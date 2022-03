Warhammer 40 000 Darktide : une date de sortie et une bande annonce dévoilées

Cela faisait un bon moment que l'on attendait des nouvelles de Warhammer 40 000 : Darktide. Le jeu développé par Fatshark s'est vu tout récemment offrir une date de sortie et une bande annonce que l'on vous révèle dans cet article.

Les fans de l'univers de Warhammer célèbrent cette fin de mars dans la joie. Le monde sombre et sinistre des célèbres jeux de plateau et de figurines se voit offrir un tout nouveau jeu, Darktide, nous plongeant en plein cœur de la brutalité et de la grandeur de l'Imperium du 41e siècle. Il faut dire que le public a attendu patiemment des nouvelles depuis l'annonce du projet par Fatshark il y a maintenant un peu plus d'un an. Et le développeur suédois n'y est pas allé de main morte, nous offrant une date de sortie et une bande annonce du tonnerre pour ce projet d'envergure. Il faut dire que Fatshark sait autant y faire dans le genre shooter coopératif que s'y prendre avec les mondes Warhammer, en témoigne les succès de Vermintide et Vermintide 2, le dernier ayant été vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Mais cette fois, Darktide quitte le monde sombre et fantastique de Warhammer Fantasy pour s'attaquer à un gros, très gros poisson : la galaxie au 41e millénaire. Et, comme tous les fans de Warhammer 40 000 qui se respectent, on veut en voir plus.

Pour ce qui est du gameplay de Warhammer 40 000 Darktide, pas besoin de se creuser la tête bien longtemps pour savoir à quoi on a affaire. Fatshark compte en effet reprendre la formule qui a fait le succès de Vermintide et Vermintide 2, c'est à dire du FPS coopératif où une équipe de quatre joueurs doit se rendre d'un point A à un point B tout en étant assaillie par des vagues successives d'ennemis plus ou moins coriaces. L'inspiration Left 4 Dead est bien évidemment criante, mais assumée, et s'intègre généralement très bien avec la brutalité des univers Warhammer Fantasy et Warhammer 40 000, où les ennemis de l'humanité sont légions et les héros si rares. Seulement, dans Darktide, vous allez troquer votre hallebarde et votre arc pour un fusil laser et une épée-tronçonneuse, et troquer les hordes de Skavens et cultistes de Nurgle contre...les hordes de cultistes de Nurgle des profondeurs des cités-ruches de l'Imperium. Bien entendu, tout est à faire pour Fatshark, qui va avoir la lourde de tâche de faire transparaître à l'écran les échelles gigantesques typiques de l'univers de Warhammer 40 000. Pour l'instant, le scénario de Darktide reste bien mystérieux, on sait qu'on y incarnera une escouade atypique de la Garde Impériale envoyée sur la planète Atoma-Prime pour tenter d'empêcher une incursion du Chaos dans la cité-ruche de Tertium.