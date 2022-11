Quel starter choisir dans Pokémon Ecarlate et Violet ? Le point sur les évolutions

Le nouveau succès de l'année se trouve du côté de Nintendo avec la sortie de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet. Une nouvelle génération de jeux rafraîchissante pour la licence, et dont on vous explique tous les starters en détails

Après avoir conquis les cœurs de la presse par son innovation décomplexée, son open-world immersif et son scénario épique, Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet ont débarqué sur nos consoles Nintendo Switch. Au tour des joueurs de se lancer dans cette nouvelle aventure 100% Pokémon, qui vous emmènera découvrir une toute nouvelle région, de nouveaux professeurs et surtout, une toute nouvelle génération de Pokémon. Si vous aussi vous avez craqué pour Pokémon Ecarlate ou Pokémon Violet et que vous souhaitez savoir quel starter choisir, nous vous donnons un petit coup de main juste ci-dessous.

Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet vous proposent comme d'habitude trois Pokémon Starters, strictement identiques entre les deux versions. Il s'agit d'ailleurs de Chochodile, Poussacha et Coiffeton. On vous les présente un peu plus en détail juste ci-dessous mais avant, sachez que théoriquement, ces trois Pokémon sont aussi puissants les uns que les autres. Seulement, la variété des ennemis que vous rencontrerez en début de partie, ainsi que les différentes évolutions de vos Pokémon Starters influent directement sur la difficulté de vos premières heures de jeu. Par ailleurs, il est important de choisir un Starter qui vous plaît au delà de ses performances. Cela étant dit, on s'intéresse ici au meilleur Pokémon des trois.

Les trois starters, Poussacha, Chochodile et Coiffeton © The Pokémon Company

Poussacha : Pokémon de type plante

Pokémon de type plante Chochodile : Pokémon de type feu

Pokémon de type feu Coiffeton : Pokémon de type eau

Sans grande surprise, si vous cherchez la meilleure performance en début de partie, Chochodile sera votre premier choix. Outre son grand sourire et son immense appétit, il possède le type (feu) le plus efficace en début de partie, à la fois offensivement et défensivement. Il sera aussi très efficace dans vos combats d'Arène, notamment contre Grusha qui se trouve à l'Arène du Mont Nappé, et contre Colza qui se trouve être le Champion d'Arène de Cuencia. Son évolution finale qui n'a pour l'instant toujours pas de nom se trouve être un Pokémon à double type, Feu et Fantôme.

Coiffeton est quant à lui une option très solide pour votre early-game. Il est très efficace contre certains des Pokémon les plus communs en début de partie, malgré le fait que son type soit assez répandu dans Pokémon Ecarlate et Violet. Son évolution, toujours non-découverte pour l'instant, possède le double type Eau et Combat, en faisant un très bon choix contre tous les Pokémon normaux.

Poussacha et ses évolutions © The Pokémon Company

Poussacha est le seul starter à posséder cinq faiblesses, un total assez dur pour votre début de partie. Il est excellent contre les Pokémon de type eau, mais ses avantages restent limités. En revanche, ses évolutions restent de loin les plus agréables à l'oeil. Il est vrai que le look de nos Pokémon en évolution finale est important, et sur ce point là, Poussacha remporte haut la main la bataille. Son évolution sera un Pokémon de double type également, de type Plante et Sombre. Bien qu'on ne connaisse pas encore son nom, on en a déjà les premières images (juste ci-dessus), et Poussacha peut se défendre de grandir à la fois en taille et en style.

Histoire de faire un petit point sur les évolutions des starters au jour de la sortie de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet, aucun dresseur n'a pour l'instant découvert le nom exact de chacune des évolutions finales ou intermédiaires de nos compagnons. On connaît cependant leur type, que l'on vous résume juste ci-dessous :