Quels sont les codes de triche de GTA 5 sur PS5 ? Notre guide

GTA 5 vous propose essentiellement un univers sandbox ou tout est possible, d'obtenir la voiture de sport la plus rutilante de tous les temps à tout faire exploser avec votre hélicoptère militaire. Incontournable de la série, les codes de triche qui peuvent vous donner quelques coups de pouce dans certaines situations.

Grand classique dans la série des jeux Gran Theft Auto, les codes de triche font leur retour avec la sortie de GTA 5 sur PS5. Ces petits enchaînements de touches peuvent vous permettre d'obtenir instantanément tout ce qu'il vous faut pour faire de vous le prince des rues de Los Santos. Et par tout ce qu'il faut, on entend tout un tas de bolides, avions, hélicoptères et armes plus explosives les unes que les autres. Si vous aussi vous souhaitez vous faire plaisir dans votre partie, nous vous avons préparé la liste de tous les codes de triche présents dans GTA 5, de la simple voiture de sport à l'invincibilité la plus totale. Notre guide :

Utiliser des codes de triche pendant votre partie bloquera l'obtention de trophées, utilisez les sauvegardes à bon escient.

Les véhicules

Côté véhicules, il y a de quoi s'amuser sur GTA 5 © Rockstar

Duster (avion agricole) : Droite - Gauche - R1 - R1 - R1 - Gauche - Triangle - Triangle - Croix - Rond - L1 - L1

(avion agricole) : Droite - Gauche - R1 - R1 - R1 - Gauche - Triangle - Triangle - Croix - Rond - L1 - L1 Buzzard (hélicoptère de combat) : Rond- Rond -L1- Rond -Rond -Rond - L1 - L2 - R1 - Triangle - Rond - Triangle

(hélicoptère de combat) : Rond- Rond -L1- Rond -Rond -Rond - L1 - L2 - R1 - Triangle - Rond - Triangle Avion de voltige : Rond - Droite - L1- L2 - Gauche - R1 - L1 - L1 - Gauche - Gauche - Croix - Triangle

: Rond - Droite - L1- L2 - Gauche - R1 - L1 - L1 - Gauche - Gauche - Croix - Triangle Rapid GT (voiture de course): R2 – L1 – Rond – Droite – L1 – R1 – Droite – Gauche – Rond – R2

(voiture de course): R2 – L1 – Rond – Droite – L1 – R1 – Droite – Gauche – Rond – R2 Sanchez (motocross) : Rond – Croix – L1 – Rond – Rond – L1 – Rond – R1 – R2 – L2 – L1 – L1

(motocross) : Rond – Croix – L1 – Rond – Rond – L1 – Rond – R1 – R2 – L2 – L1 – L1 Stretch (limousine) : R2 – Droite – L2 – Gauche – Gauche – R1 – L1 – Rond – Droite

(limousine) : R2 – Droite – L2 – Gauche – Gauche – R1 – L1 – Rond – Droite Trashmaster (camion-poubelle) : Rond – R1 – Rond – R1 – Gauche – Gauche – R1 – L1 – Rond – Droite

(camion-poubelle) : Rond – R1 – Rond – R1 – Gauche – Gauche – R1 – L1 – Rond – Droite PCJ 600 (moto de course) : R1 – Droite – Gauche – Droite – R2 – Gauche – Droite – Carré – Droite – L2 – L1 – L1

(moto de course) : R1 – Droite – Gauche – Droite – R2 – Gauche – Droite – Carré – Droite – L2 – L1 – L1 Comet (voiture de course) : R1 – Rond – R2 – Droite – L1 – L2 – Croix – Croix – Carré – R1

(voiture de course) : R1 – Rond – R2 – Droite – L1 – L2 – Croix – Croix – Carré – R1 Caddie de Golf : Rond – L1 – Gauche – R1 – L2 – Croix – R1 – L1 – Rond – Croix

: Rond – L1 – Gauche – R1 – L2 – Croix – R1 – L1 – Rond – Croix BMX : Gauche – Gauche – Droite – Droite – Gauche – Droite – Carré – Rond – Triangle – R1 – R2

Les armes

Côté armes aussi © Rockstar

Balles explosives : Droite – Carré – Croix – Gauche – R1 – R2 – Gauche – Droite – Droite – L1 – L1 – L1

: Droite – Carré – Croix – Gauche – R1 – R2 – Gauche – Droite – Droite – L1 – L1 – L1 Coups de poings explosifs : Droite – Gauche – Croix – Triangle – R1 – Rond – Rond – Rond – L2

: Droite – Gauche – Croix – Triangle – R1 – Rond – Rond – Rond – L2 Balles enflammées : L1 – R1 – Carré – R1 – Gauche – R2 – R1 – Gauche – Carré – Droite – L1 – L1

: L1 – R1 – Carré – R1 – Gauche – R2 – R1 – Gauche – Carré – Droite – L1 – L1 Visée au ralenti : Carré – L2 – R1 – Triangle – Gauche – Carré – L2 – Droite – Croix

: Carré – L2 – R1 – Triangle – Gauche – Carré – L2 – Droite – Croix Obtenir des armes : Triangle – R2 – Gauche – L1 – Croix – Droite – Triangle – Bas – Carré – L1 – L1 – L1

Codes de triche

On peut même y jouer à dieu © Rockstar