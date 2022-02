Lost Ark : un MMORPG aussi unique que solide, notre test

C'est la sortie surprise de ce début de février. Lost Ark rencontre un succès monstre chez les joueurs occidentaux, séduits par son concept mêlant hack'n'slash et jeu massivement multijoueur. Nous avons eu l'occasion de le tester, voici notre avis.

[Mis à jour le 10 février 2022 à 14h23] L'aventure MMORPG a été mouvementée pour Amazon Games. Après un succès monstre dans ses premières semaines, New World est progressivement tombé en disgrâce en raison de nombreux bugs qui plombent l'expérience des joueurs. Loin d'être découragés par cette relative déconvenue, Amazon Game se relance dans un nouveau projet, visant à faire découvrir le phénomène New World aux joueurs occidentaux. Déjà très populaire en Corée du Sud, ce hack'n'slash free-to-play massivement multijoueur débarque en Europe cette semaine, et a déjà ouvert ses portes aux joueurs pour son accès anticipé. On vous explique comment le télécharger.

Pour rejoindre l'accès anticipé de Lost Ark, vous devez au préalable avoir acheté le pack Fondateur du jeu. En effet, bien que Lost Ark soit entièrement free-to-play, il existe des packs "Fondateur" vous permettant d'avoir accès au jeu en accès anticipé en plus de recevoir différents objets et cosmétiques en jeu. Ces packs varient en prix et en contenu, allant de 14,99 € pour le pack Bronze à 99,99 € pour le pack Platine et sa monture exclusive. Mais gardez en tête que le monde d'Archésia est entièrement accessible gratuitement, un parti pris qui fera sans aucun doute le succès de ce hack'n'slash policé tant dans son gameplay que dans ses graphismes.

Déjà paru il y un peu plus de trois ans en Corée du Sud, Lost Ark nous fait l'honneur de débarquer en occident grâce à l'intervention d'Amazon Games. Fini les bidouillages de localisation par VPNs en tous genres pour tenter de jouer à ce hack'n'slash massivement mutijoueur, fini l'incompréhension totale devant son texte en coréen ou en russe. Cette version occidentale nous permet de découvrir un jeu à l'énorme potentiel et au gameplay unique, nous offrant enfin l'occasion de découvrir Archésia, ses mystères et ses îles, seul ou à plusieurs. Et, bien qu'il ne bouleverse pas le joueur par une histoire ou un univers tragiquement prenants, il sait s'imposer comme un pilier d'un genre relativement nouveau, proposant à la fois une expérience de MMORPG aboutie et un hack'n'slah diaboliquement efficace.

Car en effet, question de goût, l'univers de Lost Ark est assez particulier. Archésia, bien qu'unique, reste un monde assez générique, où les gentils combattent le retour des méchants dans une quête principale dont les enjeux seront très loin de vous empêcher de dormir la nuit. Mais à vrai dire, bien que le monde et le scénario de Lost Ark semblent relativement génériques, son gameplay compense largement par son exquise réalisation. Peu de jeux arrivent à rendre aussi satisfaisant le fait de pourfendre des démons par milliers, grâce à un système de classe équilibré, à des compétences aux effets visuels très travaillés et à des graphismes de haute qualité. Et oui, le pourquoi du comment du retour de l'ennemi du Royaume n'a que peu d'importance, question de sensibilité personnelle, quand on prend autant de plaisir à détruire ses armées en groupe. Le monde est beau, les sorts et les attaques fusent dans tous les sens, un combo efficace pour procurer au joueur un sentiment de satisfaction intense.

Le système de quête est simple, permettant d'accéder relativement rapidement au contenu haut niveau, tandis que le mode joueur contre joueur est à la fois un plaisir pour les yeux et pour votre esprit compétitif. Si l'on reste, encore une fois question de goût, assez insensible à son esthétique très coréenne, on ne peut rester de marbre face à son gameplay addictif et parfaitement réalisé. On a envie d'apprendre à bien prendre en main sa classe, de découvrir ses sorts, touché par cette éternelle envie du "get good". Ajoutez à cela la relative liberté qu'offre le système de leveling et de compétences et vous obtiendrez un hack'n'slash varié, proposant à tout type de joueur une expérience qui lui convient. En plus, Lost Ark est entièrement free-to-play, sans trop tomber dans les écueils du pay-to-win. Alors pourquoi ne pas l'essayer ?

