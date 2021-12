Splinter Cell : Sam Fischer reprend du service dans un remake Ubisoft

Ubisoft a annoncé son projet de développer un remake du premier Splinter Cell, synonyme du retour de l'agent le plus connu du jeu vidéo. Une annonce qui tombe à pic, au moment des vingt ans de la licence.

Les fans de Splinter Cell se sont réveillés les yeux pleins d'étoiles en cette période de fête. Ubisoft a annoncé à travers une note de blog travailler sur un remake complet du premier épisode des aventures de Sam Fischer, et tout comme l'agent d'Echelon, on a hâte de reprendre du service. Ce remake sortira tout droit des studios de développement d'Ubisoft Toronto, et reprendra l'intrigue du premier Splinter Cell paru en 2002. On ne peut que saluer la décision du studio de ne pas effectuer un simple remaster de ce jeu légendaire, une décision logique si l'on en croit les mots de Matt West, producteur chez Ubisoft : "Pour moi un remake prend tout ce qu'un remaster fait et va un petit peu plus loin. Le Splinter Cell original comprenait beaucoup de choses incroyables et révolutionnaires au moment de sa sortie, il y a 19 ans. Or les joueurs d'aujourd'hui ont des goûts encore plus raffinés. Alors je pense que ce projet doit être un remake plutôt qu'un remaster."

Les fans de l'espion favori de Tom Clancy pourront donc profiter d'un jeu entièrement neuf, basé sur le moteur graphique Snowdrop. Or Snowdrop, ce n'est pas une mince affaire. C'est un moteur graphique massif, au potentiel assez incroyable... utilisé dans des titres jusqu'ici assez moyens (hello The Division et The Division 2). Il sera aussi celui du prochain jeu Avatar : Frontiers of Pandora et de l'ambitieux projet d'open world Star Wars confié à Ubisoft par Disney et Lucasfilm. En bref, il y a de quoi s'attendre à des graphismes de haute qualité pour ce remake de Splinter Cell.

Pour l'instant, le projet n'en est qu'à ses premiers balbutiements, difficile donc d'espérer une date de sortie en 2022. Le studio canadien a d'ailleurs annoncé recruter pour ce projet qui comprendra à la fois "tout ce qui a fait Splinter Cell, Splinter Cell" mais aussi des innovations dans certains domaines, si l'on en croit les mots de Peter Handrinos, producteur technique : "On va se poser la question "où est ce qu'on doit innover ? Comment introduire des fonctionnalités qui sont à la fois un héritage du jeu original mais peuvent aussi apporter ce remake au niveau que l'on attend de notre studio aujourd'hui ? Et comment surprendre les joueurs ? Nous souhaitons leur apporter quelque chose de nouveau tout en restant connectés aux sentiments qu'ils ont eu en découvrant le chef d'œuvre qu'était le jeu original."

Splinter Cell remake, sortie pas avant 2023, sur consoles et PC