Lost Ark : Comment accéder à l'accès anticipé du MMORPG ?

Après la sortie de New World en septembre dernier, Amazon Games revient avec un nouvel MMORPG : Lost Ark. Cette création conjointe avec le studio sud-coréen SmileGate propose un gameplay proche d'un Diablo, disponible en accès anticipé depuis 24 heures.

[Mis à jour le 09 février 2022 à 12h02] Après le succès court mais intense de New World en septembre dernier, Amazon Games poursuit son investissement dans les MMORPG avec l'arrivée de Lost Ark. Ce produit d'une collaboration avec le studio SmileGate RPG nous offre une expérience inédite, avec sa vue isométrique et son gameplay hack'n'slash qui n'est pas sans rappeler les titres Diablo. Une expérience que nous avons eu l'occasion de tester, et que vous pouvez vous aussi découvrir dès aujourd'hui. En effet, SmileGate a ouvert ses serveurs en accès anticipé, proposant aux aventuriers de découvrir ce free-to-play en long en large et en travers. On vous explique comment rejoindre l'aventure.

Pour rejoindre l'accès anticipé de Lost Ark, vous devez au préalable avoir acheté le pack Fondateur du jeu. En effet, bien que Lost Ark soit entièrement free-to-play, il existe des packs "Fondateur" vous permettant d'avoir accès au jeu en accès anticipé en plus de recevoir différents objets et cosmétiques en jeu. Ces packs varient en prix et en contenu, allant de 14,99 € pour le pack Bronze à 99,99 € pour le pack Platine et sa monture exclusive. Mais gardez en tête que le monde d'Archésia est entièrement accessible gratuitement, un parti pris qui fera sans aucun doute le succès de ce hack'n'slash policé tant dans son gameplay que dans ses graphismes.

Bien que Lost Ark soit d'ores et déjà disponible en accès anticipé pour les membres fondateurs, les autres joueurs devront patienter jusqu'à la date de sortie officielle du jeu pour en découvrir les étendues sauvages. Lost Ark sera disponible à partir du vendredi 11 février à 18h heure française sur Steam. Par ailleurs, Amazon propose à tous ses membres Prime un pack d'arrivée comprenant l'Aura Cristalline, des Fragments d'Améthyste et un Coffre de combat. Vous pouvez le récupérer gratuitement via votre compte Twitch et en liant votre compte Steam à votre compte Twitch. Par ailleurs, vous pouvez déjà pré-télécharger le jeu dès aujourd'hui.

Le Gameplay de Lost Ark

Si vous n'avez pas particulièrement suivi le développement de MMORPG, sachez que Lost Ark se défini comme un hack'n'slash massivement multijoueur. Vous y incarnez un aventurier, choisi parmi cinq classes variées et entièrement personnalisables. C'est en tant que Guerriers, Tireurs d'élite, Martialistes, Mages et Assassins que vous découvrirez les mystères du monde d'Archésia et de ses sept continents. Pour ce qui est du scénario, Archésia est en proie au retour de Kazéros, le Seigneur des Abysses, enfermé depuis des éons dans le volcan qui porte son nom et qui est récemment entré en éruption. Un cataclysme qui sonne le retour de hordes démoniaques qu'il vous faudra combattre.

Quelle configuration PC pour jouer à Lost Ark ?

Bien que Lost Ark propose une vue isométrique, synonyme d'une caméra joueur assez éloignée des décors, il propose tout de même des graphismes de haut niveau, notamment au niveau des animations de combat. C'est d'ailleurs pour cette raison que les configurations minimale et recommandée pour profiter du jeu dans de bonnes conditions sont assez relevées. Notez cependant que l'espace disque nécessaire au stockage du jeu reste relativement faible, avec un peu plus de 50 Go recommandés. C'est du côté des cartes graphiques qu'il faut tourner son regard, avec une Nvidia GTX 1050 pour profiter du jeu en 1080p, et une GTX 2070 ou une RX 5700 XT pour apprécier le jeu en 1440p :

Configuration système minimale

Requiert un processeur et un système d'exploitation 64 bits

Système d'exploitation : Windows® 10 64 bits

Windows® 10 64 bits Processeur : Intel® Core™ i3/AMD® Ryzen™ 3

Intel® Core™ i3/AMD® Ryzen™ 3 Mémoire : 8 Go de mémoire vive

8 Go de mémoire vive Carte graphique : NVIDIA® GeForce® 460

NVIDIA® GeForce® 460 DirectX : version 9.0c ou supérieure (juin 2010)

version 9.0c ou supérieure (juin 2010) Réseau : connexion internet haut débit

connexion internet haut débit Stockage : au moins 50 Go d'espace disponible

au moins 50 Go d'espace disponible Autres remarques : connexion internet requise pour jouer, achats disponibles depuis le jeu

Configuration système recommandée

Requiert un processeur et un système d'exploitation 64 bits

Système d'exploitation : Windows® 10 64 bits

Windows® 10 64 bits Processeur : Intel® Core™ i5/AMD® Ryzen™ 5

Intel® Core™ i5/AMD® Ryzen™ 5 Mémoire : 16 Go de mémoire vive

16 Go de mémoire vive Carte graphique :

1080P FHD

AMD® Radeon RX560 2G

NVIDIA® GeForce® GTX 1050

NVIDIA® GeForce® GTX 660

1440P QHD

NVIDIA® GeForce® GTX 2070

AMD® Radeon RX5700XT

Ultra Specs (4K, UHD)

NVIDIA® GeForce® GTX 2080

AMD® Radeon RX 6800