Un succès monstre pour l'accès anticipé

En ayant réunit déjà plus de 500 000 joueurs près de 24 heures après le début de son accès anticipé, Lost Ark se place progressivement comme l'un des plus gros succès de ce début d'année. Un présage de bon augure quand on considère que le jeu sera entièrement disponible gratuitement dès ce vendredi. L'ouverture des serveurs aux joueurs du monde entier pourrait bien être un évènement de taille pour les équipes d'Amazon Games, en charge de la maintenance et de la gestion de ses serveurs. Après les grosses difficultés connues par les joueurs lors du lancement de New World, les regards se tournent vers le studio du géant du e-commerce pour la gestion d'une affluence certaine vendredi prochain.

Bien que Lost Ark soit d'ores et déjà disponible en accès anticipé pour les membres fondateurs, les autres joueurs devront patienter jusqu'à la date de sortie officielle du jeu pour en découvrir les étendues sauvages. Lost Ark sera disponible à partir du vendredi 11 février à 18h heure française sur Steam. Par ailleurs, Amazon propose à tous ses membres Prime un pack d'arrivée comprenant l'Aura Cristalline, des Fragments d'Améthyste et un Coffre de combat. Vous pouvez le récupérer gratuitement via votre compte Twitch et en liant votre compte Steam à votre compte Twitch. Par ailleurs, vous pouvez déjà pré-télécharger le jeu dès aujourd'hui.

Le Gameplay de Lost Ark

Si vous n'avez pas particulièrement suivi le développement de MMORPG, sachez que Lost Ark se défini comme un hack'n'slash massivement multijoueur. Vous y incarnez un aventurier, choisi parmi cinq classes variées et entièrement personnalisables. C'est en tant que Guerriers, Tireurs d'élite, Martialistes, Mages et Assassins que vous découvrirez les mystères du monde d'Archésia et de ses sept continents. Pour ce qui est du scénario, Archésia est en proie au retour de Kazéros, le Seigneur des Abysses, enfermé depuis des éons dans le volcan qui porte son nom et qui est récemment entré en éruption. Un cataclysme qui sonne le retour de hordes démoniaques qu'il vous faudra combattre.

Quelle configuration PC pour jouer à Lost Ark ?

Bien que Lost Ark propose une vue isométrique, synonyme d'une caméra joueur assez éloignée des décors, il propose tout de même des graphismes de haut niveau, notamment au niveau des animations de combat. C'est d'ailleurs pour cette raison que les configurations minimale et recommandée pour profiter du jeu dans de bonnes conditions sont assez relevées. Notez cependant que l'espace disque nécessaire au stockage du jeu reste relativement faible, avec un peu plus de 50 Go recommandés. C'est du côté des cartes graphiques qu'il faut tourner son regard, avec une Nvidia GTX 1050 pour profiter du jeu en 1080p, et une GTX 2070 ou une RX 5700 XT pour apprécier le jeu en 1440p :

Configuration système minimale

Requiert un processeur et un système d'exploitation 64 bits

Système d'exploitation : Windows® 10 64 bits

Windows® 10 64 bits Processeur : Intel® Core™ i3/AMD® Ryzen™ 3

Intel® Core™ i3/AMD® Ryzen™ 3 Mémoire : 8 Go de mémoire vive

8 Go de mémoire vive Carte graphique : NVIDIA® GeForce® 460

NVIDIA® GeForce® 460 DirectX : version 9.0c ou supérieure (juin 2010)

version 9.0c ou supérieure (juin 2010) Réseau : connexion internet haut débit

connexion internet haut débit Stockage : au moins 50 Go d'espace disponible

au moins 50 Go d'espace disponible Autres remarques : connexion internet requise pour jouer, achats disponibles depuis le jeu

Configuration système recommandée

Requiert un processeur et un système d'exploitation 64 bits

Système d'exploitation : Windows® 10 64 bits

Windows® 10 64 bits Processeur : Intel® Core™ i5/AMD® Ryzen™ 5

Intel® Core™ i5/AMD® Ryzen™ 5 Mémoire : 16 Go de mémoire vive

16 Go de mémoire vive Carte graphique :

1080P FHD

AMD® Radeon RX560 2G

NVIDIA® GeForce® GTX 1050

NVIDIA® GeForce® GTX 660

1440P QHD

NVIDIA® GeForce® GTX 2070

AMD® Radeon RX5700XT

Ultra Specs (4K, UHD)

NVIDIA® GeForce® GTX 2080

AMD® Radeon RX 6800