Nos astuces pour gérer ses batailles dans Total War Warhammer 3

Total War Warhammer 3 est enfin arrivé, dernier chapitre des aventures de la franchise de jeux de stratégie dans l'univers de Warhammer Fantasy. Seulement, si vous découvrez cette licence, il est nécessaire de connaitre plusieurs astuces avant de se lancer dans la conquête de son monde fantastique.

Si vous n'avez jamais mis les mains sur un jeu Total War, ou si vous souhaitez simplement vous rafraîchir la mémoire à l'occasion de la sortie de Total War Warhammer 3, sachez que ses commandes sont extrêmement différentes de celles d'un jeu classique sur PC. Et, lors d'une bataille, il est nécessaire d'apprendre certains raccourcis clavier pour faciliter le bon déroulement de votre partie. Or, ces raccourcis ne sont pas toujours évidents. Grouper ses unités, les faire se déplacer en formation, ordonner une attaque simultanée, sélectionner son héros ou son seigneur afin d'utiliser ses compétences sont autant de manipulations qui peuvent être complexe pour un néophyte. Pour vous aider, nous vous avons regroupé une petite liste des choses à connaître absolument avant de lancer un combat dans Total War Warhammer 3 :

Prendre en main votre UI : l'Interface Utilisateur d'un jeu comme Total War Warhammer 3 est riche et complexe, nous vous la décortiquons dans l'image ci-dessous.

L'UI de bataille de Total War Warhammer 3 © Linternaute.com

Les cartes d'unité sont vos meilleures amies : les cartes d'unité en bas de votre écran lors d'un combat vous permettent de gérer votre armée en quelques clics, en plus de vous donner des informations essentielles sur leur moral, leur vie et leurs effets actifs. Gérer vos groupement, ordres d'attaque, ou sélections depuis les cartes d'unité peut vous faire gagner un temps considérable. Surtout lorsque vous appliquez les commandes ci-dessous. Sachez que la position des cartes d'unité se retranscrit sur leur position sur la carte.

: Fait apparaître ou disparaître l'UI pour une bataille plus cinématique N : Vous permet de zoomer

L'univers de Warhammer Fantasy est un monde riche et complexe et bien qu'il ai déjà été exploré par les deux premiers Total War Warhammer, ce dernier épisode pousse encore plus loin la construction de son univers prolifique. Par ailleurs, Total War Warhammer 3 est aussi le plus abouti de la trilogie dans tous ses aspects de gameplay, rendant l'expérience relativement complexe pour un néophyte. Si vous voulez vous lancer pour la première fois dans une campagne Total War, ou si vous souhaitez simplement bénéficier de quelques conseils avant de lancer ce troisième volet, nous espérons que ce léger guide vous aura aidé à prendre en main son système de bataille relativement complexe.