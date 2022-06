Diablo Immortal : comment jouer au nouveau Diablo sur PC ?

Alors que l'on attend toujours des nouvelles de Diablo 4, Blizzard nous régale avec la sortie de Diablo Immortal. Le jeu mobile fait un carton et est déjà disponible sur mobile et sur PC. On vous explique comment y jouer.

[Mis à jour le 2 juin 2022 à 12h30] Diablo nous manque gravement, bien que le remake Diablo 2 : Ressurected ait légèrement rassasié nos ardeurs, il nous a tout de même laissés un peu sur notre faim. C'est donc avec excitation que l'on accueille Diablo Immortal, qui bien qu'étant un jeu mobile, reste avant tout un jeu Diablo. Le jeu est disponible sur le Microsoft Store, le Play Store et l'App Store depuis quelques heures, et fait déjà beaucoup parler de lui. Offrant une aventure inédite sur mobile et sur PC, Diablo Immortal a tout pour vous charmer, sans prétendre remplacer un inespéré Diablo 4. On vous conseille de vous lancer dans l'aventure, et on vous explique comment y jouer sur PC.

La bonne nouvelle, c'est que, une fois n'est pas coutume, il ne sera pas nécessaire d'installer un émulateur sur votre ordinateur pour jouer à Diablo Immortal. Le jeu a été développé sur mobile mais aussi sur PC, ce qui nous enlève pas mal d'étapes avant de pouvoir y jouer. Pour installer Diablo Immortal, il vous suffit de télécharger le launcher Battle.net. Une fois installé, et votre compte créé, cliquez sur le petit bouton + dans la liste en haut de votre launcher, indiqué dans l'image ci-dessous. Vous trouverez diablo Immortal dans la liste des jeux à ajouter, cliquez dessus, puis sur télécharger la bêta. Le jeu s'installera et vous pourrez y jouer sur votre PC !

Installez Diablo Immortal sur l'application Battle.net © Linternaute

Le Trailer de Diablo Immortal

Quel est le gameplay de Diablo Immortal ?

Si vous êtes fans des jeux Diablo vous ne risquez pas d'être dépaysés par cette nouvelle sortie. Diablo Immortal propose un gameplay typiquement hack-n-slash, avec des combats en temps réel, adaptant le format du RPG à la timide plateforme des jeux mobiles. Diablo Immortal sera d'ailleurs, à la manière de nombreux jeux sur mobile, entièrement free-to-play. Vous pourrez y incarner l'une des six classes disponibles au lancement : guerrier, sorcier, mage, moine, croisé ou nécromancien. Evidemment, chaque classe propose un gameplay différent, mais le cœur du jeu reste le même : venir à bout des hordes de serviteurs de Diablo pour protéger l'humanité d'une fin brutale, tout en s'enrichissant et en améliorant son équipement.

Diablo Immortal en crossplay sur PC ?

C'est l'une des grandes nouvelles qui entourent la sortie de Diablo Immortal, le jeu est disponible depuis sa sortie en bêta sur PC. Une version qui est similaire à celle sur mobile, proposant des graphismes et un gameplay identiques, tout en étant adaptée en profondeur au format PC. L'UI est mise à l'échelle des écrans d'ordinateur, les touches du clavier sont prises en charge pour proposer une expérience aussi proche que possible d'un jeu Diablo (avec pour la première fois l'introduction du déplacement sur ZQSD et la prise en charge de la manette). La bonne nouvelle, c'est que Diablo Immortal prend entièrement en charge le crossplay et le cross-save, et ce directement depuis sa sortie, permettant d'alterner selon son gré entre PC et mobile.