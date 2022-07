"Soldes accessoires PS5 : manette Dualsense, SSD, casque Pulse... Les meilleures offres"

Si vous êtes l'un des rares chanceux à avoir eu la chance de mettre la main sur une console Playstation 5, voici les meilleures offres pour les accessoires de la console.

[Mis à jour le 4 juillet 2022 à 11h37] Tandis que la Playstation 5 commence à faire des apparitions plus que régulières sur les sites de e-commerce, la demande pour ses accessoires ne fait qu'augmenter. Sony propose une gamme complète d'outils pour sa fameuse console, qui peuvent grandement améliorer votre expérience de jeu. Entre les manettes sans fil DualSense, les extensions de stockage SSD, les lecteurs USB externes, les casques audio Pulse et la caméra HD Sony, tout y est pour vous fournir une expérience de jeu complète et confortable. En cette période de soldes d'été, nous vous avons regroupé toutes les meilleures offres de promotion sur les accessoires de la PS5.

Avoir une console c'est bien, avoir plusieurs manettes c'est mieux. Bien que le jeu en écran scindé ne soit plus le fort des consoles actuelles, il reste certains jeux familiaux et coopératif où posséder plusieurs manettes DualSense peut s'avérer à la fois fun et indispensable. Surtout que les manettes de Playstation n'ont jamais été aussi complètes que les nouvelles Dualsense, qui proposent de nombreuses fonctionnalités immersives en plus de leur absence de fil : des gâchettes adaptatives qui vous permettront d'appliquer différents niveaux de pression en fonction de l'action que vous réalisez en jeu, et un retour haptique (des vibrations) pour une expérience toujours plus réaliste. Voici les meilleures offres sur les manettes de PS5 DualSense, que vous pouvez retrouver en plusieurs coloris.

Pour une expérience de jeu complète, l'importance d'un bon environnement sonore est indéniable. Jamais le jeux compétitifs n'ont autant offert de précision audio, vous permettant de grandement gagner en performance avec le casque adéquat. Et ça, Sony l'a bien compris, en proposant son propre casque audio Pulse sans fil, proposant un son entièrement 3D, 2 microphones intégrés et une technologie anti-bruit de fond. Avec une autonomie de 12h et une compatibilité PS5, PS4 et PC, vous pouvez l'utiliser en toutes circonstances. Retrouvez les meilleures offres de casques Pulse 3D ci-dessous :

Vanté comme l'une des plus grosses améliorations des nouvelles consoles par rapport aux Xbox One et PS4, leur SSD leur permet des temps de chargement réduits et une excellente capacité de stockage. Seulement à l'heure ou la plupart des gros jeux du moments arrivent sans sourciller à 100 Go d'espace disque requis, les 825 Go de stockage de la Playstation 5 peuvent vite devenir limitants. C'est pourquoi Sony offre la possibilité à ses utilisateurs d'augmenter le stockage de leur console en ajoutant un SSD de type M2 dans leur boitier. Un tournevis, un SSD, et le tour est joué, pouvant vous offrir jusqu'à 4 To de stockage supplémentaire. Voici les meilleures offres de SSD M2 pour votre console ci-dessus