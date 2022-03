The Witcher 4 : CD Projekt annonce un nouveau jeu en développement

C'est une annonce qui sera sans aucun doute du goût de nombreux fans. La saga de jeux vidéo The Witcher reprend du service avec l'arrivée d'un prochain titre. Ce "The Witcher 4" comme on pourrait être tenté de l'appeler apporte avec lui de nombreuses nouveautés.

[Mis à jour le mardi 22 mars 2022 à 16h50] Quelle ne fût pas la surprise de la sphère internet lorsque CD Projetk RED s'est fendu d'un article blog et d'un tweet nous annonçant rien de moins que la poursuite de la série de jeux vidéo à succès The Witcher ! Les fans du monde entier se réjouissent devant cette nouvelle d'importance, impliquant un retour sous les projecteurs de l'univers médiéval-fantastique tiré des romans d'Andrzej Sapkowski. Mais depuis la sortie de ces oeuvres incontournables de la littérature fantastique, de l'eau a coulé sous les ponts, avec la sortie de pas moins de trois jeux dédiés à la poursuite des aventures de Geralt de Riv, d'un jeu de cartes en ligne et surtout d'une série Netflix au succès titanesque. Rien de plus logique pour CD Projekt RED que de poursuivre cette success story avec la sortie d'un quatrième et entièrement nouveau jeu The Witcher.

Seulement voilà, si la série reprend les évènements du livre, la trilogie des jeux The Witcher les poursuit et les conclut, signant la fin des aventures de notre sorceleur aux cheveux d'albâtre. C'est à dire que concrètement, le prochain jeu The Witcher ne marquera pas le retour de Geralt et de Yennefer mais sera en revanche une histoire entièrement inédite, une "nouvelle saga" si l'on cite les mots de CD Projekt RED. Ajoutez à cela une image d'un médaillon de sorceleur plus proche du félin que du loup et vous obtiendrez l'assurance d'une toute nouvelle histoire dans ce monde sombre et sans pitié mêlant si adroitement le fantastique à l'obscurantisme médiéval.

Sur le plan de l'histoire, rien n'a été dévoilé pour l'instant, seuls indices, l'image du médaillon dont on vous parle un peu plus haut et l'assurance de la nouveauté. Pas grand chose à se mettre sous la dent sauf du côté technique, puisqu'on sait déjà que ce prochain jeu adoptera pleinement le moteur graphique Unreal Engine 5, là ou Cyberpunk 2077, dernière création du studio se basait sur un moteur spécifique au studio, le RED Engine. CD Projekt RED confirme d'ailleurs son intention de travailler étroitement avec Epic Games pour développer un open-world nouvelle génération, qui ne devrait pas voir le jour avant 2023 voire 2024. D'ailleurs notez bien que l'annonce d'une collaboration avec Epic Games est toujours accueillie avec scepticisme par les joueurs, doutes que CD Projekt a balayé assez vite en annonçant son intention de sortir "The Witcher 4" sans exclusivité de vente aucune, comprenez non exclusif à l'Epic Games Store.