State of Play de Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 apporte de grandes innovations techniques. Développé par Polyphony Digital, ce nouveau titre nous fait montre de son travail minutieux au niveau des modèles de voiture jusque dans leurs moindres petits détails. On retrouve aussi la mention de la technologie de Ray-Tracing, qui offrira une lumière plus vraie que nature aux joueurs possédant la Playstation 5. Elle sera disponible dans le mode Replay du jeu et dans le Garage, les performances de la console ne permettant pas d'assurer des framerates assez élevés en jeu et avec Ray-Tracing. Il s'agit en effet de la technologie graphique la plus gourmande parmi les récentes innovations.

Qui dit jeu de course dit aussi paysages changeants et météo dynamique. Gran turismo 7 ne pêchera pas de ce côté là puisqu'il offrira des effets météorologiques entièrement progressifs, afin de plonger les joueurs sur des pistes évolutives, où l'on pourra constater la formation progressive de flaques d'eau par exemple. Sony parle même de l'influence de la chaleur et du degré d'humidité dans l'air sur la conduite, pour satisfaire les amateurs de simulations ultra-réalistes. Ajoutez à cela les réponses haptiques des manettes de PS5 et vous obtiendrez une expérience de conduite plus vraie que nature, si l'on en croit les mots du géant nippon.

Enfin, le State of Play s'est attardé sur sa "World Map", une fonctionnalité de menu modélisant entièrement le monde de Gran Turismo 7 et offrant au joueur l'opportunité de naviguer entre les différentes activités disponibles. On retrouve parmi ces dernières le Musée, qui regroupera des informations et contenus interactifs sur l'histoire des différents grands pontes du sport automobile, offrant l'opportunité aux mordus de voitures et d'histoire de satisfaire leur soif de savoir. A ses côtés, on retrouvera aussi le Café, un lieu ou vous pourrez rencontrer certaines des personnalités les plus éminentes du monde automobile, pour une introduction immersive à cet univers prolifique.

Trailer de Gran Turismo 7

Gameplay de Gran Turismo 7

Gran Turismo est un jeu de simulation de courses automobiles. Il regroupe plusieurs modes de jeu qui sont essentiellement centrés sur l'acquisition, l'utilisation et la personnalisation de véhicules. On y retrouve le mode GT Simulation qui englobe l'expérience de campagne solo, ainsi que de nombreuses fonctionnalités et assets qui ont marqué l'histoire de la franchise, comme les Championnats, les Evènements spéciaux, l'Ecole de conduite, des Circuits ou encore le Garage de tuning. Il comprendra des graphismes de haute volée, particulièrement en ce qui concerne le design des voitures, ainsi qu'une météo dynamique. Côté nouveautés, on retrouve certains modes de Gran Turismo Sport, comme le Brand Central ou encore le mode Découvrir. Le jeu aura aussi un puissant mode photo.