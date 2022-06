Pokémon Ecarlate et Violet : coop, trailer, date de sortie... Toutes les infos

C'est à travers un trailer inédit que The Pokémon Company et Nintendo nous en ont appris un peu plus sur Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet. Et préparez-vous, la neuvième génération vous réserve de belles surprises.

[Mis à jour le 2 juin 2022 à 11h40] Pokémon s'apprête à entrer dans sa neuvième génération ! Les deux jeux Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet nous ont été dévoilés tout récemment par The Pokémon Company et Nintendo, et se sont enfin vus dotés d'une date de sortie officielle. Mais ce n'est pas tout, on a pu apercevoir à travers un nouveau trailer ce que ces deux nouvelles cartouches nous réservent, et elles proposent énormément de contenu inédit. En plus d'une myriade de nouveaux Pokémon de la neuvième génération (dont on connait déjà 8 membres !), Pokémon Ecarlate et Violet apportent un jeu en monde ouvert, explorable en coopération jusqu'à quatre joueurs, ainsi que des échanges de Pokémon en ligne ! Mais c'est aussi une toute nouvelle région à explorer, et des Pokémon à attraper !

Le nouveau trailer

Quelle nouvelle région dans Pokémon Ecarlate et Violet ?

Bien qu'elle n'ait pas été clairement nommée lors de la Pokémon Presents du dimanche 27 février dernier, une nouvelle région accueillera l'intrigue des jeux Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate. Nos dresseurs favoris pourront y découvrir de nouveaux Pokémon, un monde "pour petits et grands" explorable entièrement de manière ouverte, sans transition entre les zones et proposant de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui auront vite fait de convaincre les fans et les accros de la formule Pokémon. On y retrouve du jeu en coopération jusqu'à quatre joueurs, de l'échange de Pokémon. Visuellement, le monde de Pokémon Ecarlate et de Pokémon Violet n'est pas sans nous rappeler certaines côtes européennes. A suivre...

Quels sont les starters dans Pokémon Ecarlate et Violet ?

Si vous souhaitiez varier un peu vos premières heures de jeu dans les nouveaux jeux Pokémon de la 9G, c'est chose fête. On y retrouvera trois starters inédits, qui ne sont autre que Poussacha, Coiffeton et Chochodile. Nos trois petits camarades nous proposent une nouvelle façon de découvrir le monde inédit de ces jeux Pokémon neuvième génération. Et hors de question de s'en priver. Poussacha est un Pokémon de type plante, tandis que Coiffeton est de type eau et Chochodile de type feu.

Quels nouveaux Pokémon Légendaires dans Pokémon Ecarlate et Violet ?

Qui dit nouvelle génération de Pokémon, dit aussi nouveaux Pokémon Légendaires. On retrouvera bien entendu ces animaux mythiques dans les deux versions Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet. Koraidon sera le Pokémon Légendaire de la version Ecarlate, tandis que Miraidon sera celui de la version Violet. On a aussi pu apercevoir trois nouveaux Pokémon dans ce trailer, en la personne de Olivini (plante), Gourmelet (normal) et Pohm (elektrik), tous aussi mignons les uns que les autres. Retrouvez toutes les infos sur le site officiel de Pokémon.

Les deux nouveaux Pokémon légendaires © The Pokémon Company

Le Pokédex de la 9e génération

Entre les nouveaux Pokémon Légendaires, les trois Pokémon starters et trois nouveaux Pokémon, le tout récent trailer de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet nous a offert pas mal d'information sur nos nouveaux compagnons. Huit noms peuvent être tirés de toute cette excitation pour former le premier Pokédex de la neuvième génération. Un pokédex qu'il faudra sans aucun doute remplir pour Olim et Turum, vos deux nouveaux professeurs, à découvrir juste ci-dessous. Pour l'instant, on se concentre sur les nouveaux Pokémon du Pokédex :

Miraidon

Koraidon

Poussacha

Coiffeton

Chochodile

Pohm

Gourmelet

Olivini

Deux nouveaux professeurs

Pour la première fois dans l'histoire des jeux Pokémon, vos protagonistes pourront rencontrer deux professeurs différents en fonction de votre version du jeu. Turum est le professeur de la version Violet tandis que Olim est la professeure de la version Ecarlate. Bien entendu à part quelques lignes de dialogue ils ne devraient pas offrir de contenu très différent d'une version à l'autre. Une question de goût, comme souvent pour le choix entre les deux versions.

Vos deux professeurs pour l'aventure © The Pokémon Company

Si la sortie de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet est un petit évènement pour la communauté des joueurs Pokémon, c'est aussi un moment important pour le monde du jeu vidéo. Pokémon s'est implanté depuis un peu plus de 25 ans comme un pilier de la pop culture, dans tous les médiums culturels imaginables. Mais c'est bien dans le jeu vidéo que nos petits animaux préféré ont créé le plus d'attentes auprès de leur public. Et on connait enfin la date de sortie officielle : le 18 novembre 2022 sur Nintendo Switch.