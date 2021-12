Avatar Frontiers of Pandora : date de sortie, gameplay... Toutes les infos

Le monde d'Avatar s'étend avec un jeu vidéo sous l'égide d'Ubisoft, une expérience en monde-ouvert à gros budget que beaucoup de fans attendent de découvrir avec impatience cette année. En attendant sa sortie, on vous résume tout ce que l'on sait d'Avatar : Frontiers of Pandora.

Petit retour dans le temps, nous sommes en 2009, vous êtes au fond de votre siège au cinéma, bouche bée devant les paysages virtuels d'Avatar. Que l'on ait apprécié l'épopée épique de James Cameron ou non, force est de constater les prouesses techniques et technologiques qui rendent ce film sur fond vert plus vrai que nature. Sans oublier l'invention d'un monde complexe, Pandora, une planète marquée par la relation étroite entre sa faune et sa flore, et la richesse de ses sols, convoités par les appétits terrestres. En bref, Avatar c'est un univers qui attendait d'être exploré, et c'est d'ailleurs le projet de Massive Games et Ubisoft qui développent Avatar : Frontiers of Pandora. Trailers, date de sortie et gameplay, on vous résume tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

Trailer

Gameplay d'Avatar Frontiers of Pandora

Annoncé à l'origine en 2017 par les équipes de Massive Entertainment, Avatar : Frontiers of Pandora est un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert à la première personne, incluant sans doute aucun des éléments de RPG (arbre de compétence, niveaux, quêtes...). Le jeu s'inscrit dans la catégorie des triple A et bénéficie d'un budget à la hauteur de son ambition. Basé sur le moteur graphique Snowdrop d'Ubisoft, Avatar Frontiers of Pandora proposera des graphismes de haute qualité et sera par conséquent réservé uniquement aux consoles next-gen (PS5 et Xbox Series), au PC et au Cloud Gaming. En ce qui concerne son scénario, on y incarnera des Navis tentant de faire face aux ambitions destructrices de la RDA (Administration de Développement des Ressources, les méchants dans le film) dans les Terres de l'Ouest. Il s'agit d'une région inexplorée de Pandora, nous offrant une faune et une flore inédite ainsi que des paysages à couper le souffle.

Ubisoft n'a pas encore précisé une date de sortie exacte pour ce projet ambitieux, si ce n'est qu'il sortirait courant 2022. Marquez l'emploi du conditionnel, puisque la situation sanitaire a des conséquences très aléatoires sur les dates de sortie. En tout cas, espérons que Massive Entertainment et Ubisoft prennent le temps nécessaire pour nous fournir une expérience à la hauteur de ses promesses, pour nous éviter une déception similaire au traumatisme très frais que fût Battlefield 2042. Le jeu sortira sur consoles next-gen (Playstation 5, Xbox Series X|S) et PC uniquement, mais aussi sur Google Stadia. Nous vous communiquerons les configurations PC recommandées quand Ubisoft les publiera, mais il faudra sans aucun doute s'armer d'une machine assez performante pour pouvoir y jouer dans de bonnes conditions.