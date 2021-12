Sonic Frontiers : le hérisson bleu revient dans un jeu en monde ouvert

Sonic n'a pas encore trente ans qu'il se lance une nouvelle fois dans de nouvelles aventures. Le hérisson véloce sera le protagoniste principal de Sonic Frontiers, un jeu en open-world qui sortira début 2022. Toutes les infos.

Les Game Awards sont souvent le terrain de jeu des éditeurs de jeux vidéo, et l'édition 2021 n'a pas fait exception. Parmi les nombreuses annonces de la soirée on a pu entrapercevoir un petit rongeur familier. Sonic Frontiers arrive sur nos consoles dès le début de l'année 2022, et fait déjà pas mal parler de lui. Pourquoi ? Premièrement car la licence de SEGA était en légère perte de vitesse. Après des sorties mitigées, notamment avec le remaster de Sonic Colors, il subsistait quelques symptômes montrant une licence au ralentit, voire un hérisson allant droit dans le mur. Il faut dire que là ou un certain plombier, son concurrent de toujours, a su nous présenter des jeux variés, Sonic est souvent resté cantonné dans sa formule type. Or, Sonic Frontiers marque un gros, très gros virage. Ce nouveau titre s'est présenté dans un trailer haute vitesse, et devrait proposer une expérience en monde ouvert.

Le trailer de Sonic Frontiers

Gameplay

Pour l'instant, difficile de s'exprimer sur la nature exacte du gameplay de Sonic Frontiers, mais SEGA a laissé transparaître quelques détails sur cette expérience d'un tout nouveau genre : "Une expérience inédite, accélérez vers de nouvelles hauteurs et vivez le frisson de la liberté en monde ouvert et à haute vitesse. Combattez les ennemis puissants des Starfall Islands, en accélérant au milieu des forêts denses, des cascades débordantes et des déserts arides." En bref, Sonic Frontiers intégrera des fonctionnalités open-world, enfin pas tout à fait puisqu'il est plutôt fait mention "d'open-zones" sur le site officiel du jeu. Certains leakers parlent déjà d'un système d'expérience et d'arbre de compétence, tandis que SEGA reste assez silencieux sur le sujet. En tout cas niveau graphismes, Sonic Frontiers semble assez impressionnant.

Pour l'instant, aucune date de sortie exacte n'a été officiellement révélée par SEGA. Sonic Frontiers est annoncé pour l'été 2022, et sortira sur toutes les plateformes, y compris les consoles last-gen. On retrouvera le hérisson bleu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